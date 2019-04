Démocratie participative : le "community organizing" peut-il faire mieux que le Grand débat ?

Repoussées du fait de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame, lundi 15 avril, Emmanuel Macron va finalement prendre la parole ce jeudi pour annoncer un train de mesures parmi lesquelles sont attendues des dispositions sociales, institutionnelles – et même la suppression de l’ENA. Des annonces présentées comme une issue du Grand débat lancé le 15 janvier 2019 tandis que s’installait le mouvement des "gilets jaunes".

Si la volonté affichée du gouvernement était de donner la parole aux citoyens, plusieurs observateurs ont pointé -chiffres à l’appui- le fait que le Grand débat n’a pas permis au personnel politique de dialoguer avec les catégories les plus précaires, ni même avec la classe moyenne la plus fragilisée – c’est le cas de l’Observatoire des débats, une entité qui a émergé pour l’occasion au mois de janvier 2019. Même remarque du politiste Loïc Blondiaux deux jours avant les conclusions de l’Observatoire, le 9 avril 2019 dans Les Matins du samedi de France Culture. Spécialiste des questions de concertation et de démocratie, le politiste a étrillé lui aussi la scénarisation d’un débat présenté comme réellement consultatif.

Une impasse, la démocratie participative ? Voire : sur le terrain, parfois sans grande publicité, des initiatives émergent, qui elles aussi échappent aux rouages de la politique traditionnelle. Et intéressent de plus en plus de chercheurs en sciences sociales. Car malgré la désaffection pour le Grand débat, et plus généralement pour les élections, les quartiers populaires ne sont pas des déserts politiques comme le rappelait le numéro que la revue Mouvements consacrait au ”community organizing” (en 2016) - un numéro justement coordonné, avec d'autres, par Julien Talpin, qui participe à l'Observatoire des débats.

Derrière ce terme encore assez méconnu en France, niche une tradition plus anglo-saxonne que française qui part de l’idée de faire “avec” les habitants plutôt que “pour”, et un nom : Saul Alinsky. Quand Alinsky est mort il y a près de cinquante ans, en 1972, il fut largement salué comme une figure tutélaire de la gauche américaine sur son flanc le plus radical, et un de ses principaux penseurs depuis un siècle. Travailleur social, l’Américain était sociologue, né en 1909 dans une famille russe et juive immigrée dans les quartiers pauvres à Chicago. A la fin des années 20, Alinksy ira à l’université, qui connaît alors le bel âge de “l’Ecole de Chicago”, où il comptera Robert Park ou Ernest Burgess parmi ses enseignants.

Toute la trajectoire académique d’Alinsky combinera pensée de la radicalité et action sur le terrain, sociologie urbaine et tactiques syndicales, comme l’écrit le chercheur Adrien Roux dans ce numéro de Mouvements. En jeu, la participation politique des classes populaires, que l’émergence en “communauté” permet de structurer et de mobiliser autour de revendications qui font office de terreau commun, depuis une réalité partagée, tangible - et aussi, des revendications.

Chicago, années 30

Cette pensée du community organizing a les deux pieds dans le concret, et c’est à partir de son expérience de terrain, auprès de gangs de Chicago qu’il étudiait grâce à une bourse, que Saul Alinksy fondera quelques grands piliers méthodologiques. On peut en citer au moins trois à la lecture de Rules for Radicals (un livre de 1971 traduit sur le tard en 2012 en français mais en Belgique, sous le titre Etre radical - Manuel pragmatique pour radicaux réalistes chez Aden) :

Le community organizing se structure comme rapport de force qui carbure autour d’une ressource dont on ne peut faire l’impasse : le pouvoir - “Vouloir agir sur la base de la bonne foi plutôt que du pouvoir, c’est de tenter quelque chose dont le monde n’a pas encore fait l’expérience—n’oubliez pas que pour être efficace, même la bonne foi doit être mobilisée en tant qu’élément de pouvoir”

Le community organizing est affaire de combat et pour Alinsky le conflit est “le noyau essentiel d’une société libre et ouverte” - Si la démocratie était un morceau de musique, “son thème majeur serait l’harmonie de la dissonance”, écrivait Alinsky

Le community organizing est, comme son nom l’indique, une histoire à l’échelle d’une “communauté” qui se structure autour d’une lutte qui devient son dénominateur commun

