Comment le cas Zemmour symbolise 30 ans de big bang médiatique

Le 28 septembre, Eric Zemmour a déclaré : “Tous nos problèmes aggravés par l’immigration sont aggravés par l’islam". Il a aussi présenté les mêmes immigrés en "colonisateurs" et décrit une France en proie à une “islamisation de la rue”. Et soutenu que “dans la rue, les femmes voilées et les hommes en djellabas sont une propagande par le fait”. Entre autres. Le polémiste tenait ces propos depuis la “Convention de la droite” de Marion Maréchal - Le Pen. Mais il les tenait, surtout, en direct à la télévision, puisque LCI avait décidé de retransmettre de large moments de cet “événement” en direct. En particulier le passage de Zemmour à la tribune. Et donc de les rediffuser en boucle, puisque c’est le principe de la chaîne d’information en continu.

Tandis que des plaintes partaient dès le lendemain pour le CSA (envoyées par SOS Racisme mais aussi par de nombreux téléspectateurs), et qu’un conflit éclatait au sein de la chaîne de télévision, cet épisode est l’occasion de regarder ensemble ces deux questions :

non seulement ce que Zemmour a dit (et qui relève de la loi, comme au moins trois de ses interventions passées qui lui ont valu d’être condamné au tribunal)

mais aussi ce que sa position dans l’espace public (et les chiffres de vente de ses livres) nous dit du champ journalistique, ou plutôt médiatique.

Quand la journaliste de LCI lance l’intervention en direct depuis “La Palmeraie”, où se déroulait le rassemblement d’extrême-droite, elle dit : “Et on écoute Eric Zemmour”, puis elle se tait. C’est-à-dire que les programmes s’interrompent pour laisser le micro au polémiste - et faire de l’audience avec son seul verbatim. Une demi-heure montre en main. Or dans son dernier livre paru le 12 septembre 2019, Le Venin dans la plume (à La Découverte), l’historien Gérard Noiriel nous invite justement à réfléchir à l’audience d’Eric Zemmour comme à un symptôme qui nous parle non seulement de racisme et d’islamophobie, mais aussi de ce qui se joue dans les médias.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Le renouveau réactionnaire 41 min L'Invité des Matins Le renouveau réactionnaire

Lucrative inversion

L’ouvrage de l’historien ambitionne d'éclairer le cas Zemmour depuis la trajectoire et l’audience du polémiste haineux que fut Edouard Drumont, tête de file du camp antisémite à la fin du XIXe siècle en France. Gérard Noiriel dessine un parallèle entre les deux hommes, qui partagent une grammaire commune et des procédés rhétoriques. La symétrie des haines est frappante. Déjà 150 ans plus tôt, Edouard Drumont excellait dans ce que Noiriel nomme “la rhétorique de l’inversion” : les deux pamphlétaires façonnent une contre-histoire identitaire. Un récit défensif qu’ils présentent comme une vérité taboue qui serait au fond attaquée par l’histoire officielle ”bien-pensante”, “droits-de-l’hommiste” et globalement donneuse de leçons. Une narration de soi en tant que franc-tireur de l’ordre établi, en somme.

Ce faisant, l’un comme l’autre occupent un terrain médiatique qui est loin d’être périphérique… tout en criant à la victimisation. Le site Les Jours a récemment révélé qu'Eric Zemmour, qui cependant dénonce la muselière, venait d'être recruté par la chaîne Cnews malgré une troisième condamnation pour incitation à la haine. Paradoxal ? Plutôt consubstantiel, si l'on suit le raisonnement de Gérard Noiriel qui cherche à démontrer dans Le Venin dans la plume en quoi ce sont, justement, les conditions matérielles propres à ce champ médiatique qui accompagnent et, même, qui permettent par exemple l’émergence d’Edouard Drumont… jusqu'au recrutement d’Eric Zemmour sur une chaîne de télévision qui lui confiera bientôt une émission quotidienne du lundi au jeudi, de 19 heures à 20 heures.

