A Rio, le musée national tente de renaître de ses cendres

Il y a tout juste un an, le Brésil et les amateurs de culture du monde entier étaient sous le choc : le musée national de Rio, le plus ancien du pays, venait de partir en fumée. L'émotion se mêlent à la colère à propos des raisons d'une telle catastrophe. L’enquête mettra en avant un défaut dans le circuit électrique du système de climatisation de l'auditorium. Aujourd'hui, l'institution née en 1818, et considérée comme le plus grand Musée d'Histoire naturelle et anthropologique d'Amérique latine, garde toutefois l'espoir de rouvrir d'ici trois ans.

Toutes les collections n'ont pas été détruites

Les stigmates de l'incendie sont toujours visibles sur le bâtiment abandonné recouvert d'un toit en métal provisoire et dont les murs ont été renforcés. Mais depuis plusieurs mois, paléontologues et archéologues s'échinent à sauver le plus de pièces possibles dans les décombres. 80% des collections ont été touchées par le feu, mais toutes n'ont pas été détruites car elles se trouvaient au Jardin botanique de la Quinta da Boa Vista.

Plus de 5 000 pièces ont déjà été retrouvées, dont des pièces iconiques, comme le crâne de Luiza, le plus vieux fossile découvert sur le continent américain. De quoi redonner un peu d'espoir aux universitaires qui n'en espéraient pas tant.

Même si une partie du passé du Brésil a disparu, avec ce travail de récupération et les dons de nouvelles pièces, le musée espère recomposer une grande collection.

Bureaucratie insensée et promesses non tenues

Mais la rectrice de l'université qui gère le musée se plaint de la bureaucratie monstrueuse qui complique tout. On est allé jusqu'à lui demander des documents pour prouver que le musée avait bien brûlé !

Et si des budgets ont été débloqués, plusieurs promesses n'ont pas été tenues. Le réseau de soutien pour aider à la reconstruction, promis par l'ancien président de la République Michel Temer, n'a jamais été mis en place. Or, il manque une bonne partie des 80 millions d'euros nécessaires à la reconstruction. Il faut dire qu'au Brésil, les donations ne sont pas déductibles d'impôt et le gouvernement actuel ne semble pas prêt à débloquer tous les fonds nécessaires.

Malgré tout, les travaux avancent peu à peu et la direction du musée espère pouvoir ouvrir de nouveau au public en 2022.