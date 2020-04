Confinement : des initiatives artistiques dans le monde entier

View this post on Instagram

Estamos todos passando por um momento que jamais pensamos viver. Tempo incerto, mas que nos faz refletir sobre a vida e o que nos é essencial. As vezes choro, pq o incerto causa medo, mas vezes também me sinto bem, pq o incerto me deixa forte. Aprendemos com os erros e juntos seguimos. Todas as noites dessa nossa quarentena, irei usar essa parede imensa no topo de Santa Teresa para projetar desenhos meus. Que eles levem à todos que o conseguirem avistar, a esperança que hoje eu sinto. Vai passar.🙏🏽🌈