Amanda Gorman, plus jeune poétesse jamais invitée à une cérémonie d'investiture dans l'histoire des États-Unis

"We’ve seen a force that would shatter our nation rather than share it / Would destroy our country if it meant delaying democracy" : c'est par ces mots que commence le poème que va lire Amanda Gorman, la plus jeune poétesse jamais invitée à une cérémonie d'investiture dans l'histoire des États-Unis. La poétesse, originaire de Los Angeles, a été choisie par Joe Biden pour composer et réciter un poème lors de sa prise de fonction à la Maison Blanche, ce mercredi 20 janvier. Selon la presse américaine, la future Première Dame, Jill Biden, apprécie beaucoup le travail de cette poétesse de 22 ans, originaire de Los Angeles, et a convaincu le comité chargé de la cérémonie d'investiture de la choisir. Cette tradition démocrate du poète inaugural remonte à l'investiture du président John Fitzgerald Kennedy : le 20 janvier 1961, le poète Robert Frost avait alors récité The Gift Outright. En 2009, Barack Obama avait par exemple choisi Elizabeth Alexander, qui avait récité Praise Song for the Day pour sa première cérémonie d'investiture. Le poème qu'Amanda Gorman va lire, pour l'investiture du 46e président des États-Unis, est intitulé The Hill We Climb (La colline que nous gravissons), et aborde le thème de l'unité nationale.

Un poème sur l'unité nationale

Selon le New York Times, le comité de la cérémonie d'investiture de Joe Biden a contacté Amanda Gorman à la fin du mois dernier. Elle a appris à ce moment-là que Jill Biden avait vu une lecture de son poème In This Place : An American Lyric à la Bibliothèque du Congrès en 2017 et qu'elle avait suggéré que la poétesse lise un poème lors de l'investiture. Aucune consigne ne lui a été donnée, mais elle est encouragée à insister sur l'unité et l'espoir. "Gorman a commencé le processus, comme elle le fait toujours, avec des recherches. _Elle s'est inspirée des discours des leaders américains qui ont essayé de rassembler les citoyens pendant des périodes de division intense_, comme Abraham Lincoln et Martin Luther King. Elle a également parlé à deux des précédents "poètes inauguraux", (Richard) Blanco et (Elizabeth) Alexander", détaille le New York Times.

Le poème d'Amanda Gorman fait référence au quartier de Washington, Capitol Hill, où se situe le siège du Congrès américain. Selon le New York Times, la poétesse de 22 ans était arrivé environ à la moitié de son poème lors que les militants pro-Trump ont envahi le Capitole : elle est restée éveillée cette nuit-là et a ajouté des vers au poème pour décrire ces scènes apocalyptiques qui ont ébranlé les États-Unis.

We’ve seen a force that would shatter our nation rather than share it / Would destroy our country if it meant delaying democracy / And this effort very nearly succeeded / But while democracy can be periodically delayed, / It can never be permanently defeated / In this truth, in this faith we trust.

Nous avons vu une force qui détruirait notre nation plutôt que de la partager / Détruirait notre pays si cela veut dire retarder la démocratie / Et cet effort était à deux doigts de réussir / Mais pendant que la démocratie peut être ponctuellement retardée / Elle ne peut être vaincue de façon définitive / Nous croyons en cette vérité, en cette foi", commence Amanda Gorman au début du poème dévoilé par le New York Times.

Contrairement à ses prédécesseurs, la jeune poétesse a dû relever un défi de taille : composer un poème qui appelle à l'unité et à l'espoir, alors que les Américains sont plus divisés que jamais au sortir de la présidence de Donald Trump. Son poème reflète donc cette Amérique "en désordre". "Je dois reconnaître cela dans le poème. Je ne peux pas l’ignorer ou l’effacer. Et donc, j’ai élaboré un poème inaugural qui reconnaît ces cicatrices et ces blessures. J’espère qu’il nous fera progresser vers leur guérison", a confié Amanda Gorman au Los Angeles Times.

Selon le journal Los Angeles Times, la jeune poétesse a écouté de la musique pour l'aider à composer son poème et avoir un "état d'esprit historique et épique", avec notamment les bandes originales des séries The Crown, Lincoln, Darkest Hour et Hamilton.

Une étoile montante de la poésie

Amanda Gorman est tombée amoureuse des mots et de la poésie quand elle était petite. Elle grandit à Los Angeles, élevée avec sa soeur jumelle par sa mère célibataire, qui enseigne l'anglais au collège. Elle écrit dans des journaux dans la cour de récréation. À l'âge de 16 ans, elle remporte le concours des jeunes poètes de Los Angeles. En 2017, alors qu'elle étudie la sociologie à l'université d'Harvard, elle devient lauréate du premier concours national des jeunes poètes : c'est la première personne à détenir ce titre.

Depuis cette période, Amanda Gorman a acquis une certaine notoriété et a été conviée par des personnalités comme Lin-Manuel Miranda, Al Gore ou encore Hillary Clinton. Elle a également récité des poèmes lors des célébrations du Jour de l'Indépendance ou lors de l'investiture du nouveau président de l'université d'Harvard en octobre 2018.

Amanda Gorman est une poétesse militante, qui s'inspire de la société américaine. Elle a par exemple composé We the People pour décrire le choc qu'elle a ressenti après l'élection de Donald Trump. Elle a écrit We Rise, en écoutant le témoignage de Christine Blasey Ford, la psychologue qui a accusé Brett Kavanaugh d'agression sexuelle, alors qu'il était candidat à la Cour suprême des États-Unis. L'année dernière, elle s'est inspirée de la crise sanitaire pour écrire The Miracle of Morning, poème dans lequel elle tente d'insuffler de l'espoir : "In this chaos, we will discover clarity. / In suffering, we must find solidarity (Dans ce chaos, nous découvrirons la clarté / Dans la souffrance, nous trouverons la solidarité)".

En février 2020, la poétesse a été sollicitée par Nike pour rédiger une tribune en faveur des athlètes noirs.

Consciente du succès des messages qu'elle véhicule dans ses poèmes, Amanda Gorman a déjà beaucoup d'ambition. Dans une interview au New York Times en 2017, elle ne cachait d'ailleurs pas qu'elle avait la Maison Blanche dans le viseur. "C'est un objectif très lointain, mais en 2036, je présenterai ma candidature pour devenir présidente des États-Unis", affirmait la poétesse. Avant d'ajouter, à l'intention du journaliste : "Vous pouvez ajouter cela à votre calendrier iCloud".