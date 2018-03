«1968 - 2018» France Culture explore 68 sur tous les supports

France Culture, média global des idées, des savoirs et de la création passe 1968 à la loupe de 2018 et continue d’innover.

La chaîne propose un printemps créatif et participatif avec une application géolocalisée pour vivre en son immersif les barricades, une édition du Festival Imagine au Centre Pompidou où toutes les disciplines et les savoirs se rencontrent, une programmation exceptionnelle d’archives, de fictions, de débats, une interview de Daniel Cohn-Bendit avant, pendant et après Mai 68 dans la revue Papiers 24 et une séance au forum des images avec le documentaire LSD….

UNE OFFRE D’ARCHIVES

Les Nuits de France Culture - Philippe Garbit

Tous les samedis et dimanches depuis septembre, Philippe Garbit remonte le temps et les années 60, de 23h à minuit.

Et depuis le 3 mars, l’année 68 en archives, en France comme dans le monde.

UNE APPLICATION GÉOLOCALISÉE

Une innovation de France Culture en partenariat avec la Ville de Paris.

La Fabrique de l’histoire d’Emmanuel Laurentin, propose le premier documentaire géolocalisé de France Culture. Une expérience sonore guidée à travers le Quartier latin, à écouter en son binaural.

UN FESTIVAL DE LA CRÉATION ET DES IDÉES

/ Week-End Imagine "Mai 68"

• Crédits : Ch.Beneyton 2018

Un week-end de festival en co-production avec le Centre Pompidou les 28 & 29 avril

Troisième édition du Festival Imagine 1968-2018 : l’esprit de mai dans la création et les idées. Deux journées exceptionnelles de rencontres, débats, interviews, ateliers, performances, marathons radiophoniques, masterclasses, projections de films et concerts animeront les espaces du Centre Pompidou.

/ PAPIERS 24, Revue de France Culture en kiosque dès le jeudi 15 mars

• Crédits : Radio France Editions - Radio France

/ Dossier spécial Daniel Cohn-Bendit

« Dans deux mois, on ne me connaîtra plus. »

Les multiples vies de Daniel-Cohn-Bendit, des deux côtés du Rhin, avant, pendant et après Mai 68

UNE SÉANCE CINÉMA DU RÉEL AVEC LE DOCUMENTAIRE LSD Vendredi 23 mars – 14h30 – Forum des images

Et si on écoutait de la radio au cinéma ?

Cinéma du réel vous propose une expérience inédite : écouter du documentaire ! Avec la diffusion d’un épisode de la série documentaire « La révolution n’est pas un diner de gala, la radicalisation des mouvements d’extrême-gauche après 68 » réalisée pour LSD, La Série Documentaire (France Culture) par Kristel Le Pollotec et Christine Robert.

UNE OFFRE DE MAGAZINES

6h-6h30 Le réveil culturel - Tewfik Hakem

Semaine spéciale Avoir 20 ans en mai 1968

Lundi 19 mars

Elias Khoury, écrivain, auteur de Les enfants du ghetto, je m’appelle Adam (éd. Actes Sud / Sindbad, L’Orient des livres)

Mardi 20 mars

Gérard Garouste, artiste, pour trois expositions à Paris

Mercredi 21 mars

Tony Gatlif, réalisateur, sortie en DVD de Djam

Jeudi 22 mars

Maurice Gouiran, écrivain, pour Sous les pavés, la rage (éd. Jigal)

Vendredi 23 mars

Florence Cestac, auteure de BD, pour Filles des Oiseaux, volume 2 (éd. Dargaud)

Du 23 au 26 avril

9h05-10h La Fabrique de l’Histoire - Emmanuel Laurentin

Une semaine thématique historique articulée autour du documentaire géolocalisé

10h-11h Les Chemins de la philosophie – Adèle Van Reeth

Les sources intellectuelles de Mai 68

17h-18h LSD, la série documentaire – Perrine Kervran « La révolution n’est pas un diner de gala, la radicalisation des mouvements d’extrême-gauche après 68 »

