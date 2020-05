Deux nouvelles chroniques des “Radiographies du Coronavirus

Avec 1,9 millions d’écoutes (podcasts et AOD) depuis son lancement au début de la crise, Radiographies du coronavirus est un bouquet de podcasts constitué de plusieurs chroniques et d’une sélection d’émissions permettant de suivre les dernières avancées scientifiques, les analyses des sciences sociales et de rencontrer ceux qui jouent un rôle majeur dans cette période complexe de crise sanitaire.Depuis le 25 mai, deux nouvelles chroniques sont proposées dans ce bouquet. Perrine Kervran, productrice de LSD La Série Documentaire, invite à redécouvrir les gestes oubliés chargés d’anecdotes et de mystères, tandis que Marie Richeux, productrice de Par les temps qui courent, s’entretient avec des artistes qui mettent leur art au service du soin.

Faire soin de Marie Richeux, lundi et jeudi, réalisée par Lise-Marie Barré

Marie Richeux s’entretient avec des artistes qui, à la frontière des mondes de la santé, de l’aide sociale et de celui de la création prodiguent du soin.

Lundi 25 mai : Madeleine Louarn, metteuse en scène qui travaille depuis presque quarante ans avec des acteurs en situation d’handicap.

Jeudi 28 mai : Fantazio, musicien qui vient de sortir disque, fruit du travail de 10 ans en compagnonnage avec des musiciens et musiciennes atteints d'autisme.

Lundi 1er juin : Julie Nioche, danseuse chorégraphe et ostéopathe qui mêle sa danse à celle des pratiques dites somatiques.

Jeudi 4 juin : Thierry Thieu Niang, chorégraphe et artiste associé de l'Hôpital Avicennes à Bobigny qui travaille depuis des années avec des patients atteints de la maladie d'Alzheimer.

C'était à la mode, une chronique des usages oubliés de Perrine Kervran, le mercredi, réalisée par Véronique Samouiloff

L'histoire est faite de dates, de catastrophes et de grands hommes, mais aussi d'anecdotes, de vies ordinaires, de gestes et d'habitudes. Ces usages qui apparaissent et disparaissent, disent beaucoup de l'époque qui les a vus naître... Cédant au charme du détail, des modes et des gestes oubliés retours avec un historien ou une historienne sur ces usages perdus qui résonnent avec la crise du Covid.

Mercredi 27mai : Conjurer la mort en râpant de la corne de licorne