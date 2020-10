PRESSE // Après l’assassinat terroriste d’un enseignant, que peut la République ?

Après l’assassinat terroriste de l’enseignant Samuel Paty le vendredi 18 octobre, un deuil national sera proclamé le mercredi 21 octobre et des milliers de personnes se sont rassemblées hier pour lui rendre hommage. Cet évènement pose de nombreuses questions sur la menace terroriste et sur l’école, la défense des valeurs de la République et de la laïcité. Après un attentat terroriste commis contre un enseignant, que peut la République ?

La discussion a débuté dans Les Matins de France Culture de Guillaume Erner qui recevait Didier Leschi, Président de l’Institut Européen en Sciences des Religions de l'École Pratique des Hautes Études et Directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, Souad Ayada, philosophe et présidente du Conseil supérieur des programmes et Agathe André, journaliste (ex grand reporter à Charlie) et co-fondatrice de l’association «Dessinez Créez Liberté ».

Elle se poursuivra tout au long de la journée, notamment dans _Le Temps du déba_t à 18H20 d’Emmanuel Laurentin autour de la lutte anti-terroriste et Etre et savoir à 21h où Louise Tourret donnera la parole à des enseignants.

PROGRAMME

18h20 Le Temps du débat / Emmanuel Laurentin La lutte antiterroriste doit-elle être réévaluée ?

Avec François Thuillier, ancien officier des services antiterroristes, chercheur associé au Centre d’études sur les conflits, auteur de « La révolution antiterroriste, ce que le terrorisme a fait de nous » (éd. Le Temps Présent, 2019) et co-auteur avec Emmanuel-Pierre Guittet de "Homo Terrorismus : les chemins ordinaires de l'extrême violence" (éd. Le Temps Présent, 2020 )

Ariel Planeix, anthropologue et collaborateur continu de magistrats et d'acteurs du monde judiciaire anti-terroriste,

Sébastien Pietrasanta, ancien député PS, rapporteur de différentes lois sur le terrorisme de 2012 à 2017, rapporteur de la commission d’enquête sur les attentats de 2015, fait désormais de la formation des élus, notamment sur les questions de radicalisation, et Hugo Micheron (SR) chercheur à l'université de Princeton et enseignant à Sciences Po, auteur de "Le jihadisme français, quartiers, Syrie, prison" (Gallimard)

21h00 Être et savoir / Louise Tourret Mourir d’enseigner la tolérance - Emission en direct.

Après l'assassinat de Samuel Paty, Être et savoir donne la parole aux enseignants

Nous allons évoquer les difficultés à enseigner l'histoire, la liberté d'expression et la tolérance en 2020 et écouter les enseignants qui travaillent sur le sujet expliquer comment ils procèdent, ce qu'ils observent, leurs difficultés et nous dire ce qu'ils attendent de l'école et de la société pour les soutenir.

Avec Iannis Roder, historien, membre du Conseil des sages de la laïcité et responsable des formations au mémorial de la Shoah, professeur d'histoire-géographie dans un collège de Seine-Saint-Denis, Elsa Bouteville, professeure des écoles, Laura Mougel (au téléphone), professeure d’Histoire-Géographie EMC (Enseignement Moral et Civique) en charge d’une classe média au collège, Rachid Zerrouki (en report-it), professeur des écoles en SEGPA à Marseille et auteur de Les incasables (Robert Laffont, 2020), Christine Guimonnet, secrétaire générale de l’APHG, Association des professeurs d’Histoire géographie et Karen Prevost Sorbe (en report-it), coordinatrice CLEMI de l’académie d’Orleans Tours sur l’éducation aux médias et à la formation.

