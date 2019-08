De Jean-Pierre Blanchard à Franky Zapata, les folles traversées de la Manche

Franky Zapata retente sa traversée de la Manche ce dimanche. Après un premier échec fin juillet, "l'homme volant" décollera de Sangatte en espérant rejoindre l'Angleterre une vingtaine de minutes plus tard. Avant lui, ils sont plusieurs à avoir tenté la traversée de mille et une manières.

Sa première tentative fin juillet, 110 ans après l'exploit de Louis Blériot, n'a pas été la bonne. Franky Zapata va réessayer ce dimanche de traverser la Manche sur son "Flyboard Air", une plateforme à turboréacteurs qui lui donne des airs de super-héros. Avant lui, d'autres pionniers ont réussi à relier la France et l'Angleterre de différentes manières : historiques, sportives, voire un peu farfelues.

Les traversées par les airs

A la veille de la Révolution, un réel engouement pour la conquête de l'air s'est développé en France, soulignent les archives du Pas-de-Calais. Et très vite "la traversée de la Manche en ballon devient un véritable enjeu et même une obsession, notamment pour deux aventuriers : le Messin Jean-François Pilâtre de Rozier et son rival le Normand Jean-Pierre Blanchard. Le premier, auréolé de ses prouesses, est soutenu financièrement par l’État français, afin de mener à bien la traversée du détroit avant les Anglais. Quant à Blanchard, c’est un homme inventif et orgueilleux, qui désire la reconnaissance par une telle action d’éclat".

En montgolfière

Dès 1785, le Français Jean-Pierre Blanchard et son mécène américain John Jeffries décollent du château de Douvres en Angleterre à bord de leur montgolfière. Le ballon, gonflé à l'hydrogène, les dépose sur les côtes françaises un peu moins de trois heures plus tard, près de Boulogne-sur-Mer. A en croire le procès-verbal de la descente, dressé par un notaire, le voyage a été tumultueux : "au-dessus de la mer, leur ballon avait baissé considérablement (...) ce qui les avait mis dans la nécessité de jeter à l'eau leurs ancres, tout ce qu'ils avaient dans leur nacelle, même leurs habits et un chapeau".

En avion

Quasiment 120 ans plus tard, le 25 juillet 1909, le constructeur et aviateur français Louis Blériot mettra quatre fois moins de temps à faire le voyage en sens inverse à bord de son avion, le Blériot XI : 37 minutes de vol pour rejoindre Douvres depuis Calais. Il est le premier à réussir la traversée au moyen d'un "plus lourd que l'air". Pour cela, il empoche 1 000 livres sterling, la somme mise en jeu dès 1908 par le journal britannique The Daily Mail pour récompenser l'aviateur qui réussirait le premier à traverser la Manche.

Dès 1908 d'ailleurs, rappelle le portail national des archives, l'aviateur Serge de Bolotoff, songe en premier à tenter sa chance à bord d'un aéroplane triplan, mais il renonce à son projet trop compliqué à mettre en oeuvre. Deux hommes vont alors se lancer dans la course : Hubert Latham et Louis Blériot. Le 19 juillet, Hubert Latham décolle au petit matin du cap Blanc-Nez, mais son moteur s'arrête et son avion tombe à la mer à 18 kilomètres des côtes françaises. Heureusement pour le pilote, précisent encore les archives, le fuselage flotte, ce qui permet à Hubert Latham de s'en sortir.

Mais cet échec décuple la volonté de Louis Blériot de réussir la traversée. Ce qu'il décide d'entreprendre le 25 juillet à 4h35 du matin. Il va réussir à rejoindre les côtes anglaises une grosse demi-heure plus tard. "L’atterrissage est brutal ; le châssis de l’avion s’affaisse et une pale de l’hélice Chauvière se détache. Mais la Manche, soit 38 km, est franchie en 32 minutes. La terre a été touchée à 5 h 17", raconte le portail national des archives.

Bien plus tard, en 1984, le Français Gérard Feldzer établit un record du monde de la traversée en avion dans le sens Londres-Paris, toujours valable aujourd'hui, avec le chanteur Alain Souchon comme co-pilote. "Il tournait un film où il était pilote, sauf qu'il a une trouille bleue de l'avion, donc je lui ai dit 'Alain, on va partir avec un avion et on va battre un record', et on a fait la traversée de la Manche à deux, en 1h24, dans un petit avion VariEze, à 300 km/h, avec trois litres d'essence. On était très fiers", se souvient Gérard Feldzer.

Gérard Feldzer et Alain Souchon battent un record, toujours valable aujourd'hui

En parapente ou parachute

En 1988, Yves Marre, un inventeur français, traverse avec son "Propulsar", un parapente à moteur de sa fabrication. Il revendique ainsi la première traversée sur un appareil permettant de décoller et d'atterrir sur les pieds.