Pour dresser ces lignes parallèles de la polémique xénophobe érigée en position sociale, Gérard Noiriel identifie par exemple des circonstances comparables quand chacun des deux hommes entame sa carrière journalistique, alors qu’un gros siècle sépare (Drumont est né en 1844, Eric Zemmour en 1958). L’historien montre que l’un comme l’autre devient journaliste à un moment où l’on recrute largement, et que l’un comme l’autre quitte alors sa classe d’origine pour rejoindre un monde plus aisé socialement. Mais il montre surtout que tous les deux bénéficient de logiques d’audimat chauffées à la formule choc et à l'affrontement (en duel pour de vrai chez Drumont, mais seulement à coups de petites phrases en ce qui concerne Zemmour).

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Eric Zemmour a-t-il encore sa place dans les médias ? 19 min La Fabrique médiatique Eric Zemmour a-t-il encore sa place dans les médias ?

Un siècle de best-sellers haineux

Loin d’être isolés et périphériques, les deux polémistes ont en effet en commun de se classer, à cent ans d’écart, dans les meilleures ventes de livres. C’était vrai pour La France juive, de Drumont, paru en 1886 “quasiment à compte d’auteur”, écrit Noiriel qui rapporte qu’il deviendra “le tout premier best-seller de la IIIe République”. C’est vrai aussi pour Zemmour, dont les livres se vendent comme des petits pains : à la rentrée littéraire 2018, les archives de Livres Hebdo montrent que Le Destin français, d’Eric Zemmour (sous-titre : “Quand l’histoire se venge”) s’était classé en tête des ventes au bout de quinze jours. Fait rarissime même : un essai (“une autobiographie intellectuelle, historique et littéraire” d’après l’auteur) supplantait le roman le plus acheté - signé Amélie Nothomb cette année-là !

Quatre ans plus tôt, le même Eric Zemmour avait vendu plus de 500 000 exemplaires de son Suicide français. Sur France Culture, la sortie de chacun de ces deux livres avait donné lieu à une invitation dans l’émission Répliques par Alain Finkielkraut.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter La France d’hier et d’aujourd’hui 52 min Répliques La France d’hier et d’aujourd’hui

Or Eric Zemmour évoque toujours le musellement dont il ferait l’objet. Au Figaro en 2014, il déclarait ceci en interview (deux mois après la sortie du Suicide français) :

En me retrouvant dans l'émission de Laurent Ruquier, j'ai découvert comment la société du spectacle était depuis quarante ans au service de l'idéologie antiraciste, féministe, islamophile, libre-échangiste et sans-frontièriste ! Avec cette émission, j'étais au cœur du réacteur. Petit à petit, j'ai compris qu'on pouvait retourner le système et le subvertir, ce que j'ai fait: d'abord naïvement, puis consciemment et volontairement.

Indissociable de ces logiques d’audimat, Drumont et Zemmour partagent un même ressort pour Gérard Noiriel : le scandale. Et en la matière, producteurs, diffuseurs et polémistes apparaissent, de fait, tirer dans le même sens. Noiriel rappelle que c’est chez l’ancien publicitaire Thierry Ardisson, qu'Eric Zemmour (qui avait lui aussi démarré dans la pub) s’est hissé parmi les polémistes officiels du paysage audiovisuel, un jour de 2006 où il étrillait face à Clémentine Autain “la doxa féministe”, affirmant : "C’est la réaction qui est devenue subversive”.

