Catastrophe chimique : l'enfer des procédures à travers l'histoire des verriers de Givors

Mardi 1er octobre, un inspecteur du travail, par ailleurs élu CGT, fondait en larmes durant un point presse consacré à l’explosion du site Lubrizol, à Rouen. Gérald Le Corre soulignait devant des journalistes l’inquiétude immense, mais aussi l’opacité de la communication des pouvoirs publics, qui par exemple ont mis plusieurs jours à reconnaître qu’un large pan de toiture amianté était parti en fumée. Au moment où cet inspecteur du travail s'exprimait, la préfecture de Seine-Maritime n’a pas encore publié la liste des produits chimiqués stockés sur ce site dit “Seveso seuil haut”. Elle le fera dans la soirée, confirmant l’amiante mais aussi 5 253 tonnes de substances chimiques parties en fumée.

Quand cet inspecteur du travail craque, il lâche : “Je ne sais pas ce que sera demain, on espère qu'il y aura peu de cancers.” Il dit surtout l’enfer des procédures de reconnaissance pour maladie professionnelle :

Vous avez vu les verriers de Givors, les dockers de Saint-Nazaire... Les années de procédure qu'il faut, les milliers d'euros qu'il faut dépenser pour un cas ! Pour une maladie ! Alors qu'on sait qu'on a 350 000 cas de cancers par an, et qu'on peut penser qu'une partie non négligeable est liée à l'environnement et aux expositions sur le lieu de travail…

Certains de ces “verriers de Givors” viennent justement de signer une tribune, parue mardi 1er octobre dans Libération. L'Association des anciens verriers de Givors alerte notamment dans ce texte sur le manque de transparence et la responsabilité de l’Etat dans un scénario comme celui de Lubrizol.

Cette association est née avec la fermeture de l’usine BSN, finalement advenue en 2003. Dans ce coude de la vallée du Rhône, à une quarantaine de kilomètres de Saint-Etienne et à peine vingt de Lyon, l’heure était à la désindustrialisation. A rebours de l’émergence d’une vallée prospère qui vît naître naguère la toute première ligne de chemin de fer pour voyageurs, aux avant-postes de la première révolution industrielle.

Ville de labeur, ville de malheur ?

Sur son site internet, la ville de Givors vante toujours “Givors, place forte de la Révolution industrielle” - ce qu’elle fut. Et puis un texte consacré à l’industrie du verre qui avait vu le jour au milieu du XVIIIe siècle au confluent du Rhône et du Gier par un arrêté royal indique : “Givors est une ville de labeur.” Née dans les années 1960 de la fusion de plusieurs verreries, l’usine d’Antoine Riboud fabriquait des bouteilles. Elle fabriquait aussi des cancers.

Leur site menacé, les ouvriers se sont d’abord battus pour sécuriser des reclassements, et conserver leur mutuelle. C’est cette première bataille qui les a structurés, et a maintenu un lien entre eux. Aussi, les forces n’étaient pas dispersées et la rage ne s’était pas volatilisée lorsqu’un petit nombre d’anciens de l’usine décidèrent d’entamer une nouvelle bataille, six ans après la liquidation du site. Nous étions alors en 2009, et il s’agissait de lever le voile sur la mortalité précoce. Autant dire, l'histoire de tous ces collègues morts bien tôt - et en silence.

Mais ce qu’on comprend en lisant la très forte enquête ethnographique que le sociologue Pascal Marichalar à consacré à ces verriers de Givors, c’est qu’en fait, les deux se tiennent. Dans Qui a tué les verriers de Givors ?, le livre qu’il a publié en 2017 aux éditions La Découverte et qui se lit comme un polar, on comprend en effet combien c’est la fermeture de l’usine qui a permis la mobilisation pour la reconnaissance des maladies professionnelles.

"Les risques du métier" vs l'indolence cynique

Quoique bizarre et inquiétante, cette mortalité précoce n’avait en effet guère de nom jusqu’à la fermeture de l’usine. Comme si une sorte de contrat moral existait, de quoi faire résonner une petite musique tenace qui rappellerait à l’oreille des intéressés qu’après tout, ce sont “les risques du métier”. Une petite musique qu’on connait bien ailleurs dans l’industrie, et qui n’a rien de propre à Givors. Mais une petite musique que l’histoire des verriers de Givors nous fait écouter d’une oreille particulièrement attentive.

