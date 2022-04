À Lviv, en Ukraine, la vie des déplacés s'organise sans les hommes

Reportage | En cinq semaines de combats, la ligne de front est aussi devenue une ligne de séparation pour nombre de familles ukrainiennes déchirées entre les hommes d'un côté, mobilisés pour défendre leur pays, et les femmes et les enfants de l'autre, qui ont fui quand ils le pouvaient.

Cinq semaines après le début de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, plus de 4,1 millions de réfugiés ont fui leur pays, auxquels s'ajoutent presque 6,5 millions de déplacés à l'intérieur du pays, selon l'ONU. D'après une étude de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) réalisée entre le 9 et le 16 mars, "Beaucoup de ces personnes déplacées sont particulièrement vulnérables : femmes enceintes et allaitantes, personnes âgées, personnes handicapées, personnes souffrant de maladies chroniques et personnes directement touchées par la violence." Un peu plus de la moitié de ces déplacés internes sont des femmes et toujours selon cette enquête "plus de 60% des chefs de famille interrogés sont accompagnés d'enfants". L'Unicef ayant précisé le 24 mars qu'un mois de guerre avait entraîné le déplacement de 4,3 millions d’enfants (dont 2,5 millions dans le pays), soit plus de la moitié de la population enfantine ukrainienne, estimée à 7,5 millions.

Enfin, les données de l'OIM montrent que 13,5% des personnes nouvellement déplacées avaient déjà eu une expérience antérieure de déplacement en 2014-2015.

Très souvent, ces habitants, du moins ceux qui le pouvaient encore, ont pris la route de l’Ouest du pays, moins exposé aux attaques russes. Direction en particulier Lviv, non loin de la frontière polonaise, dont la population a augmenté de 30% depuis le début des hostilités. La vie des déplacés s’y est organisée sans les hommes, comme le montre la vidéo ci-dessus. Avec notamment ces témoignages :

Anna subit l’absence du père, soudaine, angoissante et certains jours insupportables. Mais aussi ses nouvelles responsabilités, car avec la guerre, cette trentenaire, est devenue cheffe de famille : "C'est dur. On n'est pas habitués à une société sans hommes. Le dernier message que j'ai reçu (de mon père), c'était le 16 mars au matin..." Depuis, Dmytri ne répond plus au téléphone.

Nadiya Ivantsiv est psychothérapeute, en charge de l’accueil des déplacés dans un bâtiment près de la gare. Elle explique que "Pour le moment, le père est un héros. Il est fort. Notre armée est forte. C’est le message. Mais ensuite il faudra soigner, faire un gros travail sur la peur, la haine ou le danger. Actuellement, nous sommes là en soutien. Notre peine est enfouie très profondément."

"Sur chacun des barrages russes, ils nous ont contrôlés : valises, ordinateurs, téléphones, tatouages"

Dans la zone de Marioupol, chaque jour, des civils parviennent à fuir dans leurs véhicules ou à bord de bus du gouvernement ukrainien en convois, en espérant échapper aux tirs russes. Une trentaine de bus sont ainsi arrivés de Marioupol à Zaporijia la nuit dernière. Sur la route de Zaporijia, Marie-Pierre Vérot et Artur Gerbault ont croisé un de ces convois. Ils avaient fui la ville occupée de Berdiansk et veulent se réfugier dans l’ouest du pays. La décision de partir n'a pas été facile mais quand les Tchétchènes sont arrivés et le rouble mis en circulation, ce fut le signal :

Ils ont accroché des chiffons blancs aux portières de leur van et collé une feuille sur leur pare-brise avec écrit "Enfants" en cyrillique. Reportage ce vendredi à la rencontre de déplacés ukrainiens.

• Crédits : Visactu