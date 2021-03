Abram de Swaan : "Une moitié de l’humanité a été toujours radicalement sous-estimée"

Dès le début du confinement l’équipe du Temps du débat a commandé pour le site de France Culture des textes inédits sur la crise du coronavirus. Intellectuels, écrivains, artistes du monde entier ont ainsi contribué à nous faire mieux comprendre les effets d’une crise mondiale. La liste de ces contributions à cette Conversation mondiale entamée le 30 mars, continue de s'étoffer. En outre, chaque semaine, le vendredi, Le Temps du débat proposera une rencontre inédite entre deux intellectuels sur les bouleversements actuels.

Abram de Swaan est néerlandais, professeur émérite de sociologie à l'Université d'Amsterdam. Après avoir travaillé sur les crimes de masse ou l'évolution de l'Etat providence en Europe, son dernier livre retrace le combat pour l'émancipation des femmes.

Pendant des millénaires, on a sincèrement cru que les femmes étaient incapables d’exercer n’importe quelle fonction en dehors de la maison et de la ferme. C’est depuis un siècle seulement que des femmes ont conquis, l’une après l’autre, les positions réservées aux hommes. Et chaque fois, l’idée que l’on se faisait de "la femme" a tourné de quelques degrés.

Une moitié de l’humanité a été toujours radicalement sous-estimée, mais aujourd’hui personne ne peut encore nier que cette moitié est tout aussi capable que l’autre. Toutefois, l’ascension mondiale des femmes a provoqué quasi partout une réaction vive dans les milieux orthodoxes de toute confession, et dans des cercles laïques de conviction conservatrice. Cette nouvelle montée de la haine anti féministe qui unit l’extrême droite est le sujet de mon livre, Contre les femmes.

Comme je le disais au début de livre, nous vivons, encore aujourd’hui une ère d’émancipation.

Cette ère d'émancipation a commencé, en Occident, au milieu du XIXe siècle, avec l’abolition de l’esclavage. Peu après, l’essor du mouvement ouvrier a permis aux travailleurs des pays développés d’accéder, au prix de multiples luttes, à des conditions décentes d’existence. La fin de cette époque a vu les femmes se mobiliser et faire campagne pour l’obtention du droit de vote. A partir des années 1950, tous les territoires d’Afrique et d’Asie se sont libérés du joug que la colonisation faisait peser sur eux. Et voici que, depuis environ cinq décennies, une nouvelle vague d’émancipation s’est levée : outre les femmes, les Noirs et les homosexuels se sont engagés dans le combat pour l’égalité des droits. Non seulement dans les pays occidentaux, mais aussi ailleurs.

L’examen rétrospectif de cette période longue d’à peu près un siècle et demi amène inévitablement à conclure que d’énormes progrès ont été accomplis dans la conquête de l’égalité et de l’autonomie, même si, bien sûr, celles-ci sont loin d’être effectives partout, pour tout être humain, et dans tous les domaines.

La négation de la pandémie de Covid-19 par la grande majorité de courants de l’extrême droite est un phénomène récent et étonnant. Ils nient la réalité du virus, qui serait plutôt anodin, comme une grippe, soit une invention de la part des conspirateurs puissants comme George Soros ou Bill Gates, la "juiverie" internationale ou une cabale de pédophiles mangeurs de bébés avec l’intention d’accaparer le pouvoir total.

Cette position est d’autant plus étonnante parce que la droite radicale se vante de défendre la sureté de la Nation et le bien-être de la Famille, tous deux directement et réellement menacés par le virus.

Pourtant, l’extrême droite donne la priorité à la sauvegarde de l’économie, c’est-à-dire des emplois, les petites et moyennes entreprises, mis en danger par le lockdown. Un courant ultralibéral s’oppose à toute intervention étatique, même si c’est pour combattre le Covid-19, par crainte que des mesures temporaires de restriction des libertés puissent devenir permanentes. Mais cela n’explique qu’en partie le refus très répandu de reconnaître la réalité de la pandémie, négation qui a causé de centaines de milliers de morts et fait des dégâts incommensurables.

Il y a dans la droite radicale un courant profond d’anti-scientisme. La grande majorité des croyants fondamentalistes - musulmans, chrétiens ou juifs - partage le créationnisme et nie donc la théorie du big bang sur l’origine du cosmos et la théorie de l’évolution sur l’origine des espèces, qui sont les bases de la pensée moderne. La droite extrême laïque, elle aussi, se méfie profondément de la science - y compris de la médecine - qui ne sert selon elle qu’à saper les intuitions spontanées de l'homme ordinaire : "La terre est plate", comme chacun peut le constater. Une vision conspirationniste du monde remplace la science. Selon elle, tous les grands tournants de l’histoire peuvent être expliqués par les actions secrètes de petits groupes invisibles - mais quasi omnipotents - qui tirent les ficelles et manipulent les esprits.

La pandémie de Covid-19 n’est qu’un exemple. Pour les champions de la droite, comme Bolsonaro au Brésil, ou Trump aux États-Unis, le danger du virus a été exagéré par les étatistes de gauche pour mieux gérer la population. Les extrémistes de droite ne cherchent pas la cause d’un phénomène, mais plutôt ce qui se cache derrière l’événement. C’est, comme disait l'historien américain Richard Hofstadter, "le style paranoïaque dans la politique".

