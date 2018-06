A l'origine des fausses nouvelles, l'influence méconnue d'Edward Bernays

Edward Bernays était le double neveu de Sigmund Freud. Né à Vienne en 1891, il est mort aux Etats-Unis, 103 ans plus tard, presque oublié du grand public alors qu'il a inventé l'un des grands maux du XXe siècle : la manipulation de masse. Pour Julie Timmerman, dramaturge auteur d'Un démocrate, qui raconte sur scène la vie de ce publicitaire :

Tout le mérite d'Edward Bernays est d'avoir su trouver des applications pratiques aux découvertes sur l'inconscient de son époque. Les théories de Gustave Le Bon sur la psychologie des foules, de Wilfred Trotter sur la psychologie sociale, et bien sûr celles de son oncle sur la psychanalyse lui ont permis aux côtés par exemple de Walter Lippmann, l'auteur de la Fabrique du consentement, d'industrialiser la manipulation de l'opinion publique à des fins économiques et politiques.

Après avoir été l'attaché de presse du ténor Caruso ou des ballets russes, le New-Yorkais a participé, aux côtés du président Wilson, à retourner l'opinion publique américaine en faveur de l'entrée dans la Première Guerre mondiale. Il a ensuite servi l'industrie agroalimentaire en instaurant, conseils de médecins à l'appui, dans tous les foyers américains, le petit déjeuner copieux avec œufs et bacon. Edward Bernays est également celui qui rendra incontournable la présence d'un piano dans les appartements américains et surtout celui qui fera fumer les femmes.

Dans les années 1920, Edward Bernays travaille pour l'entreprise Lucky Strike dont les ventes de cigarettes sont en baisse. Selon son mantra, il va "souffler aux gens les rêves avant qu'ils les aient rêvés". A l'époque, il est très mal vu pour les femmes de fumer dans les lieux publics. Le publicitaire va donc commencer par mettre la couleur verte du paquet de cigarettes Lucky Strike à la mode dans le prêt-à-porter féminin ou dans les fêtes du show-biz, avant d'aborder les suffragettes pour leur faire croire que la cigarette est un symbole d'émancipation.

Selon la dramaturge :

S'inspirant de son oncle Sigmund Freud, il leur dit que la cigarette est un symbole phallique et qu'il n'y a aucune raison pour que les femmes n'aient pas le droit de fumer en public. Il imagine et organise aussi en 1928 un défilé de fumeuses sur la 5e avenue à New York, où les femmes, toutes féministes, avaient dans une main une cigarette et dans l'autre une pancarte "torches de la liberté". L'idée est lancée devant la presse du monde entier : les femmes modernes doivent fumer et donc acheter des cigarettes.