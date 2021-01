Bernard Harcourt : "Comme au XIXe siècle, la fracture aux Etats-Unis vient des relations raciales"

Dès le début du confinement l’équipe du Temps du débat a commandé pour le site de France Culture des textes inédits sur la crise du coronavirus. Intellectuels, écrivains, artistes du monde entier ont ainsi contribué à nous faire mieux comprendre les effets d’une crise mondiale. En cette rentrée, nous étoffons la liste de ces contributions en continuant cette Conversation mondiale entamée le 30 mars. En outre, chaque semaine, le vendredi, Le Temps du débat proposera une rencontre inédite entre deux intellectuels sur les bouleversements actuels.

Bernard Harcourt est professeur de droit à Columbia University. Éditeur de Michel Foucault, penseur contemporain du numérique, ses idées suivent le chemin de la théorie critique, et, c'est en défenseur de la justice sociale qu'il a amené l'idée qu'une contre-révolution était en cours aux États-Unis. Après l'agitation de ces derniers jours, ou peut-être de ces dernières années, c'est depuis là-bas qu'il discute avec nous, pour nous rappeler que la Conversation Mondiale se tourne souvent vers les États-Unis.

RB : Bernard Harcourt, vous êtes vous-même théoricien de la « société d’exposition », forme de servitude volontaire numérique. On ne peut s’empêcher de faire le lien avec la « société du spectacle » de Guy Debord et de voir qu’avec une personnalité comme Donald Trump, nous avons suivi son mandat comme l’on suit une télé-réalité. La démocratie américaine est-elle devenue un spectacle ?

BH : Cet élément du spectacle, il n’est pas entièrement nouveau dans la démocratie américaine, bien qu’il ait subi une transformation surprenante pendant le dernier mandat présidentiel. Nous faisons bien face à du spectacle avec les auditions et la procédure de destitution de Bill Clinton autour de son affaire avec Monica Lewinsky, et même autour de la merveille d’avoir un couple afro-américain à la Maison-Blanche -Barack et Michelle Obama. Certainement, Donald Trump a transformé le caractère du spectacle par sa propre volonté, dont il nous avait prévenu, de créer un épisode de télé-réalité chaque jour de son mandat. Certes, le caractère du spectacle était différent pendant les quatre dernières années, beaucoup plus violent, crasse, vulgaire, et raciste. Mais du spectacle, il y en a bien eu avant, on s’en est bien tapé mercredi pour l’inauguration, Dieu merci, de Joe Biden et Kamala Harris. Cela aussi, ça a été du beau spectacle.

Comme vous avez remarqué, la notion de la « société d’exposition » s’oppose à cette idée de Guy Debord de la « société du spectacle », ainsi qu’à celle de Foucault de « la société punitive » ou disciplinaire. L’idée n’est pas que l’exposition déplace entièrement le spectacle ou la discipline, mais plutôt qu’avec les nouvelles technologies, nous participons d’une manière différente -et nous participons mêmes aux spectacles d’une manière inédite. Nous nous exposons en même temps, nous nous rendons transparent, en partageant nos opinions, nos réactions, nos toutes dernières petites pensées et émotions sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc.

C’est dans ce sens-là que je dirais que le spectacle de la démocratie américaine, qui date depuis longtemps, pensez à John F. Kennedy et Jacqueline Kennedy Onassis, s’est bien transformé ces dernières années. Le dernier Président, Donald Trump, a contribué d’une manière importante en utilisant Twitter comme son mode de communication. Et cela a eu des effets malheureux sur nous tous. Il se peut que l’une des plus grandes tragédies de notre société d’exposition spectaculaire, ce soit précisément cette nouvelle manière de nos dirigeants de gouverner par des Tweets.

_RB : L’un des motifs du cinéma populaire américain est la mise en danger des institutions ou du Président par une force extérieure. L’invasion du Capitole le 6 janvier par des membres de l’alt-right était de son côté bien réelle. Peut-on voir ce moment comme la fin de la fiction, je veux dire par là, la mise en pratique d’une action véritablement dangereuse pour la démocratie, puisqu’elle vient de ses marges ?_

BH : En un mot, oui. L’insurrection du 6 janvier au Capitole est inédite, du moins depuis la guerre civile et la fin de la Reconstruction en 1876. Et pour vous dire la vérité, nous n’avons pas encore entièrement pris connaissance, dans ce pays, de la taille de ce danger et de son caractère nationaliste blanc.

Il s’agit en effet d’une contre-révolution. Nous savions bien que l’ancien président, Donald Trump, allumait ce feu délibérément et constamment. Et ça, de longue date. Mais nous ne savions pas à quel point ses partisans étaient prêts à se battre.

