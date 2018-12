A Paris, un refuge pour les artistes en exil

C’est un havre de paix artistique pour ceux et celles qui ont fui leurs pays, un lieu convivial pour recommencer à créer. Judith Depaule et Ariel Cypel, anciens dirigeants de Confluences, un lieu de promotion des arts vivants à Paris, sont à l’origine de cette initiative unique en France.

L’Atelier des artistes en exil occupe un étage de 1 000 m2 d’un bâtiment dans le XVIIIe arrondissement de Paris, mis à disposition par Emmaüs Solidarité. L’espace se divise en 19 salles, dont 15 salles de répétition ou studios de répétition. Plus de 200 artistes, venus des quatre coins de la planète, viennent peindre, sculpter, danser, jouer de la musique, etc.

Deux conditions : être artiste et être en exil

Pour intégrer l’Atelier, il n’y a que deux conditions : être artiste et être en exil. L’identification de ceux et celles qui pourront bénéficier de cette structure se fait au travers de réseaux professionnels ou d’associations et de d’ONG en charge des migrants. Mais l’un des principaux moteur de recrutement est le bouche à oreille.

Mohamed Hijazi, un jeune réalisateur d’animation et de documentaire syrien, fréquente assidûment l’Atelier. Aujourd’hui réfugié politique, il a fui la répression du régime de Bachar Al-Assad. "J'ai été emprisonné en Syrie, raconte-il. La situation est très difficile sur place et encore plus quand vous avez fait de la prison en tant qu’opposant." Pour lui, c’est un plaisir de venir à l’Atelier. "L’ambiance est sympa ici, poursuit Mohamed Hijazi, c’est un lieu super pour travailler. Les artistes s’entraident entre eux."

• Crédits : Christian Chesnot - Radio France

Un espace de convivialité

Quand on déambule dans les ateliers et les studios, on découvre un flûtiste soudanais accompagné par un pianiste russe. Dans cette ruche multiculturelle, Ibrahim Diallo pianote sur son clavier d’ordinateur dans un espace de convivialité où les artistes peuvent boire un café et échanger tranquillement.

Pas un choix facile

Ce comédien de 30 ans vient de Guinée. Il est arrivé en France il y a un an. "_Ici, je suis le bienvenu comme si c’était chez moi_, se réjouit Ibrahim Diallo. J’ai quitté la Guinée pour des raisons politiques. Quitter ma famille et mes amis n’était pas un choix facile, mais il y a avait une pression intérieure. Connaissant la réalité du terrain, il fallait pour moi m’éclipser."

L’Atelier des artistes en exil accueille environ 25% de femmes. Certaines peintres venues du Yémen et d’Afghanistan ont leur propre atelier à l’abri du regard des hommes. "Ces femmes ont vécu parfois des choses assez terribles et viennent de pays à domination masculine extrêmement violente," explique Judith Depaule.

• Crédits : Christian Chesnot - Radio France

Dans cette tour de Babel de la culture, les artistes en exil viennent évidemment pour pratiquer leur discipline selon leur rythme et leurs envies. Certains viennent quotidiennement, d’autres de façon épisodique.

Cours de français et réseautage

Mais il ne s’agit pas seulement de donner un coup de pouce à ces artistes déracinés. Une permanence hebdomadaire est assurée par des spécialistes, des consultations avec des assesseurs auprès de la Cour nationale du droit d’asile, des travailleurs sociaux, des psychologues sont organisées à la demande. Un pôle d’avocat intervient en cas de nécessité. Pour les artistes non francophones, des cours de français sont aussi organisés.

L’Atelier des artistes en exil ne finance pas les artistes qui utilisent ses structures et des locaux. En revanche, outre les espaces de travail, on les met en relation avec des professionnels afin de les plonger dans les circuits et réseaux culturels français. Car l’objectif est bien sûr qu’ils retrouvent du travail et puissent vivre de leur art.

Rançon du succès, l’Atelier des artistes en exil croule sous les demandes. Les locaux commencent à devenir trop petits. C’est pourquoi, explique Judith Depaule, "il faut sans doute réfléchir à un système de rotation d’utilisation des salles et envisager des extensions en province."