Quand quelque 350 emplois sont partis à la casse parce qu’on fermait un site viable, ce silence s’est fendillé : le contrat moral ne tenait plus. Six ans après la fermeture de l’usine, deux anciens de l’usine montent au front, et tentent d'objectiver cette surmortalité qui leur saute aux yeux. Très vite, ils identifient que le taux de cancer chez les verriers est dix fois plus élevé que la normale. Et presque aussitôt, leur combat se trame d'un sous-texte : l'enjeu n'est pas seulement de prouver une exposition dramatique à des substances chimiques cancérogènes qui sont directement responsables de cette surmortalité. Ce combat entend aussi mettre en évidence la part de négligence ou d’indolence avec laquelle patron et pouvoirs publics ont fermé les yeux - du cynisme, pour les intéressés.

C’est cette mobilisation que documente le travail de Pascal Marichalar, qui reviendra une douzaine de fois à Givors entre 2013 et 2016. Quand son livre sortira un an plus tard, 211 anciens verriers membres de l’association sont décédés, parmi ses 645 membres. Et 73 autres sont malades. En moyenne, les verriers de Givors meurent à 70 ans, c’est-à-dire neuf ans plus tôt que la moyenne des hommes en France.

Ancien ouvrier reconverti (et aujourd’hui porte-parole de l’association des Anciens de Givors), Laurent Gonon a par exemple remonté la piste des fiches de sécurité d’une cinquantaine de produits toxiques très dangereux utilisés à l’usine, qu’il regarde aussi depuis les conditions de travail des verriers. Pour parler de cette enquête, Pascal Marichalar parle d’“épidémiologie populaire” (un terme emprunté au sociologue américain Phil Brown).

Les trois-huit surchauffés à l'huile toxique

Qui est malade ? Qui est mort ? Un questionnaire est adressé aux anciens ouvriers . Deux cent huit réponses, et déjà 92 cas de cancers diagnostiqués. Sans compter de nombreuses morts prématurées toujours inexpliquées. Ensemble, témoignages et archives racontent peu à peu les “trois-huit” dans la vapeur toxique des brouillards d’huile, et l’amiante qu’on empoigne à mains nues sous la fournaise d’ateliers surchauffés.

En face, des avocats qui répliquent pour le compte des industriels qu’après tout, les ouvriers fumaient trop et qu’ils étaient un peu portés sur la boisson. Mais en avril puis en novembre 2014, le tribunal des affaires sociales à Lyon affirmera coup sur coup que les deux cancers d’un ancien qui s’appelait Christian Cervantès, sont bel et bien “directement et essentiellement” le fait de son “travail habituel”. Cervantès avait 55 ans quand l’usine avait fermé en 2003. Deux ans plus tard, on lui avait diagnostiqué une première tumeur cancéreuse à la gorge, puis une autre, six ans plus tard.

Mercedes, la femme de Christian, comptera très tôt parmi les tout premiers de Givors à monter au front. A une époque où l'on comprend a posteriori qu’il était encore si difficile de mobiliser les collègues de l’usine encore vivants. Qu’ils soient déjà malades ou bien portants. Dix ans plus tard, ce combat apparaît tenir à la fois de David contre Goliath, et d’un dilemme de loyauté qui ne dit pas rien d’une culture ouvrière et du silence qui continue d’entourer la mortalité industrielle : Mercedes Cervantès raconte que son mari Christian, pourtant ancien délégué syndical, l'a longtemps rembarrée avec l’adage : “Tu ne mords pas la main qui t’a nourri”.

Indemnisation n'est pas punition

Depuis la reconnaissance définitive de ses cancers par la justice avec un arrêt de la Cour de Cassation rendu en mars 2017, l'histoire de Christian Cervantès n’a plus grand chose d’un cas isolé. C’est un système qui a été mis au jour même si la procédure judiciaire était forcément individuelle, comme le veut la loi une fois que l’Assurance Maladie a refusé de reconnaître une maladie comme “professionnelle”. Dans un article publié en 2019 dans la revue Délibérée, Pascal Marichalar souligne que l’absence de responsabilité de l’employeur en cas de maladie professionnelle, qui s'ancre au début du XXe siècle, reste un enjeu majeur. La chose n’est pas propre à la France, mais “en France, écrit le sociologue, la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ouvre automatiquement pour le salarié le droit à une indemnisation financière forfaitaire de la part de la sécurité sociale (se répercutant, sous certaines conditions, sur les charges sociales des employeurs) mais sans véritable mécanisme de mise en cause de la responsabilité de l’employeur”.