Comme pour Drumont et l’antisémitisme, l’islam n’est en effet pas l’unique rampe de lancement d’Eric Zemmour - c'est simplement devenu son principal ressort, proportionnel à la focale que certains médias parmi les plus suivis lui ont accordé. Quelques mois après cette émission avec Autain, voyait le jour le duo “Zemmour et Naulleau” dans l’émission de Laurent Ruquier sur France 2, produite par Catherine Barma. Et Noiriel écrit ceci :

Dans la trajectoire d’Eric Zemmour, cette année 2006 peut être comparée à l’année 1886 chez Edouard Drumont. Tous deux ont alors la quarantaine. Ils ont fait leur trou dans leur milieu professionnel pour assurer leurs arrières. Ils peuvent donc se lancer sans trop de risques dans leur nouvelle carrière de polémistes. Grâce à cette tribune offerte pendant cinq ans par une chaîne de service public, Zemmour distilla son venin chaque semaine, touchant un public beaucoup plus vaste que celui d’une chaîne d’information en continu comme I-Télé. Il utilisa cette nouvelle notoriété pour faire en sorte que l’écrivain raté qu’il avait été jusque-là soit enfin reconnu comme un véritable romancier. Maîtrisant désormais les recettes qui assurent le succès, il s’empara d’un fait divers (le meurtre d’un jeune juif par un Arabe dealer et violent), pour en faire un roman, Petit frère. Il mit alors en scène ce qui allait devenir une véritable obsession : la dénonciation de l’islam et des “idiots utiles” de l’antiracisme.

Dans la foulée, les auditeurs de RTL purent l’entendre chaque matin, de janvier 2010 à juillet 2016, tandis qu’on trouvait toujours sa signature dans Le Figaro ou Valeurs actuelles. A la même époque, la chaîne de la TNT Paris Première confiera une case hebdomadaire au duo Zemmour et Naulleau. Une tribune ? Deux fois plutôt qu’une, en fait : c’est non seulement de cette position-là que le polémiste parvient à égrainer son discours. Mais c’est aussi parce qu’il est rappelé à la règle en tant qu’il “passe dans le poste” qu’il peut affirmer une liberté de ton muselée… alors même qu’il n’a vraiment rien d’inaudible.

Ainsi, alors qu’il vient récemment de faire sienne l’antienne du “grand remplacement” sur Paris Première en dénonçant les musulmans comme source “d’énormes problèmes” lors de son émission du 20 janvier 2018, Eric Zemmour est sermonné par le CSA. Mais parce que l’organe de régulation de l’audiovisuel, qui souligne l’incitation à la haine et la violence, met en garde Paris Première, Eric Zemmour ironise sur RMC :

Qu’ils aillent plus loin, ces gens. Il faut demander mon exil, que j’aille à Sainte-Hélène, au bagne de Cayenne [...], qu’on réinvente le goulag.

Et Gérard Noiriel de rappeler ce passage du tome 1 de La France juive, où Drumont, l’auteur du best-seller de 1886, écrivait depuis sa posture sacrificielle :

Je vous écris en homme libre qui parle à des esclaves qui m’ont incarcéré pour avoir dit la vérité. Insulté, diffamé, méconnu, peut-être mourrai-je, quoique je ne le croie pas, avant d’avoir assisté aux choses que j’annonce comme certaines. Qu’importe ! J’aurai rempli mon devoir et accompli mon oeuvre.

Plus loin, Gérard Noiriel décrit la sidération des premiers lecteurs de La France juive, évoquant la “stupéfaction” qui perce à travers les premiers compte-rendus publiés dans la presse, “qu’ils soient bons ou mauvais”. Et note que c’est un journaliste du Figaro qui donne finalement une légitimité au pamphlétiste au-delà des cercles extrémistes déjà acquis à Drumont, en se démarquant certes de “l’obsession particulière” de l’auteur qui “voit le Juif partout”... mais en interpellant le gouvernement malgré tout : La France juive devient sous sa plume “un symptôme”, un cri de haine qui trahirait l’inquiétude d’un pays. On dirait aujourd’hui “un phénomène”... c'est-à-dire de quoi remettre trois balles dans la machine.