Nous le savons maintenant. Nous l’avons vu ce jour-là. Et le monde a changé aux États-Unis, certes. Je dirais qu’a côté de la crise du climat, de la pandémie du coronavirus, et de nos problèmes économiques et raciaux, le plus grand danger aujourd’hui est la montée ou le renouveau d’un nationalisme blanc.

RB : Pourtant, la démocratie américaine, telle que l’on connait depuis Tocqueville et ses évolutions, demeure une référence sur le principe démocratique. Pensez-vous qu’elle reste ce « laboratoire démocratique », et que les frissons qui la traversent précèdent ceux des autres démocraties ?

BH : Ces frissons, vous savez, je pense que nous les voyons aussi en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, et d’autres pays européens. Ce nationalisme blanc américain s’inspire en fait des mouvements de la Nouvelle Droite européenne depuis longtemps. C’est le nouveau nationalisme internationaliste blanc, pour reprendre le concept défunt de l’internationalisme ! On le reconnaît bien, par exemple, quand quelqu’un comme Steve Bannon -gracié cette semaine par Trump- déménage en Europe pour recharger ses batteries et partager son savoir-faire. Nous faisons tous face au précipice.

Mais il faut être honnête aussi. La montée du nationalisme blanc, de certains éléments neo-fascistes ou même néo-nazi aux États-Unis n’est pas le seul risque qui atteint ce « laboratoire démocratique. » Nous faisons face dans ce pays aussi à d’énormes problèmes associés aux financements des campagnes politiques, à l’influence des contribuables aux élections, de la suppression du vote, et des influences de pays étrangers. Il y a donc beaucoup de problèmes sur lesquelles il va falloir se pencher pour maintenir ce laboratoire.

L’inauguration de Biden, mercredi dernier, représente bel et bien un renouveau de l’expérience démocratique américaine. C’était bien évidemment tout le propos du nouveau président dans son discours d’investiture. Ce thème—que la démocratie a survécu—est réconfortant. Nous l’espérons bien. Mais il ne faut pas trop se fier à des mythes et des récits trop réconfortants. Trump a tout de même recueilli plus de 74 millions de votes, plus de votes que la population entière de la France. Nous faisons face à une puissante contre-révolution, et je pense que la chose la plus difficile à savoir, aujourd’hui, et c’est toute la question, est de savoir si cela n’était que des « frissons » ou quelque chose de pire.

_RB : Lorsque nous évoquons le miroir de nos peurs, nous n’évoquons pas uniquement la crainte de voir la démocratie se déliter mais aussi la société se fracturer. Comment recevoir ce qu’il se passe chez vous, du point de vue sociétal et des mouvements intérieurs en cours, du côté des nationalistes blancs comme des défenseurs de la justice sociale et de l’émancipation ? _

BH : La société américaine n’a jamais été aussi divisée aujourd’hui, jamais autant peut-être depuis presque 150 ans. Le fait d’une telle contestation autour d’une transition présidentielle est tout autant du jamais vu depuis 1877, juste après la guerre civile et la chute de Reconstruction.

Et ce qui fracture le pays, comme au XIXe siècle, c’est précisément la question des relations raciales. La transformation démographique de ce pays -le fait que nous allons bientôt être majoritairement non-blanc- est ce qui trouble le plus les nationalistes blancs, et qui les provoque en réalité. Ceci ne va pas changer. Cela va plutôt continuer à mettre la pression sur la politique.

_RB : Serait-il temps de ne plus considérer l’Amérique comme un mythe ?_

BH : C’est une belle question que vous posez -une belle tournure de phrase. Mais soyons raisonnables. D’un côté, l’Amérique jouera toujours un rôle mythique, tant que l’industrie de la culture, de la musique, d’Hollywood, de New York, continueront à dominer la planète. Tant que nous tous, autour du monde, continuerons à regarder les investitures présidentielles américaines sur nos tablettes, iPhone, et MacBook, comme nous l’avons tous fait mercredi dernier, avec la même passion et fascination. D’un autre côté, cela ne fait pas de mal de temps à autre à être plus réaliste et concret. Nous faisons face, dans ce pays, à une remontée d’un nationalisme blanc qui est très dangereux et qui pourrait mener ce pays vers une guerre civile, la sécession, ou un régime autoritaire. Ce serait tout un autre mythe là. Bon, après cette semaine, on peut être un peu soulagé et réconforté. Mais ce serait un grand danger de devenir complaisant.

