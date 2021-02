20 ans, le plus bel âge ? Pour Brassens, Duras, Lennon, Sagan...

Archives | "J’avais 20 ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie." La fameuse phrase de Paul Nizan résonne alors qu'une "génération pandémie" semble sacrifiée. Qu'en ont pensé les artistes et intellectuels du siècle ? Pour Brassens, Ferré, Duras, Sagan... 20 ans, le bel âge ?

C'est un âge charnière, entre enfance, adolescence et âge adulte. On le regrette souvent, mais quand on y est, on n'en profite pas, ou mal. Piochée parmi les pépites de l'INA, écoutez la parole des artistes, intellectuels ou simples vingtenaires des décennies passées. Et pour vous, 20 ans, c'est le plus bel âge ?

Gisèle Halimi, 1989 : Mon plus grand désespoir c’est quand j’avais 20 ans. Je crois que c’est à l’âge de 20 où très sérieusement, je crois que je me serais suicidée. Et je ne l’ai pas fait, parce qu' au fond je savais que j’avais ma liberté. Et je savais que je pouvais disposer de ma vie comme je le voulais. C’est une extraordinaire liberté de se dire que la mort ne va pas vous surprendre.

John Lennon, 1975 : C’était la vie tu sais, il n’y avait rien d’autre : juste la musique et le sexe.

Georges Brassens, 1962 : Pendant la guerre, les choses se passaient très simplement. On n’avait pas besoin tellement de maison. On n’avait pas tellement besoin de manger. On n’avait pas tellement besoin d’avoir un métier. Alors on pouvait continuer une petite bohème. C’était bien facile. J’ai la nostalgie de ce temps-là. Non pas de la guerre elle-même, mais de l’âge que j’avais à ce moment-là.

Mireille Darc, 1962 : La jeunesse est gaie, seulement, ils se jouent la comédie, et puis vis-à-vis des petits copains, c’est bien de ne pas être désabusé, de ne pas être triste, et de tout savoir, de tout avoir vu...

Marguerite Duras, 1966 : La jeunesse a un tort, un certain tort, mais peut-être ne peut-elle pas éviter d’avoir ce tort. Elle s’accorde à elle-même le mérite de la jeunesse. Comme si c’était un état méritant que d’être jeune. Alors que d’être jeune, c’est comme d’être vieux. Ça ne dépend de personne. Un petit gars de 17 ans maintenant c’est un petit peu un héros. Moi j’ai un fils de 18 ans, c’est un peu ça. Il porte sur lui l’uniforme charmant de ses 18 ans. C’est un uniforme. Il y a une petite provocation là-dedans.

Léo Ferré, 1969, Vingt ans

“Pour tout bagage, on a 20 ans

On a l’expérience des parents

On se fout du tiers comme du quart

On prend le bonheur toujours en retard

Pour tout bagage on a sa gueule

Quand elle est bath, ça va tout seul

Quand elle est moche, on s’habitue

On se dit qu’on est pas mal foutu

On bat son destin comme les brêmes

On touche à tout, on dit je t’aime.”

Françoise Sagan, 1989 : "On est toujours plus malheureux à 20 ans qu’à 40, ça c’est sûr. Mais oui, j’ai une vie peut-être plus agréable qu’à 20 ans. Enfin je la prends mieux. J’ai toujours été assez polie avec la vie. Mais elle a été très polie avec moi."

Charles Trenet, 1971 : "La jeunesse, dans son ensemble, est parfaite. Mais on montre toujours une certaine jeunesse. Fatiguée. Malade. Revendicatrice pour rien. Il y a une jeunesse qui se porte très bien. Moi j’en vois beaucoup. Il y a une jeunesse qui est restée sportive, qui est restée fraîche. Faut pas quand même mesurer l’importance d’une génération à la longueur des cheveux, tout ça… Tout ça ce sont des histoires, des modes, mais les modes, c’est charmant."

Chlöe Swarbrick, 2019 : "La moyenne d’âge de ce Parlement est de 49 ans. Ok boomer."

Michel Legrand, 2017 : "Quand j’avais 16-17 ans, je me trouvais très vieux. Être jeune, c’est être vivant, d’abord. Plus on avance en âge, plus on s’en rend compte, que la jeunesse appartient aux gens qui ont un certain âge."

Louise Weiss, 1972 : "J’ai toujours 20 ans en me passionnant pour les êtres qui m’entourent et les problèmes de mon temps. J’ai 20 ans, parce que je n’ai rien perdu de mon intérêt à l’avenir. Et cet intérêt, c’est la jeunesse."

Charles Aznavour, 1958 Ma jeunesse :

Avoir 20 ans, des lendemains pleins de promesses

Quand l'amour sur nous se penche

Pour nous offrir ses nuits blanches

Lorsque l'on voit, loin devant soi

Rire la vie

Brodée d'espoir, riche de joies et de folies

On ne peut garder sans cesse

Sa jeunesse.

Archives : Ina, documentalistes H. Evanno et V. de Saint Pastou