La naissance du "bon client"

Dans les deux cas, on observe en ricochet la mise à l’agenda d’un “problème” construit par chaque auteur à coups d’outrance et de polémiques, tout en criant à la muselière. Edouard Drumont écoulera 62 000 exemplaires la seule année de sa parution. Or ce que montre Gérard Noiriel, c’est que cette mécanique du scandale lucratif a précisément à voir avec l’écosystème médiatique et ses bouleversements. Et notamment avec le changement d’échelle : dans les deux cas, les polémistes voient leur notoriété exploser alors que les supports augmentent, et que les usages de la consommation de biens culturels sont bouleversés. Or l’essor de polémistes nationalistes est directement lié à la manière dont ces bouleversements dans les médias ont remodelé l’espace public.

C’est vrai du temps de Drumont, avec la libéralisation de la presse après la loi de 1881, qui engendra l’explosion du paysage médiatique, tandis que le taux d’alphabétisation explosait et que l’écrit se démocratisait, comme l’a montré l’historien Christophe Charle qui rappelle qu’à la veille de la Première guerre mondiale, on vend cinq fois plus de journaux quotidiens qu’en 1880 - sans compter les très nombreux livres publiés sur l’actualité. Or avec ces journaux de masse qui peuvent toucher pas loin d’un million de lecteurs, c’est une logique capitaliste qui s’installe durablement dans l’économie de la presse. Et c’est à ce moment-là qu’on commence à voir émerger des rubriques dédiées aux faits-divers, ou à chroniquer des scandales auparavant minimisés. Dans ce contexte, Drumont apparaît comme un précurseur du “bon client”.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter " Discordance des temps" de Christophe Charle 29 min La Suite dans les idées " Discordance des temps" de Christophe Charle

Et c’est vrai aussi pour Eric Zemmour: l'histoire de sa médiatisation ascensionnelle épouse la chronologie de l’éclatement du paysage audiovisuel. C'est-à-dire, plus concrètement, la naissance de chaînes toujours plus nombreuses, aux prises avec une intense concurrence. Quand Gérard Noiriel décrit comment, à la fin des années 70, on a substitué la menace islamiste à l’épouvantail communiste sur fond de révolution iranienne et d’effacement de la lutte des classes, il rappelle immédiatement le contexte socio-économique des médias à l’époque et écrit :

Un autre point commun avec l’époque de Drumont tient dans le rôle que la gauche a joué dans la libéralisation des moyens de communication. L’équivalent de la loi républicaine de 1881 sur la liberté de la presse, ce furent les mesures adoptées par le gouvernement socialiste, après la victoire de François Mitterrand en 1981, pour autoriser les radios libres, puis pour privatiser la télévision. Canal +, la Cinq et TV6 furent lancées entre 1984 et 1986. Sous la houlette de Jacques Chirac, la droite amplifiera ensuite le mouvement en privatisant TF1 et en autorisant la création de M6. Comme cela avait été le cas pour les journaux de masse à la fin du XIXe siècle, les médias audiovisuels furent pris, dès lors, dans une féroce lutte de concurrence. Et comme les mêmes causes provoquent les mêmes effets, le scandale, la provocation, la polémique devinrent les plus sûrs moyens d’acquérir de la visibilité dans l’espace public. Cette étape nouvelle dans la longue histoire de la "fait-diversion” de l’actualité fut, à mon sens, l’une des causes majeures de la résurrection de l’extrême-droite dans la vie politique française au début des années 90.

En 1994, la première chaîne en continu voyait le jour. C'était LCI. Depuis, les réseaux sociaux et l’apparition de formats comme des couvertures “à chaud”, par tweets par exemple, ont vu le jour, ainsi que d’autres chaînes d’info en continu. Qui concurrencent LCI sur ce versant du paysage médiatique, où la chaîne se retrouve par exemple en difficulté devant BFM, qu'on parle de notoriété ou d'audience. Or c’est justement LCI qui a décidé de diffuser, en direct et pendant trente minutes, l’intervention d’Eric Zemmour le 28 septembre.