Une série documentaire de Kristel Le Pollotec et Christine Robert

Lundi 23 avril Ou comment la violence s’installe dans le paysage… Au Japon, le mouvement étudiant se divise en une myriade de factions opposées qui s’affrontent dans de violents combats de rues, armées de bâtons de bambou... En France, avec la création du mouvement maoïste Gauche Prolétarienne, c’est une nouvelle génération de militants qui s’établit en usine, organise des razzias chez Fauchon, veut faire triompher la justice populaire et fait la première page des journaux grâce à ses actions coup de poing. En Italie, l’attentat fasciste de la Piazza Fontana en 1969 à Milan va réactiver la crainte d’un coup d’état en Italie et radicaliser les mouvements d’extrême-gauche. Avec Makoto Asari, professeur des universités, ancien étudiant à l’université de Waseda (Tokyo), Michael Prazan, documentariste, Alain Geismar, ancien dirigeant de la gauche Prolétarienne, Lucas, ancien membre de la Gauche prolétarienne, Francesco Giorgini, journaliste, Barbara Balzeranni et Geraldina Colotti, anciennes membres des Brigades Rouges.

Mardi 24 avril

Le feu aux poudres en France et en Allemagne A Berlin, le 2 mai 1967, un étudiant, Benno Ohnesorg, est tué lors d’une manifestation pacifiste contre la venue du Shah d’Iran à Berlin. En France, le 25 février 1972, un jeune militant de la Gauche prolétarienne, Pierre Overney, est abattu par un vigile de Renault. Dans chacun des deux pays, ces morts vont avoir un retentissement énorme sur les mouvements étudiants. En Allemagne, la mort de Benno Onhesorg signifie pour certains la nécessité du passage à la lutte armée tandis qu’en France, l’enterrement de Pierre Overney sonne le glas du mouvement de 68… Avec Astrid Proll, ancienne membre de la RAF, Alban Lefranc, écrivain, Cornelia Jabs, chercheuse aux archives de la Stasi (Berlin), Dorothea Hauser et Anne Steiner, historiennes, Alain Geismar, ancien dirigeant de la gauche Prolétarienne, Lucas, ancien membre de la Gauche prolétarienne, Morgan Sportès, écrivain, Vanessa Codaccioni, politologue.

Mercredi 25 avril

Les années de plomb, de l’Allemagne au Japon en passant par l’Italie Avec l’arrivée des années 70 et l’arrestation de leurs membres fondateurs, les mouvements de lutte armée issues de 68 font placent à une nouvelle génération de terroristes et sombrent dans une violence inouïe. Moins connue que ses homologues européens comme la Fraction Armée Rouge ou les Brigades Rouges, l’Armée Rouge japonaise va poser les jalons du terrorisme international avec le premier attentat kamikaze de l’histoire, à l’aéroport de Lod, en 1972 et se spécialiser, notamment, dans le détournement d’avion… Avec Makoto Asari, professeur des universités et ancien étudiant à l’université de Waseda (Tokyo), Michael Prazan, documentariste, Anne Steiner, historienne, Alban Lefranc, écrivain, Francesco Giorgini, journaliste, Barbara Balzerani, ancienne membre des Brigades Rouges.

Jeudi 26 avril

Yankee go home, la haine des Etats-Unis

Comment grandir dans un pays vaincu, occupé, et par-dessus tout, coupable ? 25 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c’est dans les anciens pays de l’Axe - Japon, Allemagne, Italie -, que la violence des groupes terroristes d’extrême-gauche issus de 68 a été la plus meurtrière. Pour rappel, en Allemagne, de 1970 à 1998, la RAF a fait 34 morts. Les Brigades Rouges, elles, ont revendiqué 86 meurtres. Dans le cas de l’Armée Rouge japonaise, on parle de 110 morts. En France, les groupuscules issus de la Gauche prolétarienne, les NAPAP, ou les Brigades internationales, ont fait 3 victimes. Le groupe le plus meurtrier, Action Directe, qui naîtra au cours des années 80, est responsable de 10 morts. Avec Astrid Proll, ancienne membre de la RAF, Dorothea Hauser, historienne, Mickael Lucken, directeur du Centre d’études japonaises à l’Inalco, Mickael Prazan, documentariste, Francesco Giorgini, journaliste, Barbara Balzerani, ancienne membre des Brigades Rouges, Emmanuelle Loyer, historienne, Alain Geismar, ancien dirigeant de la Gauche Prolétarienne, Lucas, ancien membre de la Gauche prolétarienne.

