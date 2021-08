Cirques sans animaux sauvages : “Il faut arrêter de toujours vouloir donner raison aux minorités !”

La reprise des tournées d'été aura été bien difficile cette année pour les cirques animaliers. Refusés par les villes, méprisés par des associations, ils ont dû se battre pour se produire ici ou là. Un désamour que regrette Arnaud Tanquerel, premier adjoint au maire de Bayeux (Calvados), en charge de l'environnement, des sports, de la jeunesse et des loisirs. Il est également président du Festival international du cirque de Bayeux et lutte pour la sauvegarde des cirques traditionnels.

Quelle différence faites-vous entre le cirque traditionnel et le cirque contemporain ?

Je n’aime pas ces frontières entre l’un et l’autre. Je pense qu’il y a un seul cirque. L’acrobate qui fait un saut périlleux, soit il se réceptionne correctement soit il se casse la figure, qu’il travaille dans un cirque dit traditionnel ou dans un cirque dit contemporain. C’est comme lorsque l’on fait du football : que ce soit en amateur ou en milieu professionnel, on tape toujours dans le ballon. Maintenant, peut-être que c’est la façon dont on souhaite apporter une certaine dose de réflexion, d’esthétisme... C’est là où il y a une frontière, avec un cirque plus accessible que l’autre. Je suis attaché à ces deux formes de cirque, mais je n’aime pas le terme de "cirque traditionnel". Cela fait cirque poussiéreux, cirque d’antan qui n’a pas évolué. Je préfère donc parler de cirque classique. Dans l’univers de la danse, vous avez aujourd’hui ces belles écoles de danse classique qui sont loin d’être des clichés. Selon moi, le cirque classique doit être un cirque itinérant, qui ne ferme pas la porte au dressage. Un cirque qui conserve sa piste ronde, qui permet d’entrer en communion avec les artistes et le public.

Pourquoi avoir accepté, cet été à Bayeux, un cirque avec des animaux sauvages ?

Parce qu'on ne peut pas être radical du jour au lendemain. Je connais bien le cirque classique depuis des années : je gravite autour de chapiteaux en France et en Europe depuis l’âge de 15 ans, et j’en ai bientôt 40. Il y a de très bons professionnels, qui savent travailler avec les animaux et d’autres qui n’ont pas le savoir-faire et n’ont pas suivi l’évolution législative instaurée ces dernières années. Il faut savoir que la France est sans doute l’un des pays au monde qui a une des législations les plus réglementées, concernant la détention et la présentation d’animaux sauvages dans des spectacles itinérants : il faut un certificat de capacité, délivré par le ministère de l’environnement, un certificat d’ouverture et un suivi sanitaire régulier des animaux. Et puis il y a un certain nombre d’études, dont on ne parle pas suffisamment, qui montrent que lorsque les conditions sont respectées et que l’on a affaire à des professionnels qui connaissent leurs animaux et ont un lien avec eux, l’itinérance n’est pas un problème, à condition bien sûr de respecter un certain nombre de points.

Prenez l’éléphant, par exemple en Inde, l’un de ses pays d’origine : c’est une bête de somme. Les Indiens ont travaillé pendant des millions d’années avec eux quand nous, nous utilisions des bœufs et des chevaux.

Aujourd’hui, on part sur d’autres considérations du bien-être animal, mais là encore, les numéros avec animaux ont changé : il y avait auparavant des numéros avec agressivité, alors qu'aujourd'hui les dresseurs cherchent d'avantage à mettre en valeur le relationnel, la complicité qu’il peut y avoir entre l’homme et l’animal, sur la base du jeu et d’une forme d’éducation. Et cela ne veut pas dire maltraitance.

Le prochain Festival du cirque de Bayeux que vous présidez se tiendra en mars 2022. Peut-être avec des animaux sauvages. "Vous ne vous interdisez rien" dites-vous. Quitte à subir des manifestations d'associations de défense animale ?

Absolument. L’étape d’après de ces associations, c’est quoi ? Plus d’animaux du tout dans les cirques ? J’entends bien le sondage qui indique que les deux tiers des Français ne veulent plus voir d'animaux sauvages dans les cirques. Mais quand on matraque depuis des années que ces animaux sont maltraités dans les cirques, forcément, on obtient des sondages en ce sens. Et le problème est que le cirque français n’est pas suffisamment fédéré pour montrer une contradiction fiable.

Je pense qu’il y a une France à deux vitesses. Et c’est vrai aussi sur beaucoup d’autres sujets. Il y a le rural et il y a l’urbain. Et aujourd’hui, dans le milieu rural, il y a moins cette volonté de s’organiser et de nuire aux établissements circassiens avec animaux. Car dans ce milieu-là, il y a une autre approche avec les animaux. Je suis bien placé pour le savoir : je vis en Normandie où il y a cette culture du cheval et du dressage.

Et je vous fais le pari qu’une fois que les animaux sauvages seront interdits dans les cirques, on passera aux zoos, que certaines associations ont déjà dans le collimateur. Ensuite, on passera aux chevaux dans les centres équestres et dans les événements comme les spectacles médiévaux, les tours de poney dans les kermesses… On arrive à une exagération sur la cause animale. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution de cliver, en interdisant tout le temps.

Les personnes que j’ai rencontrées et qui ont vu les fauves dans un numéro de cirque, cet été, à Bayeux, ont été emballées de voir la façon de travailler du dresseur. Car il prend le temps d’expliquer comment il éduque. Il montre sa façon de travailler. Et cela ne se fait pas avec des méthodes barbares. Oui, la maltraitance a existé, elle existe encore malheureusement, mais il ne faut pas généraliser : il y a des tas de cirques en France et en Europe qui sont des pointures en la matière, et que certains vétérinaires connaissent très bien. Malheureusement, on n’arrive pas à faire entendre ces professionnels-là. C’est dommage.

Vous avez évoqué un sondage publié en 2019, réalisé par des ONG de protection animale, avec Opinion Way. L'enquête révèle que 65% des personnes interrogées se disent "défavorables" à la présence d'animaux sauvages dans les spectacles de cirque. Ne constatez-vous pas ce désamour du public pour les cirques animaliers ?

Pas du tout ! La preuve : cet été à Bayeux, Zavatta a proposé douze représentations, sur deux semaines. C’est une petite structure. Ils ont fait en tout 3 000 spectateurs, dans une ville de 14 000 habitants. Cela veut dire qu’il y a un habitant sur cinq qui est venu au cirque. Et il y avait pourtant des animaux sauvages. En tant qu’élu, je ne connais pas d’autres spectacles, itinérants, populaires, qui en dix jours vont attirer autant de spectateurs, et qui, par ailleurs, ne coûtent rien à la collectivité.

Je regrette ce clivage. On ne gagne rien en interdisant à tout bout de champ. Il faut arrêter de toujours vouloir donner raison aux minorités ! D’une façon générale d’ailleurs. Or depuis un certain nombre d’années, on dit trop facilement "oui" à des minorités, et je ne suis pas persuadé que la société en sorte grandie. Le mouvement des gilets jaunes en a été le reflet : c’est quand même très clivant : on nous impose des événements culturels de masse, dans de grandes salles, comme le Zénith, on nous impose des distractions dans de grands parcs d’attractions, alors qu’il n’y a plus de fêtes foraines dans les petites et moyennes communes. Or ce que les gens veulent revoir, c’est de la culture de proximité. Et je pense que le cirque itinérant a encore sa carte à jouer. Si on perd cela, on perd une culture de proximité.