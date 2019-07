Carrière, concours, CV : à quel âge un chercheur est-il périmé ?

En France, on considère souvent qu'un bon chercheur est un chercheur jeune. Un parti-pris discriminatoire qui avantage certains profils et certaines disciplines.

Tous égaux au service de la science ? Spoiler : en fait, c’est plus compliqué que ça. Longtemps, la question a porté sur le sexe : les candidats hommes avaient historiquement tendance à être privilégiés sur leurs concurrentes femmes lors des concours pour le recrutement de chercheurs ou d’enseignants-chercheurs. Alors que dans un certain nombre de disciplines, les femmes sont déjà moins nombreuses à entamer un doctorat.

Aujourd’hui, cette inégalité-là tend à se résorber même si, trois ans après avoir soutenu leur thèse, la situation des femmes dans le monde de la recherche est “nettement moins favorable que celle des hommes”, rappelle quand même la mouture 2018 du rapport “L’état de l’emploi scientifique en France”. Malgré des emplois moins stables, des grades encore souvent inférieurs (44% des maîtres de conférence mais seulement 24% des professeurs d’université en 2017) et toujours 170 euros nets de moins par mois en moyenne, les chercheuses sont toutefois moins discriminées aujourd’hui qu’elles ne l’étaient hier.

Pas sûr qu’on puisse en dire autant de l’âge, alors que tout montre que les organismes de recherche valorisent de plus en plus les jeunes chercheurs. C’est une des questions soulevées par la controverse née dans la foulée du concours de recrutement 2019 au grade de chargé de recherche au CNRS. Le 6 juin, le jury d’admission de l’Institut national des sciences humaines et sociales a en effet sorti du classement un candidat sociologue contre l’avis de ses pairs, qui l’avaient très bien classé parmi les admissibles. Ce candidat sociologue se trouve s’appeler Akim Oualhaci et avoir 44 ans. Et expérimenter le même scénario pour la troisième année de suite. Ce 4 juillet, le candidat a fait savoir qu’il saisissait le Défenseur des droits, suspectant une discrimination caractérisée.

L'âge aussi a une empreinte sociale

Akim Oualhaci est plus âgé que la moyenne des candidats qui postulent pour être chargé de recherche : après trois candidatures (et donc trois déclassements), il a aujourd’hui 44 ans. Avec une thèse soutenue en 2011 (donc l’année de ses 36 ans), ce qu’on appelle son “âge académique” est un peu moins élevé, mais cinq années se sont quand même écoulées entre sa soutenance de thèse et sa toute première candidature. Cinq années de trop ? C’est tout le paradoxe : officiellement, les institutions privilégient une activité dynamique dès le doctorat, un bon rythme de publication dans des revues, des communications dans des colloques, parfois une année à l’étranger, et une production soutenue en général (avec par exemple, un livre tiré de la thèse). Et, pour certains, ça peut prendre un peu de temps. Or, dans le même temps, les mêmes vantent aussi la précocité des candidats et la fraîcheur de la thèse comme des critères d’excellence, valorisant une communauté scientifique jeune et dynamique, et la science qui ne traîne pas.

En interview le 24 juin, Antoine Petit, le PDG du CNRS, répondait ceci sur l’âge dans le recrutement des chargés de recherche :

Non ce n’est pas un critère, mais il y a une chose sur laquelle nous sommes très vigilants, dans l’ensemble des disciplines, c’est que l’âge moyen ne recule pas.

Aujourd’hui, l’âge moyen au recrutement comme chargé de recherche est de 33 ans et demi. Mais s'en féliciter n’est pas neutre. Pas plus que d’autres, l’âge n’est pas une donnée éthérée qui flotterait au-dessus de la société, comme en apesanteur : derrière cette variable se dessinent aussi des trajectoires.

