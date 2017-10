Une affaire de mœurs hollywoodienne déclenche de façon surprenante une libération de la parole des femmes sans précédent, notamment sur les réseaux sociaux. Le hashtag #balancetonporc s’impose comme un signe des temps.

Qu’est-ce que cette séquence nous dit de l’état des rapports entre les sexes ?

Que peut-on espérer de cette libération massive de la parole ?

Journée spéciale sur France Culture #violencessexistes : et maintenant ? le vendredi 27 octobre à partir de 7h.

Au programme #violencessexistes : et maintenant ?

7h00-9h00 – Les Matins – Guillaume Erner

Avec notamment Caroline Eliacheff, psychanalyste et pédopsychiatre et auteure de Le temps des victimes, ouvrage écrit avec Daniel Soulez-Larivière (Editions Albin Michel, 2011)

11h00-11h55 - Culture Monde - Florian Delorme

Etude de cas : les violences contre les femmes au Brésil

12h30-12h55 Journal de la rédaction – Antoine Mercier

Avec Mathilde Julié-Viot, fondatrice de "Chaire Collaboratrices", site qui dénonce le sexisme dans le monde politique et le harcèlement dont peuvent être victimes les collaboratrices d'élus.

12h55-13h30 La Grande Table (2e partie) – Olivia Gesbert

Avec Geneviève Fraisse, philosophe et historienne de la pensée féministe, à l’occasion de la reparution de son ouvrage Du consentement (Editions Seuil, octobre 2017)

13h30-14h00 – Les pieds sur terre – Sonia Kronlund

Prévention au lycée

Une séance d'animation autour de la vie sexuelle et affective dans une classe de seconde d'un lycée des Lilas en Seine-Saint-Denis.

1ère diffusion le 20/06/2014

Reportage : Delphine Saltel - Réalisation : Benjamin Hû (et Delphine Lemer)

16h00-17h00 - La méthode scientifique - Nicolas Martin

Table ronde d’actualité

Avec Carole Chatelain, Rédactrice en chef du magazine Sciences et Avenir, Tania Louis, Créatrice de la chaîne YouTube Biologie Tout Compris et Sylvain Guilbaud, Journaliste au magazine La Recherche Quelle place pour les femmes dans la science ? notamment après la nomination d’Anne Peyroche à la tête du CNRS.

17h00-18h00 - Le Magazine de la Rédaction -Aurélie Kieffer

Femmes en Tunisie : l’égalité coûte que coûte

Avec Houda ZEKRI, Présidente du collectif « culture, création et citoyenneté » et Kader ABDERRAHIM, chercheur à l’IRIS, spécialiste du Maghreb et de l’islamisme.

Reportage Nadine EPSTAIN

Réalisation Brice GARCIA

18h20-19h00 – Le Club des idées du Grain à moudre – Hervé Gardette

Après l’affaire Weinstein : plus rien ne sera comme avant ?

Avec Aude Lancelin, Anastasia Colosimo, Philippe Manière, Brice Couturier

21h00-22h00 - Par les temps qui courent - Marie Richeux

Avec Catherine Millet

Et aussi…

Samedi 20 octobre, sur France Culture

12h00-12h30 - Politique ! - Hervé Gardette

Pouvoir et virilité : la loi phallique

Avec Olivia Gazalé, philosophe, auteure de Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes. (Editions Robert Laffont, 2017)