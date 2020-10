Cristina Comencini : "Essayons de vivre dans la même atmosphère"

Dès le début du confinement l’équipe du Temps du débat a commandé pour le site de France Culture des textes inédits sur la crise du coronavirus. Intellectuels, écrivains, artistes du monde entier ont ainsi contribué à nous faire mieux comprendre les effets d’une crise mondiale. En cette rentrée, nous étoffons la liste de ces contributions en continuant la Conversation entamée le 30 mars. En outre, chaque semaine, le vendredi, Le Temps du débat proposera une rencontre inédite entre deux intellectuels sur les bouleversements qu'induit cette pandémie.

La publication de ce texte n'est pas anodine pour notre Conversation Mondiale car la romancière, réalisatrice et scénariste italienne Cristina Comencini est, sans le savoir, à l'origine de ce projet. La réception de sa lettre publiée le 12 mars dans Libération nous a donné à notre tour l'envie de publier des pensées, des humeurs et des réflexions sur cet évènement si singulier et ce depuis le monde entier. Avec près de 80 publications à ce jour, ce texte, comme une faille dans le temps, convoque aussi bien nos récents souvenirs que notre présent malmené.

J’ai relu ma lettre aux cousins français, écrite il y a six mois, en plein confinement italien, quand la France était encore libre et ne savait pas que, dix jours plus tard, elle serait enfermée entre ses quatre murs. Aujourd’hui, après les vacances pendant lesquelles nous nous sommes surtout déplacés dans nos pays respectifs, la situation parait inversée : de France arrivent des nouvelles préoccupantes de la progression des contagions, et il nous semble qu’ici au contraire le virus soit relativement sous contrôle, même si nous attendons l’ouverture redoutée des écoles. Quant à moi, qui suis encore en Italie, mais qui m’apprête à venir bientôt à Paris, me parviennent des points de vue opposés. D’amis français : « Les journalistes exagèrent, tout va bien ici, les cafés sont pleins de monde et beaucoup ne portent même pas de masques. Viens sans souci, nous t’attendons ». D’amis italiens : « Quelle tragédie en France, tu as vu, je ne pense pas que tu pourras y aller bientôt. Ils doivent tous porter des masques, même dans la rue, et il y a même l’hypothèse d’un nouveau confinement. Reste en Italie. » « Pour que rien ne change, il faut que tout change » pourrait dire le neveu du prince de Salina dans Le Guépard, interprété par Alain Delon dans le film de Visconti.

La situation s’est inversée, mais l’éloignement entre nous est le même. Le terme sympatrie en biologie désigne le fait que deux espèces différentes co-habitent paisiblement dans le même environnement, dans la même atmosphère, et ont des contacts quotidiens.

Les chauve-souris sont connues pour être des animaux très sympatriques, qui se transmettent allègrement les nombreux virus qu’ils hébergent et qui mutent quand ils passent d’une espèce de chauve-souris à une autre. C’est aussi pour cette raison qu’elles sont extrêmement résistantes et réagissent très bien aux attaques virales. Nous indiqueraient-elle une voie ? Comme pour tant d’autres nouvelles et événements, les Alpes semblent une barrière infranchissable et des fantaisies incroyables se construisent avec l’aide des journaux de part et d’autre. Essayons de faire comme les chauve-souris, de nous rapprocher, nous qui sommes différents mais voisins, essayons de vivre dans la même atmosphère.

Les yeux se croisent

Ici les jeunes portent les masques autour du bras, sur le coude, comme un bracelet d’esclave. Ils les remettent rapidement si quelqu’un les réprimande, ou les enfilent précipitamment s’ils entrent dans un magasin. Je leur ai pris cette habitude. La plupart porte cette espèce de papillon azuré ou d’autres couleurs qui volette autour du bras. Les personnes âgées mettent le masque tout le temps et aussi ceux qui ont peur. Certains d’entre eux sont très sévères avec les plus jeunes, et leur hurlent après s’ils les surprennent à s’entasser dans un café. Leurs voix sont chargées de colère, causée par la peur, mais je crois aussi, moi, par la jalousie envers leur jeunesse, envers leur inconscience. En France on porte le masque aussi à l’extérieur, ici pas encore, mais peut-être que ça viendra. Le matin, à la maison, devant les fenêtres ouvertes, nous respirons à plein poumons, en espérant qu’il ne soit pas vrai que l’air transporte ces petites boulettes grises couronnées de gracieux ornements rouges. Certains jours on oublie tout et on sort tranquillement en oubliant le masque. On s’arrête devant une pharmacie et on se demande comment faire pour entrer en acheter un le visage découvert. Avec les masques, la beauté singulière de chacun disparaît et réapparait différemment. Les yeux se croisent, certaines fois ils sourient, et d’autres fois ils restent sombres. Les rides sont couvertes et l’âge se révèle par la manière dont on s’habille, dont on marche, par les mains agrippées à la rampe dans les autobus et dans le métro, si elles ne sont pas couvertes de gants. Interstices de peaux, pieds dans les sandales, jambes, bras, oreilles, cheveux, front, la séduction passe par un collage de fragments corporels, mais on prend peur et souvent on renonce à une nouvelle rencontre. L’amitié et l’amour au temps du Covid. Ce matin à la Villa Borghese, un groupe de touristes, parfaitement italiens, se tenant chacun à la bonne distance des autres, écoutait avec les écouteurs la description de la façade du musée, susurrée par le guide dans son microphone, pour ne pas disperser autour de lui les gouttelettes assassines. Un peu plus loin, un guitariste jouait la musique triste du film Jeux Interdits.