LE SERVICE FICTION de France Culture propose des adaptations d’œuvres en écho à Mai 68

Samedi 14 avril – 20h - Concert-Fiction Enregistrement en public au studio 104 de la Maison de la radio

Tigre en Papier d’Olivier Rolin

Avec l’Orchestre philharmonique de Radio France

Musique originale Grégoire Hetzel

Adaptation Anna Sigalevitch

Dramaturgie Pauline Thimonnier

Réalisation Christophe Hocké

Diffusion dimanche 29 avril à 21h, dans le cadre du week-end « Imagine » France Culture/Beaubourg

Tigre en papier, c’est l’histoire d’un type qui raconte à la fille de son meilleur ami, mort depuis longtemps, ce que fut leur jeunesse à l’époque - l’après 68 - où l’on croyait encore dur comme fer à la révolution. La scène se passe toute une nuit, dans une vielle DS nommée « Remember », roulant inlassablement sur les périphs, comme une navette spatiale satellisée autour de Paris. Moteur !

A l’occasion de la réédition du livre avec une couverture originale de Gérard Fromanger, ce concert-fiction met en musique et en voix ce magnifique livre d’Olivier Rolin. Il est adapté spécialement pour une forme d’oratorio parlé et la musique originale a été confiée à Grégoire Hetzel, compositeur, auteur de très nombreuses bandes originales de film (dont ceux de Desplechin) et qui écrit cette fois-ci pour l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

Du lundi 7 au vendredi 11 mai - 20h30 Mai 68 : quelques pas tout autour d’Hélène Bleskine

Réalisation Juliette Heymann

Hélène Bleskine, écrivaine - auteure entre autres de Dérive gauche, Ces années-là, L’Espoir gravé -, fut une des rares femmes ayant écrit dans la foulée de Mai 68, non pas tant sur les événements que sur la spontanéité, l'insouciance et l'énergie de ce mouvement. Nous lui avons proposé de se replonger dans la littérature de l’époque, la sienne et celle des autres. Ainsi elle a composé pour les Fictions de France Culture, un feuilleton polyphonique très personnel et riche d'une cinquantaine de voix d’écrivains et d’artistes restituant l’esprit et le souffle de Mai 68.

Textes de Maurice Blanchot, Jean Thibaudeau, Marguerite Duras, Jean-Christophe Bailly, Paul Auster, Jean-Luc Godard, Olivier Assayas, Roland Castro, Philippe Sollers, Gilles Deleuze, Juliette Kahane, Carmen Castillo, Michel Leiris, Monique Wittig, Patrick Modiano...

Du lundi 14 au vendredi 18 mai - en direct - 20h30 Journal de la commune étudiante D'après Alain Schnapp et Pierre Vidal-Naquet

Adaptation Sophie Maurer

Réalisation Christophe Hocké

Ce feuilleton choral donne la parole à tout ce que le mouvement de Mai 68 a spontanément produit, au jour le jour, pour accompagner la révolte qui secoua la France durant sept semaines : graffitis, tracts, slogans écrits sur des murs, comptes-rendus d'assemblées générales ou banderoles qui ne nous seraient jamais parvenus si Pierre Vidal-Naquet et Alain Schnapp n'avaient senti l'urgence de les collecter au moment même où les événements se passaient. Cette collecte minutieuse a donné un livre précieux - Journal de la commune étudiante. Textes et documents. Novembre 1967-juin 1968, paru aux éditions du Seuil - qui nous a permis de restituer le véritable pouls de Mai 68. Ces documents mis en ondes et accompagnés d'archives sonores d'époque sont la véritable chair de ce mouvement, bien loin de toutes les tentatives de décryptages qui ont eu lieu ensuite.