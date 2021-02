Dana Veron : "À ce moment-là, l’Antarctique était le seul continent du monde sans Covid-19"

Dès le début du confinement l’équipe du Temps du débat a commandé pour le site de France Culture des textes inédits sur la crise du coronavirus. Intellectuels, écrivains, artistes du monde entier ont ainsi contribué à nous faire mieux comprendre les effets d’une crise mondiale. La liste de ces contributions à cette Conversation mondiale entamée le 30 mars, continue de s'étoffer. En outre, chaque semaine, le vendredi, Le Temps du débat proposera une rencontre inédite entre deux intellectuels sur les bouleversements actuels.

Dana Veron est géographe et professeure associée à l'Université du Delaware. Elle est partie en Antarctique entre les mois de novembre 2020 et janvier 2021. Elle nous raconte comment son métier de chercheuse a été perturbé par le Covid-19.

Je suis partie le 10 octobre 2020 de Philadelphie. Quitter les États-Unis était compliqué : il fallait avoir réaliser un test Covid et recevoir les résultats sous 72 heures. À l’époque, ce délai était très serré. Pour augmenter mes chances de partir, j’avais donc fait trois tests. Bonne nouvelle : j’ai eu les résultats pour l’un d’entre eux en moins de trois jours. J’ai donc pris un avion pour Paris. Là-bas, j’ai passé plusieurs jours en isolement dans un hôtel. Nous attendions seuls dans nos chambres. Les repas étaient livrés devant nos portes et nous n’avions pas le droit de sortir.

Après cet isolement, nous avons pris un avion charter qui nous a emmenés jusqu’en Tasmanie, avec une escale à Rome, pour récupérer nos collègues italiens. Une fois sur place, la priorité n°1 était de ne pas attraper le virus : à ce moment-là, l’Antarctique était le seul continent au monde sans Covid-19.

Comme à Paris, nous étions coincés dans un hôtel, isolés les uns les autres. Nous pouvions nous balader une fois par jour sur un parking, mais seul. Ce séjour a duré trois semaines, pendant lesquelles nous ne pouvions nous voir entre collègues. Alors une fois à bord du bateau qui allait nous transporter vers l’Antarctique, c’était l’euphorie. Nous étions tous négatifs.

La traversée en bateau dure généralement entre cinq et six jours. La nôtre a duré plus longtemps à cause d’une tempête qui nous a contraint de rester au mouillage pendant quelques jours. Nous avons pu faire la connaissance des marins, eux-aussi assurés de ne pas être contaminés. Nous lancions des parties de cartes, regardions des films. Du moins avec ceux qui n’avaient pas le mal de mer : le bateau étant assez plat, il peut tanguer très rapidement. Et puis là, la banquise. À perte de vue. À ce moment-là, la mer était calme et tout le monde est sorti. Nous ne portions plus nos masques depuis quelques jours, on sentait l’air frais à plein nez. C’était un vrai moment d’émerveillement, toujours très spécial même si c’était ma troisième fois. Nous étions devant un champ de pancake ice, des glaces en crêpe qui forment un cercle de trente centimètres de diamètre. Je n’avais jamais vu une étendue de plaques comme celle-ci. Le ciel était d’un bleu éclatant. Certains d’entre nous ont même pris des coups de soleil ! Après, le climat s’était un peu dégradé et nous avions dû finir notre parcours en hélicoptère : la banquise était trop épaisse et notre bateau, l’Astrolab, n’est pas un brise-glace.

J’étais très heureuse d’arriver à "bon port". Cela m’a permis de m’installer de manière plus stable, après avoir eu cette longue impression d’itinérance. C’était le 14 novembre. J’avais hâte de travailler, d’analyser les données météorologiques récoltées lors d’expéditions précédentes.

Au quotidien, on trouve des habitudes très vite, en partie parce que les repas sont donnés à des heures fixes. Moi, je fais de l’exercice tous les matins. On essaie de poser les jalons d’une certaine normalité.

Les gens partagent leur passion : je donnais des cours de karaté, d’autres jouaient de la musique ou peignaient. Un autre dispensait chaque semaine un cours de danse pour qu’à la fin du séjour nous puissions organiser un bal. Cela donne un rythme à la semaine.

J’ai passé Noël dans la base. Les cuisiniers avaient préparé des plats excellents. Nous avions disposé les tables les unes contre les autres dans la salle à manger. Il y avait des nappes, des bougies, des gâteaux et bien sûr, la bûche de Noël. Il était aussi possible de s’offrir des cadeaux. Il fallait tirer au sort des noms de collègues pour leur offrir une surprise. J’aime beaucoup la couture, donc j’ai réalisé une pochette qui permet de garder au chaud les piles de radio de rechange. J’ai aussi fait en crochet un deuxième cadeau pour ma collègue passionnée par les animaux : un manchot Adélie.

L’isolement sanitaire auquel nous avons dû être confrontés pendant le voyage n’est pas vraiment le même qu'au pôle Sud. Dans la base scientifique, nous n’avons pas accès aux moyens de communication. Certes, nous pouvons envoyer quelques e-mails ou utiliser un téléphone, mais jamais passer un bref appel pour échanger avec notre famille ou nos amis. Mais nous ne sommes pas seuls. Tandis que dans les hôtels, c’est l’inverse : nous étions tous très connectés, mais jamais ensemble. Il y a une forme d’isolement sanitaire qui a pu s’immiscer dans l’isolement professionnel. Mais la différence est là : en Antarctique, nous mangions ensemble et travaillions toujours en équipe.

Dans l’État du Delaware où je vis, nous avons été confrontés à un confinement assez strict. Nous restions dans notre maison, les enfants suivaient leurs cours à distance et nous étions en télétravail. Je pense que cet isolement m’a aidée pour ma mission en Antarctique. Mais pour les personnes parties avant le Covid, celles qui sont arrivées en décembre 2019 et qui sont restées sur place toute l’année, cela risque d’être beaucoup plus compliqué. Elles n’ont pas encore pris l'habitude de faire les courses masqué. Elles vont arriver dans une société dont les codes ont changé. J’ai le sentiment, à chaque fois que je suis en Antarctique, que je suis très liée à la nature. Je travaille beaucoup dehors, les glaces sont à perte de vue. J’ai l’impression de me sentir en union avec l’environnement. Quand je suis revenue aux États-Unis, fin janvier, cette sensation me manquait terriblement. J’essayais de sortir le plus possible pour voir la nature près de chez moi. C’était l’hiver en hémisphère nord alors j’ai retrouvé la neige. J’ai pu croiser la route de quelques animaux à travers la forêt qui se trouve près de chez moi. Des biches, des renards, des cerfs. J’en avais besoin.