Si l’on affine la focale en combinant l’âge civil et l’âge académique, on voit bien souvent apparaître des parcours moins linéaires qui peuvent, par exemple, raconter des études qui aujourd’hui ne passent pas forcément par une classe préparatoire et des grandes écoles mais par la fac. Et souvent aussi, ces trajectoires-là ont directement à voir avec des origines sociales moins aisées : il peut être plus coûteux, et tout simplement plus long, pour un étudiant qui se destine à devenir chercheur, de poursuivre des études jusqu’à la thèse selon qu’il doit travailler (ou non), multiplier les transports (ou non), déménager (ou non) pour construire un parcours comme celui-là. Arrivé à sa soutenance de thèse ou au jury du CNRS, un étudiant avec ce pedigree-là a de bonnes chances d’être plus âgé si par exemple il n’a fait ni l’Ecole Normale Supérieure ni un IEP avant de devenir chercheur - même s’il y a plein d’exceptions.

Il se trouve que c’est aussi le pedigree d’Akim Oualhaci. Si aujourd’hui une institution comme le CNRS communique très largement sur ses efforts de rééquilibrage entre hommes et femmes, l’ouverture sociale et la valorisation de CV plus variés apparaissent moins médiatisés à ce jour. Le 18 juin, aux débuts de l’affaire Oualhaci, un collectif d’universitaires et de chercheurs écrivait ainsi dans Le Monde :

Le CNRS pouvait s’enorgueillir jusqu’à il y a peu d’être une des rares institutions académiques en France dans laquelle les profils atypiques, mais créatifs et inventifs, pouvaient trouver leur place pour contribuer au renouvellement des approches de recherche, de l’historien Jean Maitron en passant par les sociologues Abdelmalek Sayad ou Christine Delphy. Par la violence symbolique avec laquelle l’institution a manifesté sa volonté de reprise en main de la sélection des candidats et par un traitement manifestement discriminatoire, faisant fi des appréciations des commissions de spécialistes, elle a enterré pour longtemps cette réputation d’ouverture.

Né en 1910, l’historien Jean Maitron, pilier de l’histoire sociale, était arrivé au CNRS à 48 ans seulement. Quant à Abdelmalek Sayad, venu à la sociologie après avoir croisé le chemin de Pierre Bourdieu en poste à l’université d’Alger, il était d’abord passé par l’école normale pour devenir instituteur en Algérie. Et Sayad est installé à Paris depuis quatorze ans, vacataire au Centre de sociologie européenne (le laboratoire de Bourdieu), lorsque le CNRS le recrute finalement, en 1977.

Une histoire très française

Deux exemples aussi célèbres (et légitimes)... que diamétralement opposés aux parcours qui clignotent aujourd’hui. Si désormais il n’y a plus de limite d’âge officielle pour le premier grade du concours de chargé de recherche CNRS, une bonne entrée dans la carrière académique est réputée une entrée rapide… en France en tous cas. Car, en réalité, cette vision de l’excellence est très culturelle. Dans d’autres pays, et par exemple au Québec pour prendre un exemple francophone, il est finalement assez banal d’envisager une thèse passés 40 ans, y compris quand on a fait tout autre chose avant.

Alors qu’en France on n’a peut-être jamais tant parlé reconversions et bifurcations professionnelles, l’hypothèse d’une deuxième vie comme chercheur ou chercheuse fait plutôt l’effet d’un scénario exotique - pas vraiment une option. D’ailleurs, les filières “Recherche” (l’ancien DEA aujourd’hui “master 2”, puis la thèse) n’apparaissent souvent même pas dans l’arborescence des organismes qui financent les reprises d’études. A l’inverse, les étudiants sont très tôt encouragés à filer vite et soutenir tôt une thèse afin de candidater jeune. Et c’est à ce train-là qu'émerge l’âge moyen du recrutement des chargés de recherche au CNRS, soit 33 ans en 2016.

