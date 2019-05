Avortement aux États-Unis : la naissance d'un droit

99 ans de prison pour les docteurs qui le pratiquent, la peine de mort envisagée pour les femmes qui y ont recours, en faisant de l'avortement un crime certains États américains ont adopté les mesures les plus restrictives de toute l'histoire de l'avortement aux États-Unis. Et pourtant, à l'origine, l'avortement n'y était pas illégal.

Au XIXe siècle, les journaux proposaient même des publicités pour l’avortement et la pratique, bien que discrète, n’était pas considérée comme un crime. La plupart des femmes qui avaient recours à l’avortement le faisaient dans le cadre d’une conception hors mariage.

Mais à partir des années 1880, les femmes s’émancipent et les épouses veulent moins d’enfants. C’est à ce moment-là que l’avortement

est devenu très mal perçu. Pendant un siècle, une succession de lois le contraignent puis l’interdisent dans presque tout les États-Unis.

Après des décennies silencieuses, la question de l’avortement refait surface dans l’espace public grâce au combat d’une femme,

Norma McCorvey, et de ses avocates. Enceinte pour la troisième fois à 21 ans, Norma McCorvey porte plainte sous le pseudonyme de Jane Roe, contre le Texas où l’avortement est interdit. Ce procès devient un enjeu de la présidentielle de 1972 divisant Démocrates et Républicains. Finalement, le 22 janvier 1973, la Cour suprême américaine rend un arrêt historique : Roe v. Wade. Il fait de l’avortement

un droit constitutionnel.

Ce combat a remobilisé les féministes américaines d'après Camille Froidevaux-Metterie, professeure de science politique et autrice de “Le corps des femmes La bataille de l’intime”

On est au début des années 1970 après une décennie de luttes pour les droits civiques. Ce moment d’effervescence, qu’on a parfois appelé la révolution culturelle, est le cadre dans lequel le féminisme reprend de l’énergie après quelques décennies un peu dans le creux de la vague. Et se forme ce qu’on va appeler par la suite la deuxième vague féministe dont le cœur du combat est le droit à l’avortement et à la contraception.