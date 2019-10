30 ans de l'affaire du foulard de Creil : le voile de la discorde

En octobre 1989, l'exclusion de trois collégiennes refusant d'enlever leur voile en classe suscite une vive polémique et provoque trois mois de débats intellectuels, médiatiques et politiques. En cette rentrée de l'année 1989, Leila, Fatima et Samira, trois collégiennes de l'établissement Gabriel-Havez de Creil dans l'Oise, arrivent voilées en cours. Les enseignants leur demandent alors de retirer leur hijab. Les adolescentes refusent, au nom du respect de leur religion. C’est ainsi que s’est rouvert un débat sur la laïcité. Dès lors, la polémique fait rage : "Faut-il laisser rentrer l'islam à l'école ?", c'est en ces termes que l'hebdomadaire Le Point pose la question à l'époque. Quelques semaines plus tard, le 27 novembre 1989, un arrêt du Conseil d'état estime que le port du foulard islamique n'est pas incompatible avec le principe de laïcité.

En 2003, Jacques Chirac, président de la République de l'époque, décide de constituer un groupe de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République : la Commission Stasi. Chirac suit les recommandations de la commission et lance la rédaction d'un projet de loi interdisant les signes religieux dans les écoles publiques françaises. En 2004, cette loi est votée et adoptée par l'Assemblée nationale, et entre en vigueur dans les écoles françaises.

30 ans plus tard, la question du port du voile dans l'espace public soulève encore de vives tensions. En mai 2019, suite à la polémique suscitée par les mères voilées lors de sorties scolaires, le Sénat a adopté un amendement à la loi "pour une école de la confiance" visant à interdire les signes religieux ostentatoires.

Le 22 août 1990, dans le cadre d'une série intitulée "Memento pour une année folle", la productrice Pascale Wagner proposait une émission sur l'affaire du "foulard islamique", pour questionner le concept de laïcité, et la place de la religion dans la sphère publique. Elle y invitait le sociologue Bruno Etienne, professeur de sciences politiques et spécialiste de l'islam, pour analyser cette vive polémique qui anima la rentrée de l'année 1989 :

Ce foulard est un message codé à dimensions variables. D'abord, dans un premier temps, parce que personne n'a réussi à nommer ce foulard correctement. La presse et les médias ont parlé de "tchador" ce qui est inexact. Alors, faut-il laisser rentrer l'islam à l'école ? C'est une question qui nous renvoie à notre propre histoire, parce que la vraie question, c'est ce que nous avons laissé de religieux et de politique rentrer à l'école, bien avant que l'islam n'y pénètre. Bruno Etienne, sociologue

Si cette affaire de Creil a eu lieu c'est parce qu'il existe un décret de loi de 1937, que personne n'a jamais appliqué, qui interdit toute proclamation d'appartenance politique ou religieuse dans un établissement d'enseignement public. Bruno Etienne, sociologue

L'affaire du voile de Creil a déchaîné les passions et a agité la presse pendant plus de trois mois. Ces trois adolescentes exclues pour avoir refusé d'ôter le foulard, se sont retrouvées au cœur d'un tourbillon médiatique qui les a très vite dépassées. Ont-elle été instrumentalisées au moment des événements ?

Les jeunes filles qui ont fait l'objet de cette mise en scène sont venues en France après le regroupement familial, donc socialisées et scolarisées dans un autre pays. Elle étaient marocaines, et le roi du Maroc a dit fermement sa position anti-intégrationniste sur la politique de la France. Un enfant scolarisé en France n'a pas du tout le même système de socialisation qu'un enfant scolarisé en Algérie ou au Maroc. Bruno Etienne, sociologue

La laïcité, c'est la mise à équidistance des religions, mais jamais l'école n'a mis à équidistance les religions tout simplement parce que la France républicaine était césaro-papiste. Bruno Etienne, sociologue

Si ces trois adolescentes ont pu ébranler la République, soit elles sont très fortes, soit c'est parce que la République vacillait déjà sur ces questions. Cette affaire nous a obligés à nous poser les questions que nous ne voulions pas nous poser. La laïcité a été révoquée en doute parce que les agents chargés de la reproduction ne croient plus à la fonction d'intégration de l'école ou à l'ascension sociale par l'école gratuite et républicaine. Qui y croit sérieusement encore aujourd'hui ? Bruno Etienne, sociologue