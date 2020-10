Comprendre le terrorisme et la radicalisation

Sélection | Une sélection d'émissions pour comprendre l'histoire du terrorisme, des mouvements de libération nationaux aux formes plus récentes, appréhender les ressorts de la radicalisation, le phénomène du djihadisme et, enfin, écouter les témoignages des victimes de la radicalisation.

On sait définir le terrorisme : une méthode d'actions violentes qui recourt à des sabotages, des attentats, des assassinats, des enlèvement ou des prises d'otages à des fins politiques, afin de déstabiliser et de frapper massivement l’opinion publique et les États concernés. Après le terrorisme des mouvements de libération nationaux des années 1960 et 1970, on observe de nouvelles formes de terrorisme, notamment via la radicalisation djihadiste, qu'on ne peut uniquement imputer à un fanatisme religieux. On identifie leurs auteurs : des individus isolés ou des groupes non-étatiques, en lutte contre un régime politique, mais qui parfois souhaitent également constituer un mode de gouvernement par la terreur (on parle alors de terrorisme d’État). Pourtant il reste difficile de comprendre comment s'opère la radicalisation. Comment des individus en arrivent-ils à commettre de tels actes ? Voici une sélection d'émissions pour en savoir plus sur le terrorisme et son histoire, appréhender les ressorts de l'endoctrinement et le phénomène du djihadisme et, enfin, écouter les témoignages des victimes de la radicalisation.

Histoire du terrorisme

Mécanique terroriste : une histoire du terrorisme en 10 volets (10 x 55 min)

Comment se forme la spirale terroriste ? En 2006, à l'occasion des cinq ans des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, Emmanuel Laurentin, alors producteur de "La Fabrique de l'histoire", proposait une série documentaire de dix heures consacrée à l'histoire du terrorisme, en collaboration avec les radios francophones publiques (Radio France, Radio Suisse Romande, Radio Canada et RTBF). A partir de témoignages enregistrés en Irlande, en Algérie, au Québec, en Espagne, en Italie, en Israël, en Allemagne et en Palestine, cette série traite de l'Irgoun et de l'ETA, du FLN et de la Fraction Armée Rouge, du Front de Libération du Québec et des "tueurs fous du Brabant".

Comprendre le phénomène djihadiste

Pourquoi des djihadistes ? (5 x 44 min)

Dans cette série de l'émission "Matière à penser", Antoine Garapon interroge le phénomène de la radicalisation djihadiste, en se gardant de l'imputer exclusivement à un fanatisme religieux. Cinq épisodes pour aborder une nouvelle forme de terrorisme islamiste, le djihadisme "endogène".

- Y a-t-il un profil des djihadistes ? La radicalisation est un phénomène complexe qu’il faut se garder d’imputer exclusivement à un nouveau fanatisme religieux. S’il n’existe pas de profil type, beaucoup de personnes impliquées dans des dossiers d’association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste présentent une biographie pleine de ruptures et semée de violences.

- Approche psychologique des djihadistes. "Une part des jeunes qui reviennent de Syrie racontent, après des mois de discussion, qu'ils tournaient en rond et qu'ils côtoyaient un grand vide. Mais malgré tout, au-delà du vide sur place, la cause de leur départ reste toujours énigmatique", explique Thierry Lamote, maître de conférence en psychopathologie clinique, directeur adjoint du centre d’Étude des radicalisations et de leurs traitements (Université Paris 7).

- L’expérience du combat. Pour avoir une vue plus complète du djihadisme, il faut prendre en considération l’expérience du combat. Celui-ci exerce un grand attrait sur les candidats au départ en Syrie.

- Boko Haram. Un terrorisme asymétrique et islamisé a pris progressivement racine ces dernières années. La menace islamiste radicale, illustrée notamment par la nébuleuse Al-Qaida, figure de proue du djihadisme, est concurrencée par des mouvements insurrectionnels terroristes et djihadistes africains à l’instar de Boko Haram.

- L’avenir du défi djihadiste. Après avoir tenté de comprendre l’émergence du phénomène djihadiste, il faut se poser la question de sa persistance. La question n’est pas uniquement spéculative, elle implique des politiques de long terme.

