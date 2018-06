Aimé Jacquet : "Je ne vis pas avec mon passé, je vis toujours avec l'avenir"

Cinquième partie d' "A voix nue" dans laquelle Aimé Jacquet raconte comment il a vécu cet embrasement collectif de l'après-Coupe. En fait, il s'était imposé durant tout le temps de la compétition un "black out total" de la télévision, pour ne pas se disperser. Ce n'est donc qu'après la victoire, qu'il a découvert l'ampleur du soutien de la France entière pour l'équipe nationale. Il dit avoir ressenti rien moins qu' "une paix".

On est heureux parce qu'on a bien fait les choses et ça va au-delà du terrain de sport. Ça ne nous appartient plus, ça appartient à la France, à tous les Français. On a fait notre boulot, on a été fantastiques, on a fait ce qu'il fallait, après ce n'est plus à nous. Les gens se l'approprient et c'est bien.