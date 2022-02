Dans les grandes sculptures de Charles Ray, l'hyperréalisme détourné

"Hyperréaliste", "minimale", "pop" : l'œuvre de Charles Ray est à la fois singulière et témoin des questionnements de la sculpture contemporaine dont il est l'une des figures les plus importantes. Une exposition dédoublée lui est actuellement consacrée, au Centre Pompidou et à la Bourse de Commerce.

Deux hommes de fibres de verre nus vous accueillent sur le toit du Centre Pompidou à Paris, où le sculpteur Charles Ray est mis à l'honneur depuis ce 16 février 2022. Ce sont Huck et Jim, les héros des Aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain, mais, immenses et immaculés, on pourrait presque y reconnaître tout homme. Quelques mètres plus loin, sur le parvis de la Bourse de Commerce - Collection Pinault, leur répond un cavalier d'acier inoxydable (image principale). En lieu et place de la figure altière et conquérante de la statuaire équestre traditionnelle, on retrouve Charles Ray, à qui l'institution ouvre aussi ses portes, se prenant lui-même pour modèle afin de figurer en Don Quichotte métallique un peu loser, voûté sur une monture fatiguée et tenant des rênes invisibles.

Il ne fallait pas moins qu'une double exposition pour faire (re)découvrir le travail de Charles Ray en France, et un étonnant mariage public - privé, "deux salles, deux ambiances". D'un côté le Musée national d’Art moderne et contemporain (Mnam) qui poursuit une mission de conservation et de pédagogie, de l'autre, l'écrin luxueux de François Pinault, principal collectionneur des œuvres de Charles Ray. L'artiste américain est en effet considéré comme l'un des grands noms de la scène internationale de l'art contemporain - en témoignent la critique comme sa forte cote sur le marché de l'art. Et si sa pratique ne se limite pas à la sculpture, c'est sur ce terrain qu'il s'est principalement illustré et que cette exposition met donc l'accent.

Moins médiatique qu'un Jeff Koons ou scandaleux qu'un Damien Hirst, Charles Ray est une figure majeure de la sculpture contemporaine. Aussi, si vous ne connaissez pas son nom, peut-être reconnaîtrez-vous certaines de ses œuvres célèbres de figures humaines grandeur nature en fibre de verre ou sculptures monumentales sur bois. "Je ne pense jamais à la sculpture", déclare l'artiste à l'allure discrète aujourd'hui âgé de 69 ans lors de l'inauguration de l'exposition parisienne… avant d'être démenti par le commissaire Jean-Pierre Criqui : "C'est une fausse piste. Il ne pense qu'à ça !" Singulière dans ses thématiques et procédés, son œuvre témoigne des interrogations qui traversent l'histoire de la sculpture contemporaine et ses hybridations formelles.

S'échapper du socle : la sculpture décloisonnée

"Prière de toucher" incitait le titre d'une œuvre de Marcel Duchamp, un sein en mousse de latex posé sur un velours noir. Toute la sculpture contemporaine hérite des appels des avant-gardes à dépasser le seul sens de la vue, invitant le spectateur à avoir un rapport plus direct à la sculpture et le sculpteur, à dépasser les limites de son art. Ce sont les représentations anthropomorphiques de Giacometti, la colonne sans fin de Brancusi, la dalle de cuivre recouvrant le sol de Carl Andre, les tours monumentales de Tatline ou Dubuffet, ou encore des sculptures offrant l'expérience du vide (Klein) ou du plein (Arman).

Art de l'espace, la sculpture s'est ainsi réinventée empruntant aux arts visuels et se faisant installation. Comme l'observe le critique d'art Eric Troncy dans Qu'est-ce que l'art aujourd'hui (Beaux Arts éditions, 2009), la sculpture contemporaine s'est illustrée non seulement par la fin des grands antagonismes stylistiques hérités des avant-gardes, mais aussi par leur "inattendue réconciliation". La plus notoire, celle d'une génération d'artistes empruntant à la fois à l'art minimal et au pop art. "Remarquable, l'entreprise l'est avant tout parce qu'elle ne va pas de soi, l'un (l'art minimal) ayant été créé pour couper court aux assertions de l'autre (le pop art américain), en démontant méthodiquement chacun de ses termes : figuration, couleurs, sujets, écrit-il. C'est pourtant bien une évidente hybridation de ces deux antagonismes qui traverse aujourd'hui l'œuvre d'artistes aussi divers que Charles Ray, Katharina Fritsch, Bertrand Lavier (...), Damien Hirst ou Jeff Koons." Et dans le cadre de cette hybridation, les sculptures de Charles Ray ne sont ni tout à fait hyperréalistes, ni pleinement minimales ou pop. Charles Ray, inqualifiable ?

