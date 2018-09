Catastrophe de Gênes : pourquoi un pont s’effondre-t-il ?

Retour sur la catastrophe du Pont Morandi, du nom de son concepteur. Qu'est-ce qui a provoqué sa chute, on le rappelle inauguré en 1967. Quelques hypothèses sont formulées par notre invité Marc Mimram, architecte et ingénieur.

Tous les ouvrages ont un planning de suivi, il faut respecter ce suivi, à partir de ce suivi il y a un diagnostic et à partir de ce diagnostic il y a une maintenance. L'hypothèse du défaut de maintenance est vraisemblablement la plus importante. (Marc Mimram)

En règle générale on a des signes avant-coureurs, un bon ouvrage ça vit, on a les moyens de le vérifier, aujourd'hui des moyens d'inspecter les fissures, des moyens d'inspecter la défection de l'ouvrage [...] on a des modèles de calculs, de sondes, des systèmes suivis [...] Si cela n'est pas fait c'est sûrement une erreur de maintenance. (Marc Mimram)