Ces jeux de société qu'on ressort des placards pour Noël

C’est une madeleine de Proust des vacances de Noël : le domaine des jeux de société a beau s’être considérablement étoffé ces dernières années, quelques irréductibles continuent de hanter les placards des grands-parents. Chaque année, pendant la période des fêtes, on les ressort le temps de quelques parties… et de potentielles engueulades. C’est aussi ça l’esprit de Noël ! Mais avec quel jeu s’écharper en famille ? On revisite les classiques.

Le "Uno" : chacun ses règles

Rarement les règles d’un jeu de société ont été aussi malmenées : chaque famille a sa variante du Uno. Pour certains on peut mettre un 4 par dessus un 2, pour d’autres on peut enchaîner les 2, et pourquoi pas carrément mettre toutes ses cartes identiques d’un seul coup… Seul le “t’as pas dit Uno” semble survivre aux différentes versions alternatives de ce jeu créé en 1971 par un barbier américain nommé Merle Robbins.

A l’origine, on trouve une multitude de jeux de défausse, ces jeux dont le but est de débarrasser de toutes ses cartes : le Rami suédois, le Spoons, le Crazy Eights ou le Mau Mau… Tous ces jeux de 54 cartes, une fois les jokers ôtés, ont des règles qui sont similaires à celles du Uno. Mais le Uno lui s’est étoffé de quelques cartes supplémentaires : les fameux 2 et 4, mais aussi les cartes qui inversent le sens du tour, ou celles qui permettent de changer de couleur. Des petits ajouts qui ont rendu ce jeu extrêmement populaire : Mattel, qui en possède les droits, en a vendu plus de 150 millions d’exemplaires. Avec autant de livrets de règles qui ne seront, quoiqu’il arrive, pas suivies.

Le "Monopoly", ode au capitalisme ?

Ah la satisfaction de voir son adversaire tomber sur la Rue de la Paix, surmontée d’un hôtel, et de le voir commencer à trier les billets pour payer son loyer ! Qu’il s’agisse de sa version Batman, Simpson ou du Monopoly France, quasi tout le monde a joué à au moins une version de cet archétype du jeu de commerce.

Le concept du Monopoly a maintenant plus d’un siècle, et le but du jeu dont il est inspiré n’était pas tout à fait identique au jeu actuel. En 1904, Elizabeth J. Maggie invente le Landlord’s Game (ou “jeu du propriétaire foncier"). Cette sténographe qui appartient au mouvement quaker (des dissidents de l'Église anglicane) est partisane des idées de l'économiste Henry George, qui veut limiter le pouvoir des propriétaires fonciers et favoriser un impôt unique. Et pour prêcher ces idées, plutôt que de créer un livre, pourquoi ne pas créer un jeu de société pour dénoncer la “nature antisociale du monopole” ? Les règles permettent ou bien de s’enrichir au détriment de ses adversaires… ou bien d’investir dans les services publics pour que tout le monde en bénéficie.

A Atlantic City, au Sud de New York, le jeu de Elizabeth J. Maggie se diffuse assez bien dans les milieux intellectuels de gauche, si bien qu’un certain Charles Darrow finit par en avoir vent. Très “inspiré” par le jeu, il crée, en 1934, le Monopoly. La principale différence ? Au Monopoly, il est possible de faire augmenter le loyer de ses propriétés. Pour le reste, les règles sont identiques.

Le Monopoly de Charles Darrow trouve rapidement son public et il en vend les droits à la société Parker Brothers, qui rachètera également les droits du jeu de Elizabeth J. Maggie. Elle se satisfait, de son côté, de savoir “que la théorie de la taxe unique fasse son chemin" jugeant que "le reste n’a pas d’importance”.

Elizabeth J. Maggie sera peu à peu occultée, au bénéfice de Charles Darrow… jusqu’à ce qu’au cours des années 1970, un certain Ralph Anspach ne crée l’Anti-Monopoly. Ironie du sort, c'est parce qu'il est attaqué en justice par Parker Brothers que ce professeur d'économie découvre, en cherchant à se défendre, l’existence du Landlord’s Game et de Elizabeth J. Maggie. Ce précédent jeu de société incitera la Cour suprême à rejeter la plainte de la société Parker Brothers.

Près d’un siècle après son invention, le Monopoly, bien loin d’être perçu comme une dénonciation des excès du capitalisme, est maintenant plutôt considéré comme l’un de ses emblèmes. Preuve en est : depuis sa création, il s’en est vendu plus de 275 millions d’exemplaires, dans 43 langues différentes.

