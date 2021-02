Avoir 20 ans en 21  : Programmation spéciale

À travers ses programmes et ses podcasts, France Culture représente tout au long de l’année un appui aux apprentissages pour les étudiants en particulier. Élaborés comme une bibliothèque vivante, les programmes de la chaîne se sont enrichis pendant le premier confinement avec le label Nation apprenante puis la création de l'émission En français dans le texte à la rentrée. La chaîne assure aussi un soutien ludique et participatif aux jeunes avec les Prix France Culture qui créent chaque année des jurys étudiants pour les Romans le Cinéma et la BD, dans toutes les disciplines et sur tout le territoire.

Dans cette longue crise sanitaire qui frappe le monde et toutes les populations, les jeunes rencontrent de nouvelles difficultés et des obstacles durables dans leur parcours professionnel et leur développement personnel. Difficultés financières, ruptures des liens sociaux : Le péril jeune : comment éviter une génération pandémie ? France Culture se mobilise toute la journée du 11 février et lance de nouveaux rendez-vous d’antenne et en podcast.

7h00-9h00 Les Matins de France Culture / Guillaume Erner

Les jeunes sont–ils une génération sacrifiée ? Pierre Bourdieu l’affirmait : « la jeunesse n’est qu’un mot ». Ce sont ceux qui étaient déjà les plus fragilisés qui ont été le plus impactés. Quelles difficultés la crise sanitaire a-t-elle révélé ?

P1 : 7h38-8h00 : Edgar Morin, sociologue, philosophe et directeur de recherche émérite au CNRS auteur de « Changeons de voix » (Denoël, 2020), livre dans lequel il appelle à réfléchir au monde d’après

P2 : 8h19-8h45 Avec Nesrine Slaoui, journaliste, auteure de « Illégitimes » (Fayard, 2021) et Camille Peugny, professeur de sociologie à l’Université Versailles-Saint-Quentin, spécialiste des inégalités sociales et des phénomènes de déclassement.

NOUVEAU RENDEZ-VOUS : la rédaction de France Culture propose chaque semaine à 7h24, un reportage sur la situation des jeunes en France et dans le monde en 2021. Demain : privés de cours, les jeunes s’engagent auprès des banques alimentaires, dans la lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaires.

12h00-12h30 La Grande Table "Culture" / Olivia Gesbert

_Avoir 20 ans en 21 : Faire de sa vie un roman

Shane Haddad, écrivaine, autrice de « Toni tout court » (POL, janvier 2021)

13h00-13h30 La Grande Table "Idées" / Olivia Gesbert

_Avoir 20 ans en 21 : Comment rester philosophe ?

Ronan de Calan, maître de conférences en philosophie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Roxane Pret-Théodore, étudiante du master de philosophie. Il a dirigé Philosopher à vingt ans : le questionnaire : avec 8 étudiants du master de philosophie de Paris 1 (Flammarion, octobre 2020)

13h30-14h00 Les Pieds sur terre / Sonia Kronlund

_Avoir 20 ans en 21 : Trouver du sens

Elles ont 20 ans et quelques, de bons diplômes, vivent dans la Sarthe et en Corrèze et ont tout plaqué après des premières expériences professionnelles qu'elles ont trouvées dépourvues de sens pour se tourner vers une vie à la campagne.

Reportage : Sophie Simonot - Réalisation : Anne-Laure Chanel

18h20-19h00 Le Temps du débat / Emmanuel Laurentin

_Avoir 20 ans en 21 : Les jeunes bousculent-ils leurs aînés ?

Avec Laurent Lardeux, Chargé de recherche INJEP, associé au laboratoire Triangle, qui a coordonné avec Vincent Tiberj « Générations désenchantées ? Jeunes et politique » à paraître le 23 mars à la Documentation Française, Martine Segalen, ethnologue et auteure de “Avoir vingt ans en 2020” Edition Odile Jacob et Emma Fourreau, étudiante à Sciences Po Rennes, militante LFI, co-fondatrice de l'association "Sang océan".



22h15-23h00 Par les temps qui courent / Marie Richeux

Entretien avec la metteuse en scène Marion Siéfert, pour son spectacle Jeanne Dark avec Helena de Laurens incarnant Jeanne, une jeune adolescente orléanaise qui, grâce aux réjouissances d’Instagram (filtres, interactions…) devient Jeanne Dark.

En vidéo :

« 20 ans, le bel âge ? »

"J’avais 20 ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie." La fameuse phrase de Paul Nizan résonne alors qu'une "génération pandémie" semble sacrifiée. Qu'en ont pensé les artistes et intellectuels du siècle passé ? Piochées parmi les pépites de l'Ina, écoutez les paroles de Brassens, Ferré, Duras, Sagan, Halimi...

« Ces jeunes qui inventent la culture de demain »

Une collection de portraits autour de celles et ceux qui pensent la culture de demain. Qu'ils soient architectes, parfumeurs, libraires ou graphistes, ces femmes et ces hommes transcendent leur discipline et ouvrent de nouveaux horizons.

Et aussi :

L'EXPERIENCE, le podcast original

PAR RÉSONANCES. HORS DES SENTIERS DE L'ÉCOLE

lls s'appellent Moussa, Hugo, Youssouf, Mariame, Zahra, Seidou, Maïssa, Nicodème, Loceny et Lidia. Les circonstances d’un milieu, d'une famille, d’un comportement, les ont poussés hors de l’école. Ils sont dits "en décrochage scolaire". Inscrits en "classe relais" dans les collèges Gabriel Péri d'Aubervilliers et Claude Michelet de Saint-Ouen, ils tentent de retrouver confiance en eux et dans les adultes et le monde.

Pour cela, leurs professeures font appel depuis plusieurs années à l'auteure et comédienne Florence Valéro, autour d'un projet, "le dialogue des secondes chances".

Un podcast original en cinq épisodes pour une Expérience signée Laure-Anne Bomati, réalisée par Véronique Lamendour