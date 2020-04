Alicia Scherson : "Un monde pauvre m'apparaît, sans cinéma et sans grands-parents"

Coronavirus, une conversation mondiale | Alicia Scherson, cinéaste chilienne nous interpelle depuis Santiago sur la situation politique, sanitaire et artistique de son pays. Quel avenir pour la démocratie et le cinéma au Chili ?

Face à la pandémie de coronavirus, Le Temps du Débat avait prévu une série d’émissions spéciales « Coronavirus : une conversation mondiale » pour réfléchir aux enjeux de cette épidémie, en convoquant les savoirs et les créations des intellectuels, artistes et écrivains du monde entier.

Cette série a dû prendre fin malheureusement après le premier épisode : « Qu'est-ce-que nous fait l'enfermement ? ». Nous avons donc décidé de continuer cette conversation mondiale en ligne en vous proposant chaque jour sur le site de France Culture le regard inédit d’un intellectuel étranger sur la crise que nous traversons.

Aujourd'hui, _Alicia Scherson_, réalisatrice, productrice et scénariste chilienne nous partage son regard sur le coup d'arrêt démocratique qu'a connu le Chili du fait du coronavirus et les mutations artistiques en cours.

Depuis le 18 octobre 2019, quelques mois avant l'arrivée de l'épidémie, des milliers de Chiliens avaient déjà l’impression de vivre en quarantaine. Nous avions mis en veilleuse l’idée de vivre une vie normale. Après des semaines de paralysie et de manifestations de masse, le mois de février a vu certains d'entre nous, ceux qui croyaient le plus en la démocratie, se préparer à gagner le plébiscite d'avril et à changer la Constitution. D'autres encore, dans les rues, manifestaient inlassablement contre un gouvernement aveugle et sourd aux revendications de son peuple et contre un pouvoir qui menait une guerre contre ces populations.

Pendant ces mois extraordinairement intenses d’un point de vue politique, l'art « établi » a commencé à se sentir trop seul, vain, démodé et surtout lent, par rapport à la puissance de la production spontanée et collective de la rue. Il semblait que l’art ferait également partie des changements à venir.

Puis, le virus est arrivé d'Europe et a commencé à se répandre dans les quartiers huppés de la capitale, Santiago, dans les cliniques privées et dans les écoles coûteuses. Petit à petit, l’épidémie a progressivement contaminé le reste de la ville, et en particulier ceux dont la situation n’allait pas s’améliorer malgré les efforts déployés dans les rues quelques semaines auparavant, et qui seront sans aucun doute, les principales victimes sanitaires et économiques de la tragédie. Ce qui se jouait alors était un film mal écrit, dans lequel toutes les souffrances endurées au premier acte semblaient vaines.

Alors que l’idée de former un collectif et de s’étreindre tous les uns les autres est légalement interdite, les réseaux sociaux foisonnent de suggestions à destination de l'artiste solitaire. Pourquoi ne pas terminer ce grand roman laissé en suspens ou encore l’écriture de ce scénario reporté ? C'est dire combien notre époque est fragile et à quel point nous sommes perdus.

J’essaie d’écrire un nouveau film, mais je n’y arrive toujours pas. Je me demande même si j’arriverai à le faire plus tard, si quelqu'un voudra bien le produire et d’autres le voir. Le cinéma, cet arrière grand-père mourant du XXe siècle, branché depuis longtemps à un appareil respiratoire, survivra-t-il ?

En décembre, en pleine période de manifestations sociales, un incendie s'est produit dans l'un des rares cinémas d'art et d'essai de Santiago. L’incendie était probablement intentionnel, peut-être causé par la police. La salle de cinéma que l’on connaissait a laissé place au spectacle désolant des débris de pierre brûlées. J’ai alors ressentie l’extrême urgence de me rendre sur place et d’aller voir de mes propres yeux ce spectacle mortifère. Je voulais finalement constater à quel point le cinéma était bel et bien mort. J’ai pleuré, beaucoup, et pour beaucoup de raisons, dans ce cinéma qui n’était plus même une pièce, ni moins un intérieur. J'ai alors pensé que ce qui se produisait en moi était un cri de détresse lucide et définitif.

Finalement, deux visions contradictoires s’entrechoquent en moi. Le matin, encore engourdie par la nuit, et avant que les effluves de café ne m’éveillent, un monde pauvre m'apparaît, sans cinéma et sans grands-parents, un monde dans lequel on peut tout faire depuis chez soi, pour moins cher, de façon moins risquée et plus hygiénique qu'auparavant. L'après-midi, alors que ce sont désormais les effluves d’alcool qui irriguent mon corps, ce que je vois est une société convaincue que c’est le vivre-ensemble collectif et l’entraide qui rendent heureux. J’aperçois alors des citoyens désespérés, en manque de collectif, qui s’en vont remplir les salles de cinéma. Des citoyens anxieux de sentir la chaleur du corps voisin et de prendre sa main moite pour partager ensemble des bonbons à la menthe et des éternuements alors que le spectacle commence.

Emmanuel Laurentin avec l’équipe du « Temps du débat »

