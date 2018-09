Comment la taxe carbone a enrichi les escrocs

C'est l'un des plus gros ratages de l'histoire de l'écologie française qui en compte pourtant beaucoup, ça commence avec une taxe ça finit en histoire criminelle, ce récit c'est celle de la mafia du Co2. Retour sur cette gigantesque escroquerie avec Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart qui vient de faire paraître au Seuil : "D'argent et de sang : le casse du siècle".

C'est l'histoire d'une intelligence sans diplôme qui va réussir à duper l'intelligence la plus diplômée du pays, celle qui va décider de mettre en place cette "usine à gaz" sur les quotas carbone. (Fabrice Arfi)

La bourse du carbone en France était propriété à 40 % de l'Etat français de la Caisse des dépôts et consignations (qui est le bras financier de l'Etat français) et à 60% à la bourse de New York. Le problème c'est que la Caisse des dépôts était dans une situation de conflits d'intérêts institutionnels vertigineux puisque en plus d'être propriétaire de la bourse, c'est elle qui était tenancière du registre sur lequel était noté le nom des personnes qui avait le droit de commercer. Mais la caisse des dépôt ne vérifiait rien sur la moralité, les compétences des personnes concernées et en plus elle était l'agent bancaire... (Fabrice Arfi)