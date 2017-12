10 idées sur la France de 2017 pour penser 2018

Comment devient-on terroriste, comment lutter contre les violences faites aux femmes, peut-on séparer l'oeuvre de l'artiste, les chômeurs sont-ils paresseux ?... : autant de questions de 2017 qui continueront à se poser en 2018. Sociologues, historiens, juristes, philosophes... ont toute cette année réagi aux actualités en les mettant en perspective. Voici une sélection de dix de leurs idées sur la France de 2017, pour mieux penser 2018 :

1/ Peut-on séparer l’oeuvre de l’artiste ? par Nathalie Heinich, sociologue

Alors que la Cinémathèque avait fait le choix de rendre hommage successivement aux cinéastes Roman Polanski et Jean Claude Brisseau, la sociologue Nathalie Heinich fait entendre sa voix dans le débat, à la lumière de son essai consacré aux valeurs, Des valeurs : une approche sociologique (Gallimard 2017), prix Pétrarque de l’essai France Culture - le Monde.

Relire toute l'histoire des arts au seul filtre de la question du statut des femmes me paraît une réduction catastrophique de notre capacité interprétative et de la richesse des œuvres.

2 / La victoire idéologique de la droite par Francis Wolff, philosophe

Au-delà de ses ressources financières limitées et de ses effectifs politiques et militants réduits, la gauche française semble inaudible. La droite a pris le dessus, même si elle aussi semble laminée sur le plan électoral, pour Francis Wolff, elle a gagné sur le plan de l’idéologie. La droite a imposé, en France mais aussi ailleurs, des thèmes comme celui de l’identité ou de l’assistanat.

Les idées que soutient aujourd’hui la droite de gouvernement sont celles que n’osait pas soutenir l’extrême droite il y a 10 ans.

3 / Il faut considérer les Musulmans comme des citoyens, par Rachid Benzine, islamologue

Rejeter l’idée d’une tradition figée qui nourrit les fondamentalismes, c’est le parti-pris développé par Rachid Benzine, islamologue.

On a l'impression que chaque groupe à l'intérieur de la société française, juifs, musulmans, veut entrer dans une espère de concurrence victimaire pour interpeller l'Etat.

4/ Comment certains basculent dans le terrorisme, par Fabien Truong, sociologue

Quelles trajectoires personnelles derrière le mot "radicalisation" ? C'est la question posée par le travail de terrain du sociologue Fabien Truong auprès d'une jeunesse française, les gars de la banlieue, ces "mauvais" garçons" de la nation, comme il les nomme. Des gamins des cités de Grigny notamment, ville qui a vu grandir Amédy Coulibaly, l'auteur de l'attentat de l'Hyper Cacher et de la policière de Montrouge.

L'expérience du beau à travers l'entrée dans la religion, c'est aussi une expérience qui se manifeste à travers la lecture. (...) Il ne s'agit pas de savoir pourquoi certains basculent dans le terrorisme et d'autres non, mais comment.

5/ Contre les violences faites aux femmes, la pédagogie ne suffit pas, par Elsa Dorlin, philosophe

Quand expliquer ne suffit pas, certaines vont plus loin pour contrer la violence faite aux femmes. Elsa Dorlin propose une histoire de la violence, une généalogie de l’autodéfense politique, "pensée comme nécessité vitale, comme pratique de résistance". Qu’est-ce que la violence fait au corps et ce qu’elle met à nu ? Quel sujet révèle-t-elle ?

Politiser la peur que connaît le corps dans l'agression, c'est un moyen de faire prendre conscience de la violence des agresseurs. Depuis des décennies la paranoïa blanche américaine définit le corps africain-américain comme agressif, dangereux.

6/ Le monopole de l’hétérosexualité a reculé, par Michel Bozon, sociologue

Dans quelques mois, nous fêterons 50 ans de Mai-68, mouvement qui a prôné une libération des mœurs. Un demi-siècle plus tard, la révolution sexuelle est-elle achevée ? Où en est-on de cette libération sexuelle ? Le sociologue Michel Bozon constate que "le monopole de l'hétérosexualité a reculé". Un phénomène qui permettrait l'émergence de nouvelles désignations comme le terme de "pansexualité".

7/ L’injonction au zen est une stupidité, par François Jullien, philosophe

L'injonction au zen, en tant qu'illusion de l'idéologie du bien être, est dénoncée par François Jullien, philosophe, helléniste et sinologue, est auteur notamment d'Il n’y a pas d’identité culturelle paru chez L’Herne et de L'Invention de l'idéal et le Destin de l'Europe, publié chez Folio Essai en mai dernier.

Oui le "soyez zen" c'est une stupidité, pourquoi ? On le voit sur les affiches de métro, ça met zen à l'impératif. Or le "zen" c'est justement quelque chose qui ne se met pas à l'impératif, ce n'est pas une morale de pays fatigué.

8/ Le droit du travail protège tout le monde, par Emmanuel Dockès, professeur de droit

Fusion des instances représentatives, plafonnement des indemnités de licenciement, ou articulation entre la négociation d'entreprise et de branche : Edouard Philippe présentait en juin aux partenaires sociaux les bases d'une nouvelle réforme du droit du travail, dont les premières conséquences seront de plus en plus palpables dans les mois qui viennent.

En privilégiant les accords d'entreprise, on détruit la loi dont le rôle est de protéger tout le monde, y compris les plus faibles dans la négociation.

9/ Le chômeur et la paresse, par Thomas Porcher, économiste

C’était l’une de ses promesses de campagne et l’un des points phares de son programme. Emmanuel Macron veut en priorité réformer le code du travail. Le débat actuel sur les réformes de l'assurance chômage et le durcissement des sanctions envers les chômeurs continuent de nourrir un débat de fond sur la place du travail dans l'économie, mais aussi dans nos existences.

Si le chômage, ce sont des questions d'incitations, ça veut dire quoi ? On a eu alors des grosses vagues de paresse depuis 2008, et aussi en 1929 pendant la crise. Non, le chômage dépend de problèmes conjoncturels.

10 / Ce que signifie la victoire d'Emmanuel Macron, par Régis Debray, philosophe

En mai s’achevait une campagne présidentielle inédite par bien des aspects. Comment penser le passé immédiat au-delà de l’événement ? Comment l’inscrire dans un temps plus long ?

Emmanuel Macron est le produit de l'américanité, du post-moderne. C'est le primat de l'image.

