Cirques traditionnels : "Les plus créatifs résisteront, pour un public de plus en plus sélectif"

A la question "quel est votre cirque préféré, celui qui vous a le plus marqué ?" les uns répondront Pinder ou Zavatta, quand d'autres citeront le Cirque du Soleil, les Arts Sauts ou le Cirque Plume. Deux types de spectacle différents, pas diamétralement opposés, car ils ont des racines communes : le jonglage, l'équilibrisme, la voltige..., mais radicalement séparés. L'un porte le nom de cirque traditionnel, l'autre de cirque contemporain. Le cirque moderne a sans doute démodé les cirques classiques qui se prennent en plus la vindicte des militants de la défense animale. A cela s'ajoute le poids des contraintes liées à la crise du Covid-19. S'en sortiront-ils ? "Non, s'ils ne se renouvellent pas". La réponse est tranchée et argumentée, pour Pascal Jacob, enseignant et directeur artistique de spectacle de cirque. Il travaille actuellement pour le cirque Phénix et est l auteur d'ouvrages sur l'histoire du cirque.

• Crédits : Christophe Raynaud de Lage

Les cirques traditionnels traversent une période compliquée : non seulement ils n'ont pas travaillé durant quinze mois à cause de la pandémie, mais ils se retrouvent aussi de plus en plus pointés du doigt par les associations de défense des animaux. Quel regard portez-vous sur cette situation ?

Oui, c'est vrai que c'est difficile, mais en même temps, ce n’est pas nouveau. Les mouvements de protection des animaux, notamment le Jack London Club*, existent depuis les années 1920 et sont très actifs à travers le monde. Les pays scandinaves ont été les premiers à prendre des décisions. Ils ont supprimé les animaux exotiques dans les cirques dès 1959 et la Suède a été le premier pays à abolir l’utilisation des animaux sauvages, il y a plus de 30 ans. Mais en France, il y a des phénomènes de résistance, d’habitudes culturelles qui font partie de notre identité. On aime retourner au cirque pour revivre un plaisir d’enfance. C’est vrai que c’est une loi amère, difficile à faire passer, parce que ces numéros animaliers font partie de l’imaginaire collectif. C’est très lié à la littérature enfantine du XIXe siècle. On a forgé cet imaginaire-là, car cela correspondait à une évolution du goût et des mentalités. Les populations découvraient, émerveillées, les animaux exotiques qu’ils n’avaient pas l’occasion de voir ailleurs. Tout cela fait donc partie de l’histoire des sociétés. Mais à partir du XXe siècle, on a commencé à se poser de plus en plus de questions, et la prise de conscience s’accélère aujourd’hui.

* Premier mouvement de sensibilisation à la cause animale, le Jack London Club s'est opposé non seulement aux mauvais traitements infligés aux animaux, mais aussi à leur exposition pour le divertissement.

À RÉÉCOUTER Réécouter Interdiction des animaux de cirque : amputation ou libération ? écouter ( 9 min) 9 min Affaire en cours Interdiction des animaux de cirque : amputation ou libération ?

Sommes-nous, en France, à un tournant de l’histoire du cirque ?

Je pense que l’exhibition d’animaux, aujourd’hui, arrive à sa fin. Avec l’évolution des mentalités, la prise de conscience des problèmes de préservation de la faune, les missions dévolues aux jardins zoologiques déjà complexes à remplir pour eux, je ne suis pas sûr que le cirque soit réellement armé pour pouvoir continuer à présenter des animaux. Il ne s’agit pas de condamner, de dire "c’est bien" ou "ce n’est pas bien", mais je pense que les sociétés occidentales sont mûres aujourd’hui pour passer à autre chose.

Certains grands cirques traditionnels l’ont déjà fait, comme Knie, la grande compagnie suisse, où les fauves et les éléphants sont définitivement éloignés de la piste, ou encore Roncalli, en Allemagne, qui présente désormais des animaux en hologramme. C’est intéressant. Cela ne remplacera pas le rapport de l’homme avec l’animal, mais on est à un seuil, actuellement.

