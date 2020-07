À l’origine du maillot de bain moderne : une championne de natation féministe

En 1907, la champion de natation Annette Kellerman se baigne sur la plage de Revere, près de Boston, en maillot de bain une pièce et raconte avoir été arrêtée pour “indécence”.

Si les historiens sont partagés sur à la véracité de l’anecdote, elle est néanmoins révélatrice du tabou qui entoure la nudité des femmes à l’époque.

Dans les rues, dans l’espace public, les femmes sont intégralement vêtues. Elles portent des robes jusqu’aux chevilles. Elles ont un chapeau, des gants. Donc, l’idée de voir les jambes et les cuisses des femmes… Nulle part ailleurs, à part peut-être dans un contexte artistique ou dans un contexte médical, on ne peut voir les femmes ainsi dévêtues. Elsa Devienne, historienne

La révolution du maillot de bain "Kellerman"

Le maillot de bain “Kellerman” tranche avec les costumes de bain du XIXe siècle. Aller à la mer est à l'époque réservé à l'élite. Les femmes se baignent jusqu’alors dans des ensembles longs et couvrants, qui rendaient tout mouvement dans l’eau difficile.

On ne peut pas parler de maillot de bain pour ce qui est du XIXe siècle. Les hommes et les femmes portent une grande tunique en coton ou en laine de couleur sombre : bleue ou noire. Pour les femmes, avec une petite ceinture et en plus, un pantalon bouffant, large, qui descend jusqu’en dessous des genoux. Et en plus, un petit bonnet, pour les plus respectables. Et parfois même aussi des collants transparents et des chaussures de bain. Donc, c’est un véritable costume trois-pièces. Ce n’est pas du tout un maillot de bain ! Elsa Devienne, historienne

• Crédits : Getty

Une nageuse avide de performances sportives

En 1905, la jeune Australienne est déjà une révélation de la natation internationale. Elle rêve de performances sportives. Deux ans plus tôt, elle traversait Londres en remontant la Tamise.

À 19 ans, elle compte bien devenir la première femme à traverser la Manche à la nage. Dans sa quête du record, la jeune femme voit le costume de bain comme un obstacle majeur. Elle décide alors de coudre elle-même un maillot de bain une pièce près du corps.

Dès qu’elle commence à faire de la nage dans un contexte professionnel et de spectacle, elle adopte assez vite ce maillot de bain qui va des pieds jusqu’au cou, jusqu’aux bras, qui est noir et très collant. C’est un justaucorps en fait. Et c’est ça le problème : c’est qu’on voit sa silhouette. On voit ses cuisses, ses hanches. Elsa Devienne, historienne

Sa création fait scandale mais Annette Kellerman parvient à convaincre les organisateurs de la laisser porter son maillot une pièce en compétition.

Tout l’argumentaire d’Annette Kellerman, c’est de dire : “Ce n'est pas possible de briser des records de natation en portant une robe en laine ou en coton super lourde qui va me tirer vers le bas. Ce n’est pas possible !” Et d’ailleurs, certains vont entendre cet argumentaire et vont dire : “Oui, dans l’espace aquatique, dans l’eau, dans la mer, on veut bien que les femmes portent le maillot une pièce mais elles doivent se rhabiller tout de suite après”. Donc son argumentaire est assez intelligent car elle va réussir à se faire entendre en axant sur le fait qu’elle montre son corps non pas pour le plaisir, non pas pour s’exhiber mais parce que c’est une sportive. Elsa Devienne, historienne

Libérer le corps des femmes

Annette Kellerman voit aussi dans le maillot de bain et dans le sport une façon de libérer les femmes. Elle défend des idées féministes : elle soutient le mouvement des Suffragettes et dénonce le port du corset.

Dès 1906, Annette Kellerman débute une carrière d’actrice à Broadway. Surnommée “la sirène australienne”, ses spectacles aquatiques vont accroître sa notoriété et populariser pour de bon son maillot de bain, qui deviendra un nom commun.

• Crédits : Getty

À partir de la fin des années 1910 aux États-Unis, le “Kellerman” est un incontournable pour les jeunes femmes qui s'intéressent à la nouvelle tendance du bronzage.

La mode s’en empare et en modifie la forme, les motifs et les couleurs. Il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale et la création de nouveaux textiles pour enfin porter un maillot de bain dans une matière qui sèche vite.