Ce dernier point explique sans doute en partie pourquoi la pensée de Saul Alinksy a tardé à essaimer en France, où l’idée de “communauté” est plus taboue que dans la culture anglo-saxonne (en tous cas lorsqu’elle s’applique à des groupes populaires a priori éloignés du pouvoir). Le mot “communauté” en épouvantail ? Dans la réalité du quotidien, on peut pourtant très bien voir la pensée d’Alinsky irriguer une histoire comme celle d’ATD Quart Monde, qu’on taxe rarement de “communautarisme”. Or l’ambition du fondateur d’ATD Quart Monde, Joseph Wresinzky, avec son “peuple du quart monde” à la fin des années 50 en France, a bien des choses à avoir avec l’idée, chez Alinsky, d’individus qui s’émanciperaient par eux-mêmes en se regroupant autour d’une histoire partagée. Outre l'histoire d'ATD, on peut aussi apercevoir l'empreinte d'Alinsky dans un mouvement de travailleurs sans-papiers, une association d'éducation populaire, une assemblée citoyenne vent debout ici contre un partenariat public-privé ou là contre un service public qui ferme, et encore dans le Collectif du 5 novembre né à Marseille de l'effondrement mortel de deux immeubles suivi de l'évacuation de plusieurs milliers de personnes logées dans des appartements insalubres.

Barack Obama, le plus célèbre des community organizers

Aux Etats-Unis, où le terme “communauté” est moins électrique, la gauche américaine fera davantage son miel de cette pensée du rapport de force. Chez Alinsky, elle puisera plutôt (et plus tôt) une idée d’émancipation qui a le mérite d’essayer de préserver la lutte d’une partie des biais paternalistes habituels. Tombé un peu dans l’oubli même aux Etats-Unis, Alinsky connaîtra un regain de flamme (posthume) dans les années 90 et 2000. Barack Obama lui consacrera par exemple de nombreuses pages de son autobiographie… mais Obama lui-même avait été un community organizer, justement à Chicago. Et cette lecture intensive d’Alinsky n’est pas pour rien dans le recours massif au porte-à-porte durant sa campagne présidentielle de 2008, comme le rappellent Julien Talpin et Helène Balazard.

Ces dernières années, la notoriété de Saul Alinksy en France a connu un petit frémissement. Au point que le doctorant en sociologie Clément Petitjean écrivait même en janvier 2018 dans la revue Contretemps qu’Alinsky finirait presque par être “à la mode”. N’avait-il pas fini au 20 heures de France 2 quelques semaines plus tôt, la journaliste Anne-Sophie Lapix vantant dans son lancement “une méthode qui a fait ses preuves” ? A l’époque, des initiatives comme celle du Scalf, le collectif de la campagne “Stop le contrôle au faciès”, étaient pourtant médiatisées depuis un petit moment sans qu’on sache pour autant qu’il s’agit en fait de community organizing dans la veine d’Alinksy. Sur son site, le collectif raconte ainsi ses débuts :

En mai 2011, le Collectif met à disposition un numéro de SMS auquel tout citoyen contrôlé par la police abusivement et/ou sans motif, peut envoyer CONTROLE pour être rappelé et faire valoir ses droits. L’objectif est de mener des actions en justice inédites pour sensibiliser aux problématiques liées aux contrôles abusifs, et notamment, proposer une réforme de la loi encadrant les contrôles d’identité portée par le terrain, alliant justice, transparence et efficacité policière. Le numéro a d’abord été diffusé par des maraudes de terrain dans différents quartiers de régions parisienne, lilloise et lyonnaise, menées par des associations du Collectif, ainsi que d’autres associations intéressées par la démarche à Bordeaux, Marseille, Tours ou Rouen.

En réalité, “Stop le contrôle au faciès” a directement à avoir avec Alinksy et le community organizing puisque deux de ses initiateurs ont lancé la mobilisation tout juste de retour d’un stage de formation aux préceptes d’Alinsky à Chicago. On était alors en 2010. Cette façon de mobiliser du bas vers le haut en partant des intéressés ne débarque pas pour rien au journal télévisé fin 2017.

Longtemps cantonné dans les cercles libertaires et/ou d’extrême-gauche, le community organizing est devenu une référence sur le tard dans les rangs de La France Insoumise comme du côté de La République en marche. Les deux à la fois ? Récentes, les deux formations cherchaient à s’abstraire de la genèse traditionnelle des partis politiques. Cultivant une image iconoclaste, elles partageaient aussi le fait de se raconter comme affranchies du giron politique orthodoxe. Enjeu : se faire reconnaître comme des forces émergentes à même de rompre avec le jeu traditionnel de l’échiquier politique... et recruter des électeurs dans les classes populaires désaffiliées des partis traditionnels en misant sur ce qu’on appelle depuis une dizaine d’années “la société civile”.

Car le community organizing est autant un symptôme qu’une alternative au divorce qui va croissant entre les quartiers populaires et les partis - et notamment la gauche. Et remet en lumière le rôle central des porte-paroles dont se dotent les quartiers populaires.

