"After Life" dans le box office de la culture : une saison finale à ne pas manquer !

Cette semaine au programme du box office : "De Purs Hommes" de Mohamed Mbougar Sarr, un Mémo sur la nouvelle classe écologiste de Bruno Latour et Nikolaj Schultz, la série adaptée du podcast "Archive 81", le final de la série "After Life" et un retour sur le succès d'Animal Crossing New Horizon !

Bienvenue dans le Box Office, le rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

"Archive 81", la nouvelle série du moment Netflix adaptée d'un podcast à succès, et la saison finale d' "After Life" de Ricky Gervais

Cette semaine, on s’arrête sur la nouvelle série Netflix du moment, Archives 81 adaptée du podcast du même nom créé par Dan Powell et Marc Sollinger, dans laquelle Dan, un archiviste, est missionné pour réparer des VHS endommagées lors d’un incendie. Découvrant progressivement leur contenu, il se trouve embarqué dans l’enquête haletante que menait la réalisatrice des vidéo trente en plus tôt sur les habitants d’un immeuble new yorkais. Sortie la semaine dernière, la série s’est vite classée dans le top 10 Netflix et est intéressante sur plusieurs points comme l’utilisation du found footage (soit des images trouvées) ou la construction rythmique des premiers épisodes…mais globalement, ces éléments et plus généralement l’histoire sont mal exploités : ils finissent par manquer de cohérence, ce qui fait retomber à plat le final de la saison duquel on attendait beaucoup. La série reste tout de même visuellement intéressante pour sa manière de mêler l’horreur et le surnaturel, et le casting permet tout de même de passer un agréable moment !

Même plateforme, autre série : Ricky Gervais revient avec une saison 3 pour After Life, chronique mélancolique, ironique mais profondément sincère sur le deuil et la reconstruction qui s'en suit. Des dialogues toujours aussi bien écrits, une empathie qui n'empêche pas les rires à gorge déployée...et un final inattendu en prime ! À voir sans hésiter.

La réédition du roman "De Purs Hommes" Mohamed Mbougar Sarr tire son épingle du jeu !

C’est encore Michel Houellebecq qui domine, loin devant, le box office de la semaine en littérature avec Anéantir chez Flammarion. Signalons quand même la percée du précédent roman de Mohamed Mbougar Sarr, le prix Goncourt de cette année. Ce troisième roman intitulé De Purs Hommes vient d’être réédité en livre de poche. C’est un roman passionnant, une quête sur l’identité secrète de l’un de ces hommes au Sénégal « qui font du genre », entre réseaux sociaux et inversion. Un roman intelligent.

De l'extrême droite aux Verts, chacun son essai de la semaine

Dans la catégorie essais et documents, rien de nouveau dans le box office GFK de la semaine si ce n’est l’entrée à la dizième place de La Falsification de l’histoire, un essai passionnant sur Eric Zemmour signé par Laurent Joly chez Grasset : Laurent Joly qui décortique en historien, les mensonges pétainistes du candidat d’extrême droite. Et puis à la 25ème place de ce palmarès, comme un écho à notre émission ce soir sur la politique culturelle des Verts à Bordeaux : le nouvel essai de Bruno Latour, co-écrit avec Nikolaj Schultz, Mémo sur la nouvelle classe écologique : un court manifeste adressé aux élus verts pour les encourager à continuer leur lutte pour la planète mais en étant plus intelligents...

"Spider-Man" approche les 7 millions d'entrées, "Scream" connaît un départ plus timide

Cinéma maintenant, avec un box office stable, toujours dominé (selon notre partenaire CBO Box Office) par Spider-Man No Way Home, qui devrait atteindre les 7 millions d’entrées en France prochainement. Départ modeste en revanche, avec 200.000 entrées quand même cette semaine, pour Scream le cinquième épisode de la franchise horrifique mais son plus mauvais démarrage en France. Aux Etats-Unis, par contre, Emmanuel, Scream vient de dépasser Spider-Man.

Animal Crossing New Horizon : un succès toujours d'actualité

Côté jeu vidéo, sans beaucoup de changement dans le classement d’après l’Institut GFK, on revient sur le succès d’Animal Crossing New Horizon. Sorti au début de la pandémie, les ventes du jeu avaient suivi celles, en augmentation, des consoles Nintendo Switch. Pour expliquer ce succès, on peu invoquer un croisement de l’aspect familier du jeu (dont le premier opus remonte à 2001 !) et de la nouveauté de le trouver sur la Switch. Le jeu a donc enchaîné les records de vente (notamment un nouveau record du jeu le plus vendu en une année en 2020) en offrant un gameplay assez semblable aux précédents mais en fédérant encore plus sa communauté digitale. Toujours dans le top cette semaine, on ne peut que conseiller de retrouver cette pépite !

CE BOX OFFICE EST ISSU DE L'ÉMISSION "LA POLITIQUE CULTURELLE DE BORDEAUX À L'HEURE VERTE" DU 23 JANVIER 2022.