Mais il s’agit là d’un âge moyen, toutes disciplines confondues. Or les trajectoires peuvent se révéler très disparates d’une discipline à l’autre. Parce qu’on ne fait peut-être pas exactement sa thèse de la même manière, et au même rythme, qu’on soit en histoire médiévale, en anthropologie sur un archipel du Pacifique, en physique des matériaux ou en économétrie. Mais aussi parce que tous ces cursus sont structurellement disparates : un rapport de la Documentation française sur l’emploi académique datant de 2016 rappelle qu’à la rentrée 2014, un tiers seulement des doctorants inscrits en première année de thèse en sciences humaines ou en sciences sociales (SHS) avaient obtenu un financement. Le même document, établi à partir des données institutionnelles, montre que du côté des “sciences exactes”, huit thèses sur dix étaient financées la même année. Deux ans plus tard, l’écart s’était encore creusé : 92 % des doctorants en “sciences exactes” disposaient d’un contrat de recherche (1 400 euros net par mois minimum), contre seulement 38% des doctorants en SHS. Sachant qu’au sein même de la sociologie par exemple, certains sujets trouvent plus facilement des financements que d’autres.

Le rapport avec l’âge ? Scoop : même les doctorants doivent se nourrir pour vivre. Aussi, qui dit une thèse sans financement dit souvent un travail à côté… et la recherche qui patiente d’autant. A l’inverse, une thèse entièrement financée est statistiquement soutenue plus rapidement. En 2016, 17% des étudiants inscrits en général en thèse exerçaient une activité salariée en parallèle… mais le chiffre grimpait au-delà de 30% pour les doctorants dans une filière de sciences humaines ou de sciences sociales, qui se trouvent aussi être les plus âgés. Arrivés devant les jurys de sélection pour devenir maîtres de conférences à la fac, on retrouve ces mêmes disparités : en 2016, les nouveaux maîtres de conférence ont été recrutés à 34 ans et 3 mois en moyenne, toutes disciplines confondues, mais l'âge moyen varie aussi d’une discipline à l’autre :

32 ans et 2 mois en moyenne en Sciences et techniques

33 ans et 1 mois en Droit, économie, gestion

36 ans et 10 mois en lettres et en sciences humaines

L’écart s’est donc creusé entre les univers disciplinaires, alors qu’au même moment, on a vu en France la durée moyenne de préparation d’une thèse se réduire depuis 2010 : le scénario le plus courant dans les sciences “dures”, avec une soutenance rapide, une thèse plus courte, et un âge plus jeune au concours, s’est disséminé à l’échelle de toute la recherche.

58 ans maximum ? Discriminatoire... et coûteux

Officiellement pourtant, le critère de l’âge est illégal en France, sous peine que l’institution soit poursuivie pour discrimination. Le Défenseur des droits publie régulièrement des brochures en la matière, qui pointent notamment vers des textes issus du droit communautaire qui sont sans ambiguïté. D’ailleurs, en 2010, le CNRS a perdu contre Claude Poliak, une sociologue chargée de recherche qui, elle aussi, avait vu son sort chamboulé par le jury d’admission alors qu’elle postulait pour passer directrice de recherche (le grade du dessus, donc l’équivalent d’une promotion interne).

A l’époque, les chercheurs s’accordent à dire que les déclassements étaient plutôt rares entre l’étape du jury d’admissibilité et celle le jury d’admission - et c’est bien pour cela que le sort d’Akim Oualhaci mobilise cette année, après trois modifications de classement successives. Il faut en moyenne douze ans à un chargé de recherche pour devenir directeur de recherche (même si, longtemps, ça en a pris trois de plus aux femmes).

Mais le sociologue Christian Topalov se souvient que, dans les années 70, de nombreux chercheurs précaires "hors statut" avaient été titularisés sur le tas, générant (en particulier dans les sciences sociales) un vaste embouteillage dans la pyramide des âges du CNRS... et des retards dans l'évolution de bien des carrières. C'est ce qui explique par exemple qu'une chercheuse aussi importante que Christine Delphy soit restée chargée de recherche si longtemps, au lieu d'être promue. C'est aussi ce qui explique, entre autres, qu'après s'être cassée les dents plusieurs fois, Claude Poliak en soit encore à briguer en 2008 un poste de directrice de recherche alors qu'elle a 62 ans.