De l'étrangeté dans l'hyperréalisme

• Crédits : Charles Ray, courtesy Matthew Marks Gallery. Photographe : Anthony Cunha.

Prenons l'hyperréalisme, par exemple. Courant artistique apparu dans les années 1960 aux Etats-Unis, ses œuvres atteignent un degré de réalisme fascinant. Ce sont par exemple les immenses sculptures de femmes et d'hommes de Ron Mueck, artiste de la même génération que Charles Ray, qui jouent avec notre instinct voyeuriste. Précisément usinées, les sculptures de Ray ne font pas d'économie de détails. L'artiste caste des modèles ou se prend lui-même comme objet d'étude, fait plusieurs moulages, travaille les plis et proportions, précise les intentions sur les premiers ouvrages… On le voit par exemple dans le groupe de Family romance (1993) exposé à Beaubourg. Cette famille qui se présente à nous dans le plus simple appareil, est parfaitement réaliste jusqu'au détail des poils et cheveux, à cette bizarrerie près que les parents comme les enfants font tous la même taille - une légère distorsion du réel provoquant un effet d'étrangeté. La plupart de ses sculptures sont d'ailleurs débarrassées de la polychromie hyperréaliste tapageuse des sculptures d'un Duane Hanson ; elles sont blanches comme le célèbre Boy with a frog (2008), gris acier comme son Shoe tie (2012), un garçon lassant une chaussure fantôme, ou simplement en bois de cyprès brut, comme son Mime (2014) endormi.

Dans les scènes que Ray nous propose, c'est moins l'expression d'une virtuosité technique qui s'exprime (bien qu'elle existe !), laquelle se manifesterait par l'impression d'être face à des êtres de chair, des sculptures vivantes superbement réalisées, qu'une volonté de faire dialoguer les sculptures dans l'espace avec le spectateur, par leur proximité physique et petits détails dissonants. Dans une conversation avec Robert Storr (_Art Press n°_237, juillet-août 1998), l'Américain confiait justement penser systématiquement à l'expérience du public face à ses sculptures : "J'ai toujours aimé demander aux gens ce qu'ils ressentaient. Mais j'ai vraiment du mal à me retrouver dans une salle avec mes propres œuvres. (...) Au musée où sont exposées mes œuvres, je ne cesse de penser qu'elles vont se casser ou se salir, ou que quelqu'un va les faire tomber. En fait, je devrais y aller un jour où il y a foule, pour regarder les gens se cogner dans les œuvres ou essayer de les toucher."

Minimaliste-pop, mais à la sauce Charley

• Crédits : Pauline Petit

Jouant avec les échelles et les matériaux, Ray nous fait méditer sur un œuf de porcelaine et érige des objets banals et des sujets triviaux, comme un gobelet en plastique posé sur une table ou un homme dégustant un hamburger, en une réflexion sur "comment une table fonctionne" et une représentation du bonheur. Mais libérées du discours, ses œuvres, même référencées et reliées à une tradition de genre comme la nature morte ou le portrait, valent pour elles-mêmes. Avec ce petit côté tape-à-l'œil, lisible et frontal, qui séduit peut-être les riches mécènes qui s'entichent des œuvres de Ray.

