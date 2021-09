Le 11 septembre 2001, vingt ans et trois questions après

A l'occasion du vingtième anniversaire des attaques terroristes du 11 septembre 2001 à New York, nos envoyés spéciaux Cécile de Kervasdoué et Camille Magnard ont rencontré des Américains, témoins, acteurs ou simples observateurs des évènements, tous touchés par sa magnitude incomparable.

Brian Pelton, militaire réserviste mobilisé le 11 septembre, revient sur les lieux avec ses compagnons d'armes

Brian Pelton, âgé d'une cinquantaine d'années, est né à New York, Manhattan même, mais il vit dans l'Etat de Virginie depuis 25 ans. Le 11 septembre 2001, il était revenu à New York pour préparer le mariage de sa fille qui devait s’y dérouler la semaine suivante. Il était tout près du WTC au moment où les avions ont frappé les tours jumelles. A l’époque, ce militaire de carrière était réserviste de la Garde Nationale, et il s’est immédiatemment porté volontaire en renfort des secouristes, pompiers et policiers déployés. Avec d’autres soldats qui ne se connaissaient pas, ils ont improvisé une petite brigade de volontaires qui pendant quatre jours s'est rendu indispensable sur le site dévasté, épaulant les forces de sécurité et organisant l’élan de solidarité des New-Yorkais.

Avec ces camarades rencontrés dans l’urgence indicible de ces jours-là, il se sont retrouvés, à Ground Zero, ce mardi 07 septembre, vingt ans plus tard.

Comment raconteriez-vous le 11 septembre 2001 aujourd’hui à un enfant ?

Je lui dirai que c’était une évolution de notre histoire humaine : la guerre a toujours été le sport préféré de l’Homme, et ce genre de tragédie ponctue son histoire. Mon père, par exemple, a survécu à la Shoah en Pologne, il savait ce que cette tragédie pouvait être, et il savait aussi à quel point nous sommes chanceux d’être en vie.

Ce qui s’est passé ici il y a vingt ans, pour certains c’est l’échec de nos services de renseignements, pour d’autres c’est une victoire des terroristes. Mais pour moi c’est avant tout un effroyable coup de semonce qui nous a fait prendre conscience du fait qu’il nous faut toujours rester vigilants à ce que les agissements de quelques-uns n’engendrent pas la tragédie pour tous les autres.

Que reste-t-il du 11 septembre 2001, vingt ans après ?

Ce qu'il en reste, d'un point de vue très concret, ce sont ces trous, à nos pieds, à l'endroit où s'élevaient les tours du World Trade Center : c'est ce lieu de mémoire très puissant.

Ce qu'il en reste dans la conscience américaine, c'est malheureusement trop peu de choses : notre société a la mémoire très courte, nous n'enseignons pas notre propre histoire, nous ne la mettons pas en valeur ; et comme l'a dit George Santayana, "un peuple qui ignore son passé se condamne à le revivre". J'ai bien peur que nous soyons en train de commettre cette erreur à nouveau. D'où l'importance d'utiliser ces anniversaires, ces moments de commémoration pour nous rappeler qu'il ne faut pas baisser la garde, que la vie et la liberté sont ce que nous avons de plus précieux.

En quoi votre vie serait-t-elle différente si le 11 septembre n'avait pas eu lieu ?

Ce qu'il s'est passé ces jours-là a laissé une cicatrice dans ma vie, je continue à y penser tous les jours, j'en ai même fait des cauchemars récurrents pendant très longtemps. Alors oui, ma vie serait très différente sans ces séquelles que je traîne avec moi. Mais il faut endurer et aller de l'avant. J'essaye de me concentrer sur le positif : s'il n'y avait pas eu le 11 septembre, je n'aurais pas ces amis que je suis venu retrouver aujourd'hui, ces amitiés si fortes forgées dans la tragédie.