Comment faire dérailler un TGV

Que s’est-il passé le samedi 14 novembre 2015 à 15h05 pour que se produise en France le premier accident mortel de TGV ? Aujourd'hui nous évoquons l'accident ferroviaire d’Eckwersheim dans le Bas-Rhin qui a fait 11 morts et 42 blessés.

Deux ans après ce drame, le rapport définitif des experts judiciaires vient d’être publié.

Retour et analyse de cette catastrophe qui obéit à des causes compliquées, avec notre invité Marc Fressoz, journaliste spécialiste des transports et auteur de FGV, faillite à grande vitesse : 30 ans de TGV aux éditions du cherche midi.

Il y avait eu des ratés les jours précédant le drame. Cela aurait dû entraîner un debriefing des équipes et des responsables qui auraient dû tenir compte de ces alertes et peut-être suspendre la marche d’essai et recalculer les distances de freinage, mais ça n’a pas été fait... Marc Fressoz