En son nom, l’ignominie est commise et des attentats sont perpétrés. Mais quel est le le sens premier du mot "djihad" dans l'Islam ? Condamnant la collusion de la violence et du sacré, Roland Laffitte, président de la Société d’études linguistiques et étymologiques françaises et arabes (Selefa) explique la charge émotionnelle sous-tendue par le vocable "djihad", parfois abusivement renvoyé à la notion de "guerre sainte", parfois à celle de "très haute vertu".

La radicalisation

Pourquoi se radicalise-t-on ? Loin de se cantonner au domaine strictement religieux, cette radicalisation implique bien d’autres enjeux : école, habitat, mixité sociale, travail, discriminations, décisions politiques et (ir)responsabilité du monde médiatique. La série documentaire proposait, en 2016, une série spéciale pour appréhender la radicalisation djihadiste.

- Départ pour le djihad, l’imperceptible radicalisation. Témoignages de familles et de proches de jeunes Français partis pour djihad en Irak et en Syrie. La mère d’un jeune parti en Syrie, les sœurs et les cousines de jeunes gens morts en "martyrs" , le père d’une jeune fille radicalisée, des djihadistes repentis, et des travailleurs sociaux, confrontées à cette radicalisation.

- Radicalisation, la France n’avait qu’à bien se tenir. Dans le phénomène de radicalisation, y a-t-il un malaise avec le modèle de société républicain ? "Ces gens qui se sont sentis rejetés, ont fait leur propre ville. (...) Se sentir rejetés, c’est ça, on veut se faire son propre monde".

- Les mots de la radicalisation : un diagnostic bien tardif. Au-delà de la répression, quels sont les outils de prévention de la radicalisation ? Témoignages de représentants de l'ordre et de travailleurs sociaux face à un nouveau phénomène.

- Déradicalisation, mode d’emploi. Depuis les attentats de janvier 2015, les "déradicalisateurs" foisonnent. Même les repentis sont mis à contribution. Ici, chacun expose sa "méthode", les associations comme les pouvoirs publics.

Auteurs d'une enquête de grande envergure, les politistes Laurent Bonelli et Fabien Carrié ont mis à jour des logiques sociales qui permettent de saisir le recours de jeunes Français à la "violence politique à caractère islamique".

Victimes du terrorisme

Vivre avec le terrorisme (4 x 55 min 2 épisodes bonus de 20 min)

De mars 2012 à octobre 2019, la France a été touchée par 18 attaques terroristes islamistes qui ont provoqué la mort de 263 personnes, fait des centaines de blessés et des milliers des traumatisés. 5 ans après les attentats de 2015 certains survivants et rescapés acceptent de raconter leur longue et douloureuse reconstruction.

- Les mots des survivants. Pour les rescapés, les survivants, les proches et les familles des victimes, la vie a continué. Mais il a fallu apprendre à vivre avec le vide, à revivre et à survivre avec des tourments que rien ne peut encore chasser. Certains d'entre eux témoignent.

- S’associer pour survivre. Blessées, traumatisées, les victimes d’attentats ont longtemps été seules. L’Etat, dont l’une des fonctions est de protéger ses citoyens, ayant failli dans cette tâche régalienne, les a longtemps niés. La création, en 1985 de "SOS Attentats", première association de victimes, a changé la donne.

- Rien n’est plus comme avant. Du 7 au 9 janvier 2015, la France subit 4 attentats terroristes faisant 17 morts et 21 blessés. Les premières attaques d’une longue série. Alors, chacun avec ses moyens, s’est adapté.

- De la déradicalisation au désengagement. En 2014-2015, la France découvrait avec stupeur que des milliers de jeunes français, musulmans ou fraîchement convertis, originaires des quartiers les plus défavorisés de l’hexagone ou issus de la classe moyenne bien établie, partaient pour le Jihad.

- Attentats de Paris : "Ça s'apprend pas d'être victime de terrorisme". Le 13 novembre 2015, un café proche du Bataclan fut l'une des scènes du massacre des attentats de Paris. Sophie, une survivante, témoigne.

- Attentats de Paris : "J'ai vu des centaines de personnes allongées par terre, je me suis dit : c'est l'Enfer de Dante". La nuit du 13 novembre 2015 reste ancrée dans les esprits. Christophe Molmy, policier en première ligne lors de l'assaut, et Fabienne, rescapée, témoignent de l'impact que ce drame a eu dans leur vie et racontent comment ils sont parvenus à se relever.