Le chemin des Cervantès devant la justice ambitionnait justement d’aller au-delà de la simple reconnaissance symbolique et d’une procédure d'indemnisation. Même si ces démarches se fracassent bien souvent dans des impasses. C'est le cas par exemple lorsqu’il s’agit d’attester, en droit et dans les faits, l’intentionnalité d’un décès - une aporie en matière d'installation industrielle bien souvent.

En 2009, l'avocate de Christian Cervantes avait déposé une plainte contre X pour blessures involontaires. Un crime d’indifférence ? Il faut lire Pascal Marichalar pour mesurer l’absurdité à laquelle un plaignant doit s’affronter dans pareil cas :

Dans les mois suivants, le procureur diligentait une enquête de police, dont les procès-verbaux ont pu être obtenus par l’association des anciens verriers. Médecin du travail, inspectrice du travail, responsable hygiène et sécurité, délégué syndical au CHSCT de l’ancienne verrerie, ainsi que le président de l’entreprise repreneuse ont été convoqués au commissariat pour répondre à des questions souvent mal ficelées autour de l’exposition à des cancérogènes tels que "l’amiante" (sic). Était-il exposé à des conditions de travail dangereuses ? Oui, bien sûr. Les mesures de prévention applicables étaient-elles toutes appliquées ? Non. Pouvait-on prouver de manière certaine que les cancers de M. Cervantes ont été causés par son travail à la verrerie ? Non plus. Le juge d’instruction, prenant la suite de la procédure, diligentait une expertise médicale avec le même résultat. Deux éminents professeurs passèrent en revue la littérature médicale sur les cancers de M. Cervantes et relevèrent bien une corrélation entre le type d’expositions qui faisait le quotidien d’un ouvrier de fabrication à la verrerie et les excès de ces types de pathologies. Pouvait-on pour autant en conclure que "s’il n’avait pas été exposé à ces conditions de travail pendant ses années à la verrerie, il n’aurait pas développé ces cancers" (la seule question qui intéressait le juge) ? Non, évidemment. Non-lieu.

La réponse était naturellement négative car la question était absurde. Dans l’état actuel de la science, le caractère cancérogène d’un produit est établi sur une base statistique : on relève que des populations exposées au produit présentent plus de cas de cancers que des populations non exposées. Dans certaines situations (grande entreprise, forte exposition, un seul agent causal), il est même possible de prédire, quasiment à l’unité près, l’excès de maladies qui sera causé par l’exposition à une substance. Pour autant, il n’est pas possible de savoir qui, parmi les personnes aujourd’hui malades de telle pathologie, ne l’aurait pas contractée si elle n’avait pas été exposée professionnellement. L’inadéquation entre le droit pénal et la démarche épidémiologique qui fonde notre savoir sur la genèse des cancers : voilà la pierre sur laquelle achoppent toutes les plaintes pénales de victimes.

Malgré son issue bien incertaine, un tel parcours du combattant exige des ressources en temps, et parfois en argent, mais aussi une certaine aisance avec le droit. C’est en partie ce qui peut éclairer le faible nombre de procédures en France, et donc de condamnations... malgré le grand nombre de sites à risques. Et c’est ce qui permet de mieux comprendre ces mots de l’inspecteur du travail Gérald Le Corre, mardi 1er octobre, à Rouen au sujet de Lubrizol, tandis qu’il fondait en larmes :

Je ne sais pas ce que sera demain, on espère qu'il y aura peu de cancers. Mais ces gens qui sont là viennent nous voir nous, les assistantes sociales, les avocats, et on est obligés de leur dire que c'est ça qui se passe ! Et on accompagne malheureusement souvent des familles en pleurs, et quand on leur explique les procédures de reconnaissance pour les maladies professionnelles, parfois nous-mêmes nous les dissuadons de mener les procédures !

Tout comme Renaud Bécot, chercheur spécialiste de la gestion des risques industriels, et Gwenola Le Naour, chercheuse spécialiste de la gestion des risques industriels, le sociologue Pascal Marichalar a co-signé la tribune publiée le même jour dans Libération après la catastrophe du site Seveso rouennais.