"Risk", l'assurance de s'écharper en famille

Si le Monopoly a sans doute quelques engueulades familiales à son actif, en la matière rien ne saurait surpasser le jeu Risk : rares sont les jeux de société à avoir autant mis à bout de nerfs des joueurs. Il faut dire que dans ce jeu de stratégie, l’objectif est rien de moins que la conquête du monde à l’aide de ses armées. Et pour ce faire, il convient de passer des alliances avec d’autres joueurs… qu’on ne manquera pas de trahir quelques tours plus tard.

On doit ce jeu au scénariste et réalisateur Albert Lamorisse qui, en 1956, obtiendra la Palme d’or du court-métrage et l’Oscar du meilleur scénario pour son film Le Ballon Rouge. Non content d’être primé en tant que cinéaste, ce Français ne s’arrête pas là et invente un an plus tard le jeu La Conquête du Monde. Une fois remanié par le théoricien du jeu Jean-René Vernes, qui le rend plus ludique, le jeu deviendra Risk, avant de prendre tranquillement son essor au cours des années 1970.

Devenu propriété de la multinationale du jeu de société Hasbro, la société Avalon Hill continue d’éditer des jeux Risk dans des versions plus modernes et plus adaptées à la pop culture : Star Wars, Doctor Who ou encore Game of Thrones… L’assurance de permettre à de nouvelles générations de s’écharper à grands renforts de “pourquoi tu m’as attaqué moi et pas lui ? On avait fait une alliance !”.

Du "Touring" au "1000 Bornes"

Le 1000 Bornes est bien plus vieux qu’on ne l’imagine. Avant le 1000 Bornes, il y a ainsi le jeu de société Touring. Créé en 1906, ce jeu américain pose les règles du genre : il faut être le premier à atteindre les 50 miles (ou les 100 miles). Dans les années 1950, c’est un autre jeu, probablement inspiré à son tour de Touring, qui propose des règles similaires : la Canasta, très populaire en Amérique du Sud, et qui va inspirer à son tour Edmond Dujardin, l’inventeur du 1000 Bornes.

En 1954 paraît donc pour la première fois ce jeu emblématique, toujours très populaire près de 70 ans plus tard. Sur les premières boîtes de jeu, le 1000 Bornes est sous-titré “La Canasta de la Route”, un nom qui laisse peu de place au doute quant à la source d'inspiration originelle. Le 1000 Bornes va cependant rapidement prendre de vitesse ses concurrents, grâce à une idée très simple : Edmond Dujardin introduit les fameuses “Bottes” qui permettent d’esquiver définitivement les aléas de la route. L’As du Volant immunise aux accidents, le Camion Citerne aux pannes d’essence, L’Increvable aux crevaisons et enfin le Prioritaire aux feux rouges et autres limitations de vitesse.

Le hasard faisant parfois mal les choses, il est donc possible de se retrouver face à un adversaire As du volant, muni d’un camion citerne véhicule prioritaire doté de pneus increvables… Heureusement, le 1000 Bornes se déroule en cinq manches. De quoi être favorisé à son tour par des cartes un peu plus avantageuses.

Le "Trivial Pursuit", ex-"Remue-Méninges"

Rien de plus désagréable que de voir son adversaire enchaîner les fameuses part du “camembert” quand on vient soi-même d’échouer à répondre à une question. Surtout quand on sait que ledit adversaire est considérablement avantagé par des cartes un peu datées. Il faut dire que le Trivial Pursuit a maintenant plus de 40 ans d’existence et qu’il a connu une à deux éditions par an. Méfiance, donc, si vous êtes un jeune joueur et qu’on sort devant vous du placard un Trivial Pursuit écorné et poussiéreux, vous serez peut-être un brin désavantagé. Et plus encore s’il est inscrit “Quelques arpents de pièges” sur la boîte, le nom originel du Trivial Pursuit au Québec ou encore “Remue-méninges”, comme il a d'abord été appelé en France, avant que la dénomination anglophone Trivial Pursuit ne l’emporte.

On doit ce jeu aux Québecois Chris Haney et Scott Abbott, qui l'imaginent en 1979 alors qu'ils sont en train de jouer... au Scrabble. Ils lancent les premières copies du jeu deux ans plus tard, en 1981 pour la modique somme de 15 dollars pièces. En 2008, ils vendront les droits du jeu à la société Hasbro pour 80 millions de dollars.

D'autres jeux auraient certainement mérité de figurer dans ce rapide tour d'horizon, du Mastermind, que l'on voit de moins en moins, au Scrabble, qui reste le jeu de société le plus vendu au monde (mais peut-être pas celui auquel on joue le plus fréquemment en famille), sans oublier le Rummikub. Mais pour cette fois, ils continueront à prendre la poussière dans un placard. Au moins jusqu'aux vacances d'été.