Côté "pop", on voudrait reconnaître des thématiques d'une Amérique désenchantée : une femme sans-abri, d'inquiétantes mannequins de vêtements géantes auprès desquelles nous rapetissons, ou des carcasses de pick-up. Mais il n'y a pas de dénonciation dans ses travaux, ils ne "symbolisent" pas comme le font les personnages sculptés de Duane Hanson, souvent utilisés en illustration de l'American way of life dans les manuels d'histoire-géographie. Les oeuvres de Charles témoignent plutôt d'expériences personnelles de l'artiste. Ainsi, Sleeping woman (2012) n'est autre qu'une sans-domicile-fixe qu'il a rencontrée au cours de ses promenades nocturnes ; ses célèbres mannequins réalisées dans les années 1990 sont celles que l'artiste observait lorsqu'il travaillait en tant que gardien de nuit d'un centre commercial ; Unbaled truck (2021), est un camion accidenté appartenant à l'artiste qu'il a mis cinq ans à méticuleusement reformer, laissant la trace des chocs subis par le véhicule. Même lorsqu'il traite de religion ou de sexe, avec Study after Algardi (2021), un Christ crucifié en papier, flottant au dessus du sol et sans croix, ou le provocateur groupe sculptural Oh ! Charley, Charley, Charley… (1992), scène d'orgie dans laquelle Ray se "clone" huit fois, c'est un rapport au corps et à l'espace qui s'exprime plus qu'un discours ostentatoire.

• Crédits : Pauline Petit - Radio France

S'il faut tirer les fils, deux obsessions apparaissent au terme de ce parcours : l'espace et le temps. L'espace, d'abord, premier médium du sculpteur. Le sol, les murs, la disposition scénique, tout fait partie de la sculpture et fait corps de l'œuvre. Ce rapport physique s'exprime dans une performance célèbre de Charles Ray : Plank Piece I and II (1973). On y voit l'artiste maintenu contre le mur par une planche posée en oblique contre son ventre ou l'arrière de ses genoux. "Ces sculptures-performances qui utilisent mon corps me sont venues à l'idée parce que j'étais pleinement impliqué dans la confection de mes sculptures, commente l'artiste. Je les voyais comme très formelles, une relation entre un corps, un mur et une planche".

Le temps, lui, apparaît chez l'artiste à la fois comme une thématique et une ambition concernant ce que doit être la sculpture. C'est par exemple l'impressionnant Hinoki (2007) escorté par une grue au sommet du Centre Pompidou : un tronc de chêne découvert en Californie et reproduit, grandeur nature, en bois de cyprès par des maîtres japonais, faisant revivre l'arbre originel. Ce sont aussi les trois sculptures qui habitent la rotonde de la Bourse de Commerce : un enfant jouant avec une voiturette (The New Beetle) qui a la vie devant lui, un autoportrait sculpté en papier de l'artiste qui attend (Return to the One), et un camion ressuscité, traversant le temps. "Si on permet à l’œuvre de perdurer dans le temps, la première chose qui disparaît, c’est mon intention, dit le sculpteur. Elle n’a plus d’importance".

Un sculpteur avec une grenouille

Cet événement parisien ne pouvait faire l'impasse sur l'œuvre la plus fameuse de Ray : Boy with a frog (2009). Ce mystérieux garçon d'acier blanc tenant une grenouille par les cuisses avait été conçu pour la Punta della Dogana à Venise, où le riche mécène François Pinault a déposé une partie de ses collections. A l'entrée du Grand Canal, son effet était saisissant : il rappelle l'Apollon sauroctone s'apprêtant à tuer un lézard ou le David de Donatello brandissant la tête de Goliath, tout en étant pleinement contemporain. Mais les Vénitiens s'en sont débarrassés quatre ans plus tard pour le remplacer par un réverbère bien plus classique.

Pinault l'a apporté dans ses valises : on le retrouve dans la résidence secondaire parisienne du milliardaire, tendant cette fois le batracien vers le ciel de la rotonde de la Bourse de Commerce. En signe d'amitié peut-être, le collectionneur a d'ailleurs fait la surprise d'apparaître le jour de l'inauguration de l'exposition Charles Ray. Avec son chapeau et ses baskets-chaussettes, il s'est prêté au jeu d'une photo en s'adossant vraiment très près d'une œuvre de son protégé (qu'il revendra peut-être), sous l'œil entraîné à l'inquiétude des gardiens du musée... Sorte de rétrospective à la carte, cette double exposition montée en dialogue avec Charles Ray, rend hommage à une œuvre minutieuse, tant par sa virtuosité technique que le temps de création : en 50 ans de carrière, on compte "seulement" 130 pièces créées. On peut aussi l'aborder autrement, plus largement comme une entrée dans l'histoire récente de la sculpture contemporaine, ses prouesses formelles et techniques, son rapport malicieux au réalisme et ses interrogations sur la nature de la sculpture.