Le cirque n’a jamais cessé de se réinventer. Au XVIIIe siècle, 80 % des numéros étaient équestres. A partir de la première moitié du XIXe, on commence à intégrer des numéros avec des acrobates et des clowns. A la fin du XIXe, avec le développement de la colonisation, l’exotisme prend de plus en plus de place, le cheval disparaît peu à peu du paysage. Avec la motorisation, les fiacres et calèches quittent les rues, et le cheval s’éloigne donc aussi de la piste, il est remplacé par les singes, les kangourous, les lions… On voit donc bien que le cirque ne cesse de se régénérer. Pourquoi ne pas imaginer un cirque différent aujourd’hui ? On est probablement à une croisée des chemins, et il va falloir être malin, agile, comme le cirque l’a toujours été.

• Crédits : Gerald Matzka - Maxppp

Quels sont les cirques qui peuvent résister et affronter ce changement ?

C’est un passage de gué un peu compliqué, et les cirques vont devoir aller là où on ne les attend pas, ils vont devoir surprendre. Les plus créatifs résisteront. Ceux qui cherchent en permanence à se réinventer. C’est ce qui fait le code génétique du cirque. Ceux qui cherchent sans cesse à offrir quelque chose de différent. Je ne parle pas de "mieux" mais de différent, pour un public qui évolue aussi. C’est toute la complexité de l’enjeu. Le public sera de plus en plus exigeant et sélectif. On ne peut pas refaire sans cesse la même chose. Or le cirque dit traditionnel ne s’est pas renouvelé durant des décennies. Parce que si l’on aime retourner au cirque pour revivre, comme je le disais précédemment, ce qui nous a émus, enfants, il n’empêche que l’on se dit aussi que lorsqu’on en a vu un, on les a tous vus. Que c'est donc inutile d’y retourner. Le cirque a tout intérêt à s’inspirer de l’agilité des acrobates pour se densifier autrement.

Est-il suffisant de présenter un spectacle avec les codes du cirque traditionnel définis depuis l’après-guerre, avec une succession de numéros avec animaux, acrobates, de clowns et un Monsieur Loyal au milieu de tout cela ? Est-il suffisant de conserver cette forme assez marquée ? Ne faudrait-il pas réfléchir autrement ? C’est ce que fait le cirque contemporain. Le Cirque du Soleil a revisité les codes en conservant les bases. Vous avez toujours un enchaînement de numéros, mais avec une vision homogène, globale et conceptuelle du spectacle, avec une chorégraphie, une mise en scène, des costumes, une musique… Donc toute une enveloppe travaillée dans le moindre détail, comme dans les comédies musicales par exemple : on est sur une vision globale du spectacle. Quand le Cirque du Soleil a démarré en 1984, on a découvert avec stupeur qu’un spectacle de cirque pouvait faire l’objet d’une vision complète, avec une réflexion, du sens, même très léger. D’un seul coup, cela a été un choc. On en ressortait en se disant "whaou !". Alors qu’auparavant les numéros se succédaient, on avait une mosaïque de numéros hétérogènes. Ce qui a été l’un des éléments fondateurs de l’histoire du cirque : vous êtes surpris, vous riez, vous vous angoissez, vous vous émerveillez, bref, vous avez tout un catalogue d’émotion. Le spectacle était conçu ainsi et cela a très bien fonctionné. Mais plus aujourd’hui.

• Crédits : Jörg Carstensen - Maxppp

Cela signifie-t-il que les cirques traditionnels vont disparaître au profit des cirques contemporains ?

