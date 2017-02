Des centres villes de plus en plus déserts

S'ouvrent ce 28 février à Bercy les Assises pour la revitalisation économique et commerciale des centres villes. Quatre cartes présentent les villes les plus touchées par cette désertification, et celles qui se maintiennent.

• Crédits : Denis Preza, Citizenside - AFP

Les Assises pour la revitalisation économique et commerciale des centres villes ont lieu ce 28 février à Bercy. Elles prennent acte des conclusions d'un rapport, sur "la revitalisation commerciale des centres villes" publié en juillet 2016, consacré à la perte de vitesse rapide et récente d'un grand nombre de centres-villes de villes moyennes. En 15 ans, le taux de "vacance commerciale" y a augmenté de plus de 4% en moyenne. Quatre cartes présentent la baisse de dynamisme économique de ces zones centrales. Les données recueillies concernent 200 centres-villes, appartenant à des unités urbaines de plus de 50 000 habitants. Les résultats présentés ne concernent que les principales villes.

1 - Les villes les plus touchées par la désertification des centres villes

• Crédits : Camille Renard - Radio France

Le parc de magasins atteint son apogée en France dans les années 1920, avec près d'un demi-million de boutiques. Puis s'amorce le déclin : alors que la population augmente de moitié, en moins d’un siècle, près de la moitié des commerces disparaissent. Depuis, on observe toujours plus de locaux commerciaux vides en centre ville. La baisse vertigineuse des dernières années est principalement due à une crise de surproduction de surfaces commerciales.

Les centres de ces villes présentées ci-dessus connaissent une vacance commerciale de plus de 15%. Dans quatre d'entre elles, ce taux dépasse les 20% : Béziers, Châtellerault, Forbach, et Antonay. Ces villes sont caractérisées par un fort taux de chômage, de logements vacants et de pauvreté, ainsi par une perte de population. Elles connaissent une diminution de la population et de son revenu. Dans même temps, elles développent leur offre commerciale, avec l'ouverture de projets censés étendre leur attraction commerciale et compenser l’affaiblissement de la demande locale.

2 - Les villes très touchées par la désertification des centres villes

• Crédits : Camille Renard - Radio France

Comme facteur aggravant, le rapport ministériel sur la diversification des centres villes souligne que ces villes perdent en général plus que les autres des équipements et services, et connaissent un niveau de fiscalité plus élevé que la moyenne. On observe également d’autres obstacles à la vitalité commerciale : la mauvaise accessibilité du centre ville aux consommateurs, la concurrence entre les boutiques et l'e-commerce, l’augmentation des loyers commerciaux et du prix du foncier au m2.

3 - Les villes légèrement touchées par la désertification des centres villes

• Crédits : Camille Renard - Radio France

Les villes moyennes sont davantage touchées par cette apathie : en 2015, 55% des villes moyennes ont un taux de vacance des commerces supérieur à 10 %, contre seulement 27% des grandes villes.

5 - Les centres villes qui se maintiennent

• Crédits : Camille Renard - Radio France

En deçà de 5 % de vacance commerciale, le rapport 2016 de la Fédération du Commerce Spécialisé Procos, souligne que la vacance est de nature conjoncturelle. Elle s’explique principalement par des frictions entre l’offre et la demande en locaux commerciaux, dues par exemple à des retards de commercialisation ou à des travaux d’aménagement. Ces villes - hors le cas particulier de Paris, tirent la part la plus élevée de leurs revenus d’activités productives de l’agriculture et de l’industrie : comme à Beaune ou à Nantes, ou touristique, comme à Biarritz ou à Saint-Malo. Plusieurs de ces situations sont cependant en sursis, à cause de projets immobiliers de commerce à venir également dans ces zones jusqu'ici préservées.