Les années passant, la relégation aux marges de la classe politique de ces portes-paroles-là débouchera sur l’augmentation relative du vote frontiste. Mais aussi (et surtout) sur l’explosion d’une abstention massive. Or cette relégation a à la fois à voir avec le phénomène des “gilets jaunes” et avec le community organizing. Plus de vingt ans après le début de l’enquête d’Olivier Masclet sur Gennevilliers, on constate en effet que la question du porte-parolat a été centrale dans la manière dont la classe politique, comme les médias, ont appréhendé le mouvement des “gilets jaunes”.

Pas de leaders (ou pas les bons ?), des figures critiquées pour ce qu'elles seraient auto-proclamées ... mais en même temps une demande d’interlocuteurs comme un gage de crédibilité ? La question de l’incarnation du mouvement des “gilets jaunes” a plané sur toute la mobilisation. Aussi parce que ce mouvement émergeait d’une expression plus spontanée, largement arrimée aux réseaux sociaux, et pas d’une culture politique qui se structurerait dans les clous du community organizing. C’est aussi ce qui explique une part des commentaires sur ceux qu’on présente (ou qui se présentent) comme leaders des gilets jaunes : trop mal dégrossis s’il s’agit de Maxime Nicolle ou de Eric Drouet, mais pas très crédibles pour les gilets jaunes si l’on parle de l’avocat François Boulo ou de l’intermittente du spectacle Sophie Tissier, déjà engagée à Nuit debout.

"MA tête sur LEURS tracts"

La question du porte-parolat est centrale depuis qu’en France, le community organizing se fraie un chemin un peu tardif et souvent discret sur le terrain. Quand l’association de prévention de la délinquance “Zonzon 93” émerge à Villepinte, à 50 kilomètres au nord de Paris, la soeur d’un jeune incarcéré devient un visage. Elle aussi incarne ce que politiques et médias nomment “la société civile” (beaucoup moins les habitants qui disent plutôt “nous”). L’intéressée, Laëtitia Nonone a raconté aux chercheuses Marion Carrel et Adeline de Lépinay l’émergence de "Zonzon 93", les appels du pied, et Le Parisien qui titrait ses articles sur son nom à elle :

L’association s’est créée suite à l’incarcération de mon frère et en pleine campagne électorale de 2008, j’ai soutenu la candidate Front de Gauche qui est devenue maire. Dans tous les tracts jeunesse, elle mettait ma tête dessus. Mais deux ans après, pas de local, rien. Donc dès le départ, nous avons dû taper du poing sur la table […] Pendant la campagne de 2014, plusieurs candidats me disaient : “C’est bien ce que t’as fait, tu veux être sur ma liste ?”. On m’a proposé d’être maire-adjointe à la tranquillité publique, maire-adjointe à la jeunesse… Alors je suis allée voir tous les candidats, je les ai enregistrés. J’ai vu l’UMP, UDI, Front de Gauche et divers gauche. J’ai pas fait l’extrême droite, je n’avais pas de temps à perdre… Et pas le PS, c’était personnel, je ne pouvais pas avec la candidate. Puis j’ai fait écouter aux jeunes, qui m’ont dit : “Saute sur l’occasion !”. Mais je leur ai dit que je ne rentrerais jamais en politique. On a décidé de ne soutenir aucune liste et de monter un collectif pour faire pression sur les candidats. On s’est mis en mode community organizing. On a écrit une lettre ouverte et à chaque meeting, on venait écouter puis lire la lettre, qui disait qu’on en avait marre de ces mises en scène théâtrales, que les candidats divisent la population. A chaque fois, les gens se levaient, applaudissaient. Les candidats étaient pâles. À chaque meeting on changeait, une fois c’était moi, une autre la secrétaire de l’association, puis différents jeunes.

A chaque fois, le “qui parle” et le “qui s’y retrouve” sont cruciaux dès qu’il s’agit de community organizing. En Isère, une équipe de Grenoblois, avait créé en 2010 une association, "Echo", ayant vocation à faire remonter des problèmes pointés par les habitants. Dès les prémices, les trois organisateurs passent deux ans à rencontrer “600 leaders des quartiers de l’agglomération et accompagnent des campagnes citoyennes sur la baisse des charges dans les HLM, l’accueil des étrangers ou les horaires de travail des femmes de ménage”, décrivent encore Marion Carrel et Adeline de Lépinay :

Un groupe de leaders issus de groupes variés (Congolais, Pastorale des jeunes, Centre culturel musulman, Eglise évangélique, associations de quartier) émerge pour préfigurer ce qui deviendra l’Alliance Citoyenne, lancée en décembre 2012. Depuis, de nombreuses campagnes sont construites dans un processus ascendant partant des personnes qui subissent directement les problèmes.