Je ne veux pas faire de généralité, mais pour beaucoup de familles de cirque traditionnel, il manque une vision, une intelligence créative, la capacité de se renouveler, d’aller voir ailleurs, de questionner, de comprendre pourquoi ça ne marche pas. C’est toujours de la faute des autres : quand ce n’est pas la faute de la grève, c’est la faute du public qui n’est pas venu ou qui n’a pas compris… Il y a toujours une bonne raison. Mais non ! Le problème de ces cirques traditionnels, c’est l’entre-soi. Ils ne s’ouvrent pas assez sur le monde extérieur, ils manquent de curiosité. C’est comme les recettes de nos grands-mères, faites de plats avec des sauces bien épaisses, bien lourdes. Aujourd’hui, ce n’est plus possible ! Les gens n’apprécient plus les spectacles dans des sauces épaisses. Ce n’est plus possible de faire des spectacles de trois à quatre heures, avec un long entracte au milieu, parce que c’est l’occasion de vendre. Cela ne se fait plus ! Les gens ne veulent plus de ça. Ils n’ont plus cette disponibilité-là. Le cirque contemporain l’a compris, avec des spectacles d'une heure quinze minutes, sans entracte. Il faut donc que les cirques classiques se remettent en question. Mais cela veut dire investir, faire appel à des concepteurs de spectacles, spécialisés en éclairage, en scénographie, etc. Et ne pas chercher à faire des économies en remplaçant le velours par le plastique, par exemple.

Il y en a un qui a compris ça depuis le début de sa création, en 1976, en Allemagne, c’est Roncalli. Il est toujours là, avec un succès qui ne se dément pas. Les fondateurs se sont dit : "On va faire un cirque qui ne ressemble à aucun autre". Ils ont développé un imaginaire, si bien que l’on entre dans une sorte de pays des merveilles. Et cela n’a rien d’artificiel. C’est vraiment empathique. Le spectateur est emmené, dès l’instant où il franchit le seuil d’entrée du chapiteau. Il n’est plus dans la ville, il n’est plus dans la réalité de son monde habituel, il est ailleurs, dans l’univers de Roncalli. Et pourtant, c’est du cirque traditionnel, c’est du classicisme pur.

Et je pense qu’une dimension importante, à la fois caractéristique et fondatrice, tient en un mot : le cercle. Les notions de piste et de circularité sont absolument essentielles. Vous avez énormément de compagnies contemporaines - et je ne les remets pas en cause - qui travaillent pour des raisons structurelles, logistiques, économiques, dans des théâtres. Le rapport artiste-public est alors frontal. C’est intéressant, et je ne suis pas en train de le remettre en question. Mais je pense que l’idée du rassemblement, en cercle, doit être conservée. La danse, le théâtre, l’opéra vivent très bien sur une scène de théâtre. Le cirque s’est forgé une identité au travers de la piste. Symboliquement, c’est fort. C’est la figure naturelle de l’attroupement. Et je crois qu’il y a une force particulière là-dedans. Cela nous renvoie à l’idée qu’on se met autour de quelque chose, qu’on se voit les uns dans les autres. Le cirque véhicule tout ça aussi depuis les origines. Donc cela me paraît être une dimension importante.

• Crédits : Arnault Serriere - Maxppp

Pensez-vous que le cirque va continuer à attirer le jeune public ?

Regardez les Jeux olympiques ! Avec de nouvelles disciplines comme le skate, pour attirer les jeunes vers l’olympisme. Élargissons le prisme, ne faisons pas un spectacle uniquement pour une catégorie ou un groupe. Allons chercher les spectateurs de demain par la découverte, par la curiosité. Donc oui, il y a un enjeu, non pas pour aller chercher des jeunes aujourd’hui, mais pour que les jeunes d’aujourd’hui soient sensibilisés à la possibilité de faire des découvertes et de prendre du plaisir, à être ensemble, autour d’un espace. Je crois que c’est fondamental. Il y aura toujours de la place pour le cirque. On ne sait pas laquelle. On ne sait pas comment il va évoluer, mais le cirque va perdurer.