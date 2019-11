Communiqué : "Des hommes violents", un nouveau podcast original disponible le 21 novembre

Après deux mois de concertation et d’ateliers, le Grenelle des violences conjugales s’achèvera le 25 novembre, date de la Journée Internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. En 2018, 121 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint.

Dès le 21 novembre, France Culture met en ligne le nouveau podcast original en 6 épisodes des Pieds sur terre : Des hommes violents de Mathieu Palain, réalisé par Cécile Laffon.

Documentaire en immersion au sein d’un groupe de parole constitué de douze hommes violents condamnés par la justice à y participer. Déni, récit, témoignages, tous viennent d’univers différents : l'un est un homme d’affaires à succès, un autre à la recherche d’emploi, un autre tient un garage... Ce podcast s’attache séance après séance à suivre leur avancée, à partir à leur rencontre, à les écouter. Il est nourri des propres interrogations du narrateur, Mathieu Palain, sur le mouvement #metoo et la question des masculinités aujourd’hui. Et mis en perspective par trois récits de victimes

Des hommes violents

Par Mathieu Palain, réalisé par Cécile Laffon

Episode 1/ Victime et coupable

Grâce à ses lectures, Mathieu Palain, 31 ans, s’intéresse au mouvement #metoo. Sa mère lui avoue avoir été elle-même une victime. Il fait la connaissance de Cécile qui a subi des violences conjugales, mais que la justice juge coupable.

Episode 2/ Moi, violent ?

Mathieu décide de s’intéresser aux hommes violents, et intègre un groupe de parole d'hommes condamnés pour violences conjugales. Ils sont douze. Douze hommes en colère qui ne semblent pas prêts à reconnaître qu'ils ont un problème.

Episode 3/ Franck et sa femme

Franck est le seul du groupe à reconnaître qu'il boit trop et frappe sa femme. Il dit pourtant l’aimer, et espère qu’elle reviendra vivre avec lui. Mathieu lui demande si elle en a l’intention et obtient une réponse étonnante.

Episode 4/ Kader et sa violence

Kader ne dit rien pendant des semaines. Un jour, par surprise, il raconte son histoire d'amour violente. Il pense se tenir à l’écart de la violence en se tenant éloigné de sa compagne mais ça n’est pas ce qui se passe.

Episode 5/ Louise rencontre son agresseur

Mathieu rencontre Louise battue et violée par son conjoint pendant quatre ans. Elle n’a pas porté plainte. Cinq ans après les faits, elle se sent la force de se confronter à son agresseur. Ce qui se passe n’est pas très encourageant.

Episode 6/ Pierre, un peu de lumière

C'est la dernière séance. Mathieu rencontre Pierre, un homme violent plusieurs fois condamné, qui nous apporte un peu de lumière et d’espoir.

A retrouver également à l’antenne dès le 25 novembre, puis un épisode par semaine chaque mardi dans Les Pieds sur terre, coordonnés par Sonia Kronlund.

