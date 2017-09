APB ou l'échec des Admissions Post-Bac

L’échec de la semaine se résume en trois lettres : APB, Admission Post-Bac, trois lettres qui désignent l’enfer, un algorithme tortionnaire, un échec collectif... La France connaît une très forte hausse démographique de sa population étudiante, cette année 40 000 étudiants se préparaient pour la rentrée, une hausse non anticipée par les pouvoirs publics et donc un manque de places. Au début de l'été, 87 000 bacheliers ou étudiants étaient sans affectation, aujourd'hui il en reste encore 3 000.

Ces procédés d'affectation qui mêlent bacheliers et étudiants en réaffectation ont atteint un point de non-retour entraînant un scandale médiatique national car aujourd'hui, le logiciel APB n'est plus en mesure de traiter toutes ces demandes. La bonne nouvelle ? APB sera bientôt enterré et une solution est attendue pour la fin du mois d'octobre.

L'invitée du jour est Marie-Caroline Missir, directrice de la rédaction de l’Etudiant

Je crois que le problème posé par cet algorithme c’est qu'on confond finalement orientation et affectation. L’affectation est un processus passif, certes, mais est-ce que cela répond à leur projet d’orientation ? Il y a un gros problème de conception de ce qu’est l’orientation, on ne peut pas la subir !

