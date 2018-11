11 novembre 1922 : la première minute de silence de France

C'est un moment officiel bien peu radiophonique : la minute de silence. Elle succède pourtant à un hommage bien plus sonore : auparavant, pour célébrer les morts officiellement, on faisait sonner le glas des églises, "la cloche des morts", et tirer les canons.

Cette tradition est cependant remplacée quatre ans après l'Armistice du 11 novembre 1918 au profit de la minute de silence, une nouvelle forme de commémoration venue tout droit d'Angleterre.

Deux minutes de silence : une pour les morts, une pour les vivants

Si des exemples épars de minutes de silence ont été relevés auparavant (la première instance de cette commémoration prenant place le 12 février 1912, lorsque le Parlement portugais observe 10 minutes de silence pour la mort du baron de Rio Branco, homme politique brésilien ayant reconnu la République du Portugal), c'est au lendemain de la Première Guerre mondiale qu'elle prend une tournure plus universelle.

Lorsque l'armistice est signé, il est fêté bruyamment, les gens dansant dans la rue, au grand dam de l'ancien combattant de l'armée britannique et journaliste Edward George Honey. Ce dernier s'empare de sa plume et, le 8 mai 1919, fait parvenir au journal Evening News une lettre dans laquelle il regrette qu'un hommage aux morts plus approprié n'ait pas été observé :

Cinq petites minutes seulement. Cinq minutes silencieuses de commémoration nationale. Une intercession sacrée. Une communion avec les morts glorieux qui nous ont apporté la paix, et de la communion une force nouvelle, l'espoir et la foi dans le lendemain.

L'idée ne remporte pas immédiatement l'adhésion, jusqu'à ce que Sir Percy Fitzpatrick fasse suivre une suggestion identique au roi George V, qui déclare le 7 novembre 1919 qu'au "moment où l'Armistice est entré en vigueur, à la onzième heure du onzième jour du onzième mois, il peut y avoir pendant un bref instant de deux minutes une suspension complète de toutes nos activités normales… afin que, dans une immobilité parfaite, les pensées de chacun puissent se concentrer sur le souvenir respectueux des morts glorieux".

Les cinq minutes paraissant trop longues, elles ont été réduites à deux minutes : l'une pour les morts, la seconde pour les survivants.

En France, une première minute de silence en 1922

En France, la loi promulguée par le président du Conseil, Raymond Poincaré, relative à la commémoration et à la glorification des morts pour la France, initie l'idée de la minute de silence qui sera observée pour la première fois en 1922. Le journaliste Paul Faure, dans le journal Le Populaire de Paris, note ainsi :

Espérons qu'on arrêtera les trains et les autobus et qu'on fera taire les lessiveuses. Une chose m'inquiète toutefois : si le Congrès communiste n'est pas terminé (les vrais Russes délibèrent bien trois semaines et plus), il va être difficile d'obtenir le silence rue Grange-aux-Belles. Ces messieurs du gouvernement ont vraiment l'imagination riche et féconde. [...] La manière de M. Clemenceau était bruyante. Celle de M. Poincaré va être silencieuse.

En 1958, le 11 novembre, le Journal parlé de la RTF diffusait en direct le 40e anniversaire de l'armistice, minute de silence comprise et commentée par le présentateur, avec la sonnerie aux morts :

Écouter Écouter Le 40ème anniversaire de l'armistice (Journal parlé, 11/11/1958) Le 40ème anniversaire de l'armistice (Journal parlé, 11/11/1958)

Si la minute de silence est à l'origine uniquement destinée à l'anniversaire de l'armistice, elle finit par se démocratiser. Si bien qu'en février 2012, une loi publiée dans le Journal Officiel la modernise en la destinant à "tous les morts pour la France, d'hier comme ceux d'aujourd'hui, civils et militaires".

Minute de silence polémique

La minute de silence a gagné son titre de "prière laïque" adressée aux morts. Plus récemment, elle est cependant devenue un enjeu polémique. Après les attentats de janvier 2015, le refus de quelques élèves de collège de respecter la minute de silence avait marqué les esprits. Julie Van Rechem, professeure dans un collège de la région parisienne et autrice d'un billet de blog relatant son expérience avec ses élèves était venue en discuter dans l'émission Tire ta langue et rappelait le rôle du professeur face à ce genre de réactions :

La compétence fondamentale à mon sens c'est comprendre le monde, le questionner, et faire son chemin dans ce monde. [...] Ce que je transmets à mes élèves c'est "pourquoi ?". Nous sommes censés transmettre les valeurs de la citoyenneté et à mon sens ce sont des valeurs qui ne se transmettent pas, mais qui se construisent. On a affaire à des adolescents, de 11 à 15 ans au collège, leur transmettre une valeur par le haut en leur disant "vous devez devenir citoyen" n'a aucun sens.

Écouter Écouter Parler à ses élèves après les attentats de Paris (Tire ta langue, 08/03/2015) Parler à ses élèves après les attentats de Paris (Tire ta langue, 08/03/2015)

Rappelons que, si une loi est à l'origine de la minute de silence, elle conserve un caractère tout à fait facultatif.