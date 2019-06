APPEL À PROJETS - L’Expérience, l’espace du documentaire d’auteur et de l’écriture sonore sur France Culture

L’Expérience lance son appel à projets « nouvelle version », toujours en quête de nouveautés, de nouveaux formats et de nouveaux auteurs après un premier printemps riche de propositions.

L’Expérience est le lieu du documentaire d’auteur et de l’écriture sonore. C’est un espace libéré des genres radiophoniques (magazine, reportage, documentaire, fiction...), qui s’en affranchit ou qui les mêle : il est propice à un récit subjectif de l’expérience humaine comme de l’expérience du monde. Coordonnée par Aurélie Charon, productrice-coordinatrice, L’Expérience est diffusée à l’antenne et en podcasts.

Des formes narratives très diverses ont été expérimentées : récits subjectifs d’auteur.e.s (« Mes racines chrétiennes » de Thomas Guillaud-Bataille ou « L’enfant star à Istanbullywood » de Sedef Ecer), immersions en son spatialisé en Roumanie, en Ardèche, performances par Chloé Delaume ou Mohamed El Khatib, expériences d’écritures collectives avec les réfugiés à Lesbos et dans un collège à Pantin, voix singulières pour penser l’Histoire, en Afrique du Sud ou au Rwanda. En 5 mois, l’Expérience a voyagé avec des récits de : Grèce, Italie, Rwanda, Etats-Unis, Tokyo, Afrique du Sud, Roumanie, Colombie, Turquie.

Les podcasts ont permis de nouveaux formats, pour des séries inédites, réalisée par de jeunes auteur.e.sayant répondu à l’appel à projets de décembre dernier (« Dans le jus d’Orange » par Cléo Cohen et Jeanne Fillion, « Les mots d’Isidore III » par Clara Beaudoux).

| L’APPEL À PROJETS

Vous êtes auteur et/ou artiste, sensible au pouvoir d’évocation du son, réjouit à l’idée d’utiliser un micro comme clavier d’écriture. Vous êtes habité.e par une histoire arrivée près de chez vous, ou par l’écho sonore d’un évènement, d’un univers, d’une installation, d’une situation. Vous avez le goût du récit et de la transmission.



Nous attendons vos projets sous forme d’une note d’intention (une page) et d’une note précisant le dispositif sonore (une page).

- Les enregistrements, le montage et le mixage se font avec une équipe de Radio France, réalisateur.trice et technicien.ne

- Le montage et le mixage ont lieu à la Maison de la Radio à Paris

- Nous ne diffusons pas de production déjà réalisée

- Pas de date limite à l’appel à projets

Contacts : aurelie.charon@radiofrance.com et ines.dupeyron@radiofrance.com

| A LA RENTRÉE, SEPTEMBRE 2019

Pour la rentrée, un podcast original de Béatrice Leca « Les populaires » : qu’est-ce qu’être populaire au collège ? Une expérience littéraire dans les trains avec l’écrivain Tanguy Viel. Nous partirons à Istanbul en son immersif avec Charlotte Roux « Les passagers du Bosphore », puis à Tel-Aviv avec le metteur en scène Ido Shaked qui rejoue ses échanges avec un opérateur de drone. Enfin, une création pour le cinéma sonore,« Neandertal », pour reconstituer l’univers sonore des néandertaliens.

En réécoute et en podcast : Diffusion en podcast, en collections et en bouquets, sur franceculture.fr et sur toutes les plateformes dédiées.