Ces trois militants associatifs avaient lu Saul Alinsky et été initiés au community organizing à Londres. Depuis 1996, London Citizens, un alliage de différentes associations, écoles, églises, syndicats et “groupes communautaires” y passe en effet au crible de l’expression citoyenne les choix politiques avant chaque conseil municipal. A Londres, comme dans plusieurs villes américaines dont Chicago, des acteurs de terrain français font régulièrement le déplacement aujourd’hui pour se former au community organizer.

Mais si London Citzens dispense aujourd’hui des “formations en leadership”, le community organizing est-il au fond devenu un métier ? Le sociologue Julien Talpin, a observé, sur le terrain, deux communautés à Los Angeles, une ville où il estime qu’on peut compter une quinzaine d’organisations de community organizing. Talpin lui aussi pointait en 2016 (dans la Revue française de science politique) la question, centrale, presque lancinante, de l’incarnation qui fait résonner depuis la Californie les “gilets jaunes” :

Comment des organisations sociales, civiques et politiques peuvent-elles parler au nom des classes populaires sans trahir ou substituer leurs intérêts à ceux des groupes qu’elles prétendent représenter ? Cette question est d’autant plus ardue que les classes populaires sont aujourd’hui – précisément du fait du déclin politique des organisations censées les représenter – particulièrement fragmentées,traversées par des clivages de classe, de race, de genre et d’espace. Ensuite, qui – compte tenu de cette fragmentation – peut prétendre parler au nom des classes populaires ? Pour paraphraser un article américain récent [de Suzanne Dovi, NDLR], est-ce que n’importe quel ouvrier, pauvre ou habitant de quartier populaire peut faire l’affaire ?

Pour lui, incarner et représenter est au fond “une performance”, qui a poussé au développement de compétences. Revenant au père fondateur, (en 1971 dans Rules for Radicals), il rappelle que chez Alinsky, “le community organizer se définit par opposition aux mouvements sociaux ou aux ONG, où des militants et des professionnels parlent au nom des premiers concernés [alors qu’Alinsky] cherche à faire de ces derniers les acteurs du changement social, sans quoi celui-ci ne saurait être durable”.

Or Clément Petitjean (encore dans la revue Mouvement), montre “sans complaisance” que la professionnalisation croise bel et bien dans les eaux du community organizing de nos jours. Quitte à ébranler le credo du “faire avec” pour finir par “faire pour” dans un rictus un peu à l’ancienne ? C’est le risque, mais il n’est pas uniforme, et Petitjean précise par exemple que la taille de la communauté, et son affiliation (ou pas) à une fédération régionale ou nationale, joue énormément sur le profil des community organizers. Plus l’organisation est grosse et connue, plus elle tend à recruter des personnes de l’extérieur pour porter la mobilisation.

Reste ce que les intéressés peuvent dire, à la première personne, du souffle qu’ils ont pu trouver dans le community organizing, eux qui étaient parfois à des années lumière du jeu politique ou associatif officiel. Et c’est bien d’émancipation que nous parle par exemple Isabel, une enquêtée sans domicile fixe rencontrée par Julien Talpin dans le cadre de son enquête à Los Angeles. Elle qui ne parlait encore qu’espagnol après plus de quinze ans sur le sol américain, lui a raconté comme son engagement l’avait “transformée” :

J’ai appris à être moins timide, à prendre la parole en public [... ], découvert comment fonctionnait le système politique de ce pays [...]. Avant, j’étais un peu nerveuse avant de prendre la parole, mais Alma et Mario [les organisateurs] m’ont beaucoup aidée à apprendre et me préparer. Je crois que ça a fait partie de mon développement. [...] Zach le directeur n’arrête pas de me dire : “Mais si, tu peux le faire”, il m’encourage, ça me donne confiance.

Nuance tout de même : le politiste précise que “avant chacune de ses interventions en public, Isabel répète en compagnie des organisateurs. Ses prises de parole sont très cadrées : elle répète en effet toujours le même discours décrivant en détail son parcours migratoire. Il s’agit d’émouvoir le public pour le mobiliser.” “Avec” les habitants, mais pas sans cadrage, en somme. Si le "Grand débat" ne restera probablement pas dans les annales de la démocratie participative, les "gilets jaunes" accoucheront-ils d'une forme de community organizing ? Tres fragmenté (à l'instar des classes populaires) et avec un agenda à plusieurs entrées, tout dépendra de ce que ce mouvement essaimera - et en particulier, d'organisateurs.