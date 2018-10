Cancer du sein : ces gènes qui condamnent

Le mois d'octobre est chaque année l'occasion de lancer une campagne de sensibilisation au cancer du sein. C'est une maladie très fréquente chez la femme : une sur huit aura développé un cancer avant d'avoir atteint 80 ans. Mais certaines d'entre nous sont particulièrement vulnérables. Il s'agit des femmes dont certains gènes ont été altérés. Parmi les principales mutations que l'on est capable de détecter depuis 2003, il y a la mutation des gènes BRCA1 et BRCA2 - pour Brest Cancer One et Brest Cancer Two.

Ces diagnostics sont proposés aux femmes qui ont une histoire familiale sévère, dont trois parentes - dans la même branche familiale - ont eu un cancer du sein : la mère, la soeur et une tante maternelle par exemple. Ou encore aux femmes qui ont déjà souffert d'un premier cancer du sein très jeune, ou d'un cancer des ovaires. La transmission peut aussi se faire par une grand-mère paternelle et une tante paternelle; les hommes peuvent transmettre un facteur génétique qui ne va pas ou très peu les concerner. Mais l'histoire familiale n'est pas un très bon marqueur puisque la moitié des femmes prédisposées n'ont pas d'histoire familiale sévère. Ces femmes à haut risque sont en tout cas souvent diagnostiquées jeunes : 45 ans ou moins.

Elise a 28 ans. Sa maman est déjà tombée malade et elle même a pratiqué ce diagnostic en 2015. Ayant appris qu'elle était porteuse d'un gène altéré, la jeune femme a décidé de pratiquer une chirurgie préventive. Elle a donc subi une opération des deux seins, avec une reconstruction. Elise a adhéré il y a quelques mois à l'association Généticancer, créée justement pour partager de telles expériences. Elle raconte son parcours à Tara Schlegel :

"J'appréhendais beaucoup l'opération en elle même. Et puis surtout le rendu après, la reconstruction."

Ce n'est jamais une très bonne nouvelle. Je m'y étais préparée, mais on espère toujours y échapper. Au début, je n'étais pas du tout partie pour faire une chirurgie préventive. Mon idée était de suivre le protocole de suivi, donc des examens tous les six mois. Cela me semblait très lourd, moralement en particulier, et qu'au fur et à mesure des années j'aurais de plus en plus peur que l'on m'annonce une mauvaise nouvelle au cours de l'un de ces examens. (...) Et c'est vrai que je me suis dit que au moins en faisant cette chirurgie, je serais un peu débarrassée de cette épée de Damoclès.

5 millions de femmes par an invitées à faire une mammographie, mais moins de la moitié y répondent

150 centres d'oncogénétique proposent ces dépistages. Dominique Stoppa-Lyonnet est responsable du service de génétique de l'Institut Curie et professeure à l'Université Paris-Descartes. Elle revient sur ces mutations génétiques que l'on peut diagnostiquer facilement, sur les pistes de traitements, et sur une étude européenne - menée à l'Institut Gustave Roussy - dont l'idée est d'adapter le dépistage à chaque femme en fonction de facteurs de susceptibilité.

Dominique Stoppa Lyonnet insiste d'abord sur le dépistage gratuit proposé à toutes les femmes de plus de 50 ans - mais boudé par la moitié d'entre elles.

On fait ces tests chez des femmes qui ont une histoire familiale sévère mais 50% des femmes porteuses de ces altérations n'ont pas d'antécédant.

Le dépistage organisé est un effort considérable qui invite tous les deux ans 10 millions de femmes, âgées de 50 à 74 ans. 5 millions de femmes par an sont donc invitées à faire une mammographie et à avoir également un examen clinique, on l'oublie souvent. Et cette mammographie, si elle est normale, sera lue une deuxième fois. Ce qui permet de repérer un certain nombre de cancers qui auraient été non détectés à la première lecture. C'est dommage que la moitié des femmes invitées ne prêtent pas plus d'attention à ces examens de grande qualité.

Le dépistage gratuit du cancer du sein coûte un certain prix à la sécurité sociale. 180 millions d'euros en 2008, d'après un rapport de la Haute Autorité de Santé, cité par Le Monde. Mais les maladies, une fois déclarées, sont d'un coût bien supérieur, humain et financier puisque 12 000 femmes meurent chaque année d'un cancer du sein.