Au printemps 2008, la voilà donc qui finit deuxième parmi les admissibles, c'est-à-dire en position d’être promue directrice de recherche. Sauf que le jury d’admission la déclasse le 29 mai 2008. Elle se tourne alors vers la Halde (l’ancêtre du Défenseur des droits) et assigne son employeur devant la justice administrative. L’avis du Conseil d’Etat est toujours en ligne sur internet : Claude Poliak a gagné, et le CNRS a été reconnu coupable de discrimination sur son âge.

Ce cas est frappant parce qu’il est explicite, mais aussi parce que la plaignante a gagné en mobilisant des témoignages. C'est leur trace qui nous permet aujourd'hui de replonger dans l'histoire du management de l'institution. Quatre personnes en tout, dont trois membres parmi ceux qui avaient siégé au jury d’admissibilité, ont en effet témoigné devant le juge que la direction du CNRS avait ouvertement expliqué qu’il n’était pas question que la sociologue devienne directrice de recherche vu son âge.

Naïveté ? A l’époque, la direction du département SHS avait frontalement opposé l’âge de la candidate comme critère, expliquant au jury que même s’il la classait en rang utile, elle serait déclassée d’office. L’avis du Conseil d’Etat a conservé la trace de ces propos discriminatoires : les témoignages concordants ont permis de montrer qu’à l’époque, voilà aujourd’hui plus de dix ans, l’institution précisait carrément qu’au-delà de 58 ans, un chercheur était prié de passer son tour. En clair, une discrimination sans ambiguïté.

Déni ? Trois ans plus tard, lorsque le juge administratif a estimé le préjudice subi par Claude Poliak, partie à la retraite à 65 ans pile sans avoir réussi à passer directrice de recherche, le tribunal administratif a d’abord condamné en première instance le CNRS à lui verser 50 000 euros d’indemnités. Or le CNRS a fait appel. Mal lui en a pris : le préjudice économique (qui tient compte du manque à gagner en termes d’indemnités de retraite et de l’ensemble du préjudice professionnel) s’est montré trois fois plus sévère, surlignant ce que ces mœurs pouvaient avoir de discriminatoires. Contacté onze ans après les faits pour cet article, Me Etienne Mortagne, qui avait défendu la demande en réparation, se souvient avoir trouvé peu de jurisprudence à l’époque : en matière de concours de recrutement dans la recherche, le jury est souverain, et son pouvoir discrétionnaire. C’est précisément ce que revendique aujourd’hui l’institution concernant Akim Oualhaci.

Tango syndical entre deux chaises précaires

Depuis l’annonce du classement du jury d’admission cette année, une intersyndicale est impliquée dans la mobilisation autour de Akim Oualhaci et des déclassements en général. Historiquement pourtant, les syndicats ont parfois pu se trouver en position bancale sur la question de l’âge : accepter de voir reculer l’âge du recrutement des jeunes chercheurs titularisés alors que le nombre de postes a déjà tendance à fondre, c’était aussi accepter, dans les faits, un surcroît de précarité pour tous ceux qui sortent de la thèse et peinent à trouver des débouchés. Sachant qu'être recruté sur le tard au CNRS, c'est non seulement voir se profiler une moindre évolution de salaire à mesure que l'âge avance, mais aussi un problème de droits à la retraite. Et Christian Topalov, militant de longue date au SNCS, se souvient avoir vu son syndicat évoluer après avoir longtemps défendu une barrière d'âge au nom de cette précarité. Avec, au sein même des instances syndicales, des désaccords qui peuvent perler à nouveau entre représentants des sciences "dures", plus naturellement favorables à l'idée d'un âge limite, et représentants des sciences sociales et sciences humaines.

En 2017, François Buton, Frédéric Lebaron et Nicolas Mariot publiaient dans la Revue française de science politique un article édifiant qui montrait que les chercheurs les mieux lotis dans le monde académique sont aujourd’hui ceux qui déconseillent le plus aux nouveaux venus de se lancer dans une thèse.