L'ancien pilote de ligne français et journaliste à franceinfo, Gérard Feldzer, collectionneur de traversées de la Manche, a notamment été le premier à la franchir en parachute à moteur en 1985. "Cela n'existait pas, donc ça a frappé beaucoup de gens parce qu'un parachute c'est fait pour descendre et là, ça montait", se souvient-il. "C'était une autonomie un peu juste pour y aller, mais ça l'a fait. Sauf qu'un hélicoptère venu me filmer m'est passé au-dessus, mon parachute s'est transformé en chiffon, il s'est rouvert au Cap Gris-Nez au dernier moment", raconte Gérard Feldzer.

Gérard Feldzer raconte sa traversée mouvementée de la Manche en parachute à moteur

En chute libre

Félix Baumgartner inscrit lui aussi son nom au palmarès des folles traversées de la Manche. En 2003, l'Autrichien équipé d'un aileron en carbone saute d'un avion au-dessus de Douvres, chute pendant une dizaine de minutes à plus de 200 km/h, avant d'ouvrir son parachute au-dessus du Cap Blanc-Nez près de Calais. Il achève ainsi la première (et la seule à ce jour) traversée de la Manche en chute libre.

En dirigeable électrique

Autre exploit avec record à la clé : celui de Pierre Chabert et Gérard Feldzer. Les deux Français ont traversé la Manche en 2014 à bord d'un dirigeable électrique : "une espèce de soucoupe volante, moitié ballon, moitié soucoupe, avec un moteur électrique", décrit Gérard Feldzer. Une première réalisée en 2h23 qui les inscrit en haut du tableau des temps dans la catégorie "ballon entre 400 et 800 mètres cubes".

Les traversées par la mer

A la nage

D'autres préfèrent se mouiller un peu ! Matthew Webb, capitaine de la marine marchande britannique réussit la première traversée de la Manche à la nage. C'était en 1875 et cela lui a pris 21 heures et 45 minutes. La première femme à accomplir le même exploit sera l'Américaine Gertrude Ederle en 1926 et en 14 heures et 31 minutes.

• Crédits : - Getty

Depuis, nombreux sont ceux qui ont réussi à traverser à la nage, mais l'histoire retiendra notamment l'épopée de Philippe Croizon. Amputé des quatre membres, ce Français de 42 ans se lance le 18 septembre 2010 à l'assaut de la Manche qu'il dompte en moins de 13h30, grâce à des prothèses équipées de palmes fixées à ses moignons de jambes.

Retour sur… La traversée de Philippe (R)

En monospace aéroglisseur

A côté de ceux qui traversent dans l'eau, il y a aussi ceux qui traversent sur l'eau. Le 25 juillet 1959, le commandant britannique Peter Lamb effectue la première traversée aux commandes d'un prototype monoplace d'aéroglisseur : un engin qui glisse sur un coussin d'air à une vingtaine de centimètres au-dessus des flots.

En kayak, monoski, pédalo, gondole...

La Manche sera ensuite traversée en kayak biplace par les Normands Dominique Vaast et François Bocquet (1986), en monoski par l'unijambiste britannique Steve Butterworth (1987), en pédalo par les frères britanniques Stephen et Rick Cooper (1984), en aquacycle - un vélo sur des flotteurs - par le Français Yvon La Caer (1985), ou encore en gondole par le Vénitien Vittorio Orio (2001).

Le mythe de la traversée de la Manche

Traverser la Manche, "c'est un mythe", explique tout simplement Gérard Feldzer. Un mythe qui, selon l'ancien pilote de ligne, repose en grande partie sur les épaules de Louis Blériot qui, en 1909, a déclaré : "désormais l'Angleterre n'est plus une île". Résultat, selon le journaliste de franceinfo, "tout le monde a eu envie de traverser ce channel mythique, y compris à la nage, dans des baignoires, avec des cerfs-volants".

L'aventurier l'assure, on est loin d'avoir tout vu en matière de traversée de la Manche, même avec Franky Zapata. "Ce sont des ovnis ces gens, ils essaient, ils encouragent à aller jusqu'au bout. Ils sont, comme au début de l'aviation, à la fois des inventeurs, des concepteurs et des pilotes d'essai. Ils osent faire ce que nulle industrie ne pourrait faire, donc tout le monde y gagne".

Ces ovnis, Gérard Feldzer les appelle affectueusement "les frappadingues", mais il souligne la richesse française en la matière. "_Nous sommes le pays qui compte le plus de constructeurs amateurs_, qui construisent des avions dans leur hangar ou leur salle à manger, et ils inventent. Ils volent dessus", explique encore le journaliste qui promet déjà une nouvelle traversée de la Manche l'an prochain, en paramoteur électrique cette fois-ci.