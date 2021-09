Aux États-Unis, enseigner le 11 septembre vingt ans après

Reportage | Que reste-t-il des attentats du 11 septembre dans la mémoire collective américaine, surtout chez les plus jeunes, nés après 2001 ? Aux États-Unis, l'événement n'est pas enseigné dans toutes les écoles. Mais dans l'État de New York, c'est une obligation.

Aux États-Unis, l’éducation publique est une compétence des États et elle est financée par les impôts locaux. Il y a donc d'énormes différences entre les écoles de différents quartiers mais aussi entre les écoles de différents États. Comme il n'y a pas d’obligation fédérale d’enseigner le 11 septembre et encore moins de programme et d’objectifs communs sur le sujet, seulement 14 États ont rendu cet enseignement obligatoire et 16 États ont choisi de ne pas obliger les professeurs à aborder le sujet en classe.

Professeure à l'université de CUNY, la City University of New York, Elise Langan explique :

La raison pour laquelle l'enseignement du 11 septembre n'est pas obligatoire c'est que c'est un sujet très politique. Depuis 2001, les États-Unis se sont embourbés dans la guerre en Afghanistan, et beaucoup d'américains ne savent pas que cette guerre, qui a durée vingt ans, est partie des attentats du 11 septembre. Il y a aussi aux États-Unis un courant qu'on appelle "controversial history" qui pousse les professeurs à ne pas aborder les sujets trop polémiques parce qu'ils craignent de devoir gérer un débat en classe. C'est totalement irresponsable parce que le élèves se retrouvent à confondre opinions et faits et c'est la porte ouverte à toutes les théories complotistes.

Dans l'État de New York, l'enseignement du 11 septembre est une obligation

Toutes les écoles de l'Etat de New York doivent avoir des objectifs pédagogiques précis à ce sujet : enseigner les faits au collège et au lycée, ainsi que les implications politiques et internationales qui y sont liées dont, par exemple, les failles dans le renseignement. Mais vingt ans après, toutes les écoles n'ont pas les moyens d'un tel projet, notamment parce que le reste du programme est très lourd.

Le quartier de Manhattan regorge d'écoles privées avec des frais d'inscription oscillant entre 20 000 et 50 000 dollars l'année. Au Lycée Français de New York, un établissement indépendant de 1 200 élèves dont un un quart seulement sont des Français, on enseigne l'histoire (ce qui n'est pas le cas dans toutes les écoles aux États-Unis) et bien sûr le 11 septembre.

• Crédits : Cécile de Kervasdoué - Radio France

Faire de la pédagogie active pour contrer les théories du complot

Cette année, les professeurs d'histoire géographie du Lycée ont monté un projet de pédagogie active où ils demandent aux élèves d'aller chercher des informations sur le 11 septembre et notamment en interrogeant un proche qui a vécu les évènements. Pour Xavier de Boissezon, professeur américain d'histoire au Lycée Français de New York, "C’est l’objectif de l’histoire orale. Les élèves interrogent quelqu’un qui a vécu l’histoire et à qui ils font confiance parce que c’est un parent ; et nous professeurs, c’est là-dessus qu’on construit. Face à toutes les théories du complot qui entourent le 11 septembre, les élèves vont comprendre la différence entre une source première et une source secondaire, une bonne ou une fausse information".

• Crédits : Cécile de Kervasdoué - Radio France

Professeur d'histoire dans ce même lycée, Pierre Lagaude ajoute :

Surtout, ils vont faire la différence entre histoire et mémoire. Et c'est la base de la discipline historique qui se sert de la mémoire pour arriver à des faits réels. Alors bien sûr, c'est un sujet sensible, mais il faut l'aborder. Et il est même possible de montrer des images, du moment que tout est expliqué par du savoir.

Un tel projet est dans la droite ligne de ce que les enseignants spécialistes de la question du 11 septembre préconisent notamment au sein du Mémorial du 11 septembre : rendre l'évènement proche de l'élève en lui faisant produire du contenu (écrit ou vidéo) à partir de témoignages de première main. Il s'agira ensuite d'apporter du contexte national et international avec pourquoi pas la possibilité de se confronter à toutes les controverses autour de 9-11.

C'est essentiel d'enseigner le 11 septembre parce que c'est l'évènement qui explique notre monde d'aujourd'hui, la guerre en Afghanistan ou mais aussi le Patriot Act, les services de sécurité intérieure, le racisme antimusulmans. Ne pas en parler aux élèves c'est non seulement prendre le risque qu'ils croient les théories du complot mais aussi les détourner du jeu démocratique. Elise Langan, professeur à CUNY l'Université de la City de New York.