L’ambiance à Rome est en suspens pendant la journée, comme si tous cherchaient à vivre normalement, tout en sachant que ce n’est pas le cas. Et puis il y a ceux qui nient tout : ils se sont réunis devant l’église de Sainte-Marie in Cosmedin, où se trouve la Bouche de la vérité, grand masque de marbre encastré dans le mur, où les touristes glissent la main et se font photographier. La vérité sur la Covid est insaisissable, personne n’affirme rien, tous émettent des opinions. Chaque jour les chiffres dans les journaux nous font faire des montagnes russes : neuf mille, deux mille, mille, aujourd’hui moins qu’hier, aujourd’hui plus qu’avant-hier, bien moins qu’en mars, presque comme avant le confinement, on ne meurt plus, les jeunes meurent aussi, on meurt loin de nous … Comme toujours.

C’était le triomphe des virologues

Les enfants déplacent les masques et se grattent le nez dès qu’ils le peuvent, le font tomber par terre et se le remettent de travers. Ils refusent de se désinfecter les mains vingt fois par jour. Ils regardent avec envie le petit frère, libre de respirer, qui dort tranquille dans le landau poussée par la maman masquée. On espère que tout sera fini quand il marchera. On lui racontera : « Quand tu es né, il y avait cette chose partout dans les villes, dans les pays, et tous circulaient voilés. Certains disaient que c’était très dangereux, d’autres en parlaient comme d’un ennemi, d’autres encore disaient que ça n’existait pas et que le pouvoir avait tout inventé. Tes arrière-grand-parents sont morts comme ça, la médecine avait tout fait pour les préserver dans leurs maisons de retraite. Chaque pays réagissait un peu comme il voulait et certains chefs d’Etats qui en avaient nié l’existence avaient été atteints et avaient du revenir de leur scepticisme. C’était le triomphe des virologues. Personne ne les connaissaient avant, à présent ils étaient devenus célèbres comme de grands acteurs. Ceux-là en revanche, plus grand monde n’en voulait vraiment, même si certains d’entre eux essayaient de jouer de nouveau dans les théâtres et sur les tournages de films. Les salles de spectacle avaient rouvert, mais le public avait peur et ne les fréquentait pas comme avant. Dans les cafés et dans les restaurants au contraire il y avait tant de gens, surtout des jeunes, qui buvaient, discutaient, et essayaient d’oublier. » L’enfant qui a maintenant grandi écoutera avec une grande attention et dira peut-être ensuite : « Moi aussi je veux un masque maman ! » Et la mère lui répondra : « Pour le Carnaval, mon chéri. » Et le frère désormais grand : « On ne pouvait pas sortir, on ne pouvait rien faire, ni courir, ni jouer. Tu as bien de la chance d’avoir été petit et de ne te souvenir de rien. » Même si Angela Merkel a déconseillé aux Allemands d’aller en France, j’ai acheté un vol pour Paris.

Un jour on nous dit que telle zone est plus risquée, quelques jours plus tard c’en est une autre, mais l’atmosphère est commune et les règles ici et là-bas sont les mêmes. Rien à faire, nous sommes sympatriques comme les chauve-souris, nous partageons le virus et tant d’autres choses, même si nous ne nous en rendons pas toujours compte. Nous devons nous en faire une raison et devenir forts grâce à cette communauté, comme ces maudits mammifères volants.

Par dessus tout nous ne devrons pas l’oublier quand il y aura enfin un vaccin, nous ne devrons admettre de différences ni de zones ni de richesses, l’unique règle devra être : « En avant, par ordre d’âge et de santé. » Le dernier sera le tout petit bienheureux qui dort, ignorant, dans son landau.

Traduit de l'italien par Sophie-Catherine Gallet