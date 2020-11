Diego Maradona, une vie de roman source d'inspiration pour les artistes

Il aura été tour à tour "el Pibe de Oro" (le gamin en or), "la mano de Dios" (la main de Dieu), "el Diez" (le dix en référence au numéro de son maillot en sélection argentine), "El Pelusa" (la peluche, surnom donné pendant son enfance) ou encore "D10S" (jeu de mot qui mêle Dios et 10) : rares sont les joueurs de football qui, comme Diego Maradona, sont aussi adulés au cours de leur vie, dans leur pays comme à l'étranger. Le footballeur argentin est décédé ce mercredi 25 novembre à l'âge de 60 ans d'une crise cardiaque, laissant derrière lui un pays en deuil et des fans éplorés à travers le monde. Celui qui est souvent considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps a été un modèle pour de nombreux sportifs. Mais son aura a largement dépassé les "canchas" (terrains de football en Argentine). Diego Armando Maradona est devenu une source d'inspiration pour de nombreux artistes, dans son pays bien sûr, mais également dans le monde entier. Son génie sur le terrain explique en partie que le milieu de la culture se soit intéressé de près à son parcours : avec sa vie tumultueuse, faite de hauts et de bas, de lumières puis de ténèbres, "el Pibe de Oro" s'est forgé un profil de personnage romanesque, suscitant autant l'intérêt de compositeurs que de réalisateurs, d'écrivains ou de peintres de rue. Au point d'être salué comme "un artiste" par le musée MALBA de Buenos Aires et par le Rijksmuseum d'Amsterdam d'un tableau clin d'oeil.

Maradona, de films en séries

De son enfance dans le bidonville de Villa Fiorito, en banlieue de Buenos Aires, à ses années de gloire auprès du Napoli, en passant par la Coupe du monde de football remportée en 1986 par l'Argentine : l'histoire de Diego Maradona est celle d'une ascension fulgurante, marquée par des moments de noirceur comme ses accointances avec la Camorra, la mafia napolitaine, son addiction à la cocaïne ou encore ses infidélités. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de sa vie romanesque un scénario à la hauteur des intrigues du 7e art. Maradona est également connu pour son franc-parler ce qui détonne dans le milieu du football. En 2015, alors que Joseph Blatter, le président de la Fédération internationale de football (Fifa) se représente pour un cinquième mandat, l'ancien footballeur avait déclaré dans une interview au Telegraph : "Nous avons un dictateur à vie [...] Sous Sepp Blatter, la Fifa est devenue une honte et une douloureuse gêne pour nous autres qui aimons le football".

Cette franchise a toujours fait le succès de Maradona, dès ses premiers moments de popularité. "Maradona est quelqu'un assez unique. Le monde du football est un monde très policé, où les joueurs ne disent pas grand-chose, ils sont complètement engoncés dans leur communication, où tout est très maîtrisé et pour que ce soit maîtrisé, on ne dit rien. Lui n'a pas la langue dans sa poche. Il a toujours dit ce qu'il pensait et il était capable d'insulter un Président face à lui ou dire à l'Église qu’elle gagnait trop d'argent", décrypte Alexandre Juillard, auteur de Maradona, une biographie publiée en 2010. Comparé au footballeur brésilien Pelé, Maradona est "une figure extrême", selon Pierre-Étienne Minonzio, journaliste à L'Équipe. "Comparé à Pelé qui était un joueur fabuleux et qui, après, est devenu beaucoup plus lisse, en faisant par exemple de la publicité pour MasterCard, Maradona est quelqu'un qui a toujours eu un côté abrasif et je pense que c’est cela qui a suscité l'intérêt des artistes", souligne l'auteur du Petit manuel musical du football (2014).

Il incarne toutes les obsessions d'un peuple et c'est en cela que c'est un personnage de roman. Le monde entier a suivi tous ses excès, sa déchéance, sa renaissance. C’est un personnage qui est complètement fou, vraiment fascinant.

Pierre-Étienne Minonzio, journaliste à L'Équipe.

Cette personnalité hors du commun intéresse par exemple le réalisateur serbe Emir Kusturica, double lauréat de la Palme d'Or au Festival de Cannes (Papa est en Voyage d’Affaires en 1985 et Underground en 1995). En 2008, son documentaire Maradona par Kusturica, dans lequel il retrace la vie exceptionnelle du joueur argentin, est présenté dans les films hors compétition au 61e Festival de Cannes.

Si Andy Warhol avait vécu à notre époque, ce n’est pas des peintures de Marilyn qu’il aurait faites, mais de Diego.

Le cinéaste Emir Kusturica, interviewé dans le numéro 50 de la revue So Foot consacrée à Diego Maradona fin 2007

"La première raison de faire ce film, c’est que je fais partie des millions de gens à travers le monde qui ont sauté de joie lorsqu’il a marqué ses deux buts contre l’Angleterre en 1986. Ce match-là, c’est peut-être la première et la dernière fois qu’il y a eu de la justice dans le monde. L’Argentine et la Serbie sont deux pays qui ont été écrasés par le FMI. Le FMI est une puissance occidentale, l’Argentine et la Serbie luttent contre. Donc, je me sens une proximité avec Maradona", explique Emir Kusturica à l'occasion du 61e Festival de Cannes. En mai 2008, Diego Maradona foule le tapis rouge aux côtés du réalisateur serbe et attire tous les flashs des photographes lors d'une séance de jongle.

Plus récemment, en 2019, un autre documentaire sur Maradona a également été présenté hors compétition au Festival de Cannes. Diego Maradona, d'Asif Kapadia, se concentre sur les années napolitaines du footballeur argentin. Le réalisateur britannique, également connu pour Senna et Amy, deux biopics consacrés à Ayrton Senna et Amy Winehouse, a pu avoir accès à 500 heures d'archives personnelles de Diego Maradona. On y voit l'accueil triomphant que les supporters du Napoli réservent au footballeur argentin à son arrivée en Italie en 1984, la Coupe du monde de 1986 avec le fameux but de la main contre l'Angleterre et celle de 1990, ses infidélités et le refus de reconnaissance de son enfant adultérin à Naples et puis la descente aux enfers, un procès pour trafic de drogues et une suspension d'un an liée à sa consommation de cocaïne. Le documentaire d'Asif Kapadia est mesuré et n'omet pas les parties sombres de la vie de Maradona.

Les films qui évoquent Maradona de près ou de loin sont très nombreux dans le monde entier et établir une liste exhaustive relève presque de l'impossible : Amando a Maradona (2005), de Javier Vázquez, Maradona, un gamin en or (2006), du réalisateur français Jean-Christophe Rosé, El camino de San Diego (2007), de l'Argentin Carlos Sorín, Maradona, la main de Dieu (2007), de Marco Risi, ou encore El otro Maradona (2012) d'Ezequiel Luka et Gabriel Amiel. "C'est un personnage tellement exceptionnel, c'est un personnage romanesque. _Avec sa vie, on pourrait écrire cinquante bouquins sur lui_. Tous les gens qui ont envie de raconter une histoire peuvent facilement se l'approprier et en faire quelque chose", souligne Alexandre Juillard, auteur d'une biographie sur Maradona.

Autre thermomètre pour mesurer la popularité du "Pibe de oro" : l'existence de séries qui mettent en scène son parcours ou des passages de sa vie. Fin 2019, Netflix a mis en ligne Maradona au Mexique une série documentaire qui retrace sa courte expérience comme entraîneur des Dorados de Sinaloa, une équipe de deuxième division mexicaine en 2018. Amazon Prime prépare également une série biographie sur ce footballeur légendaire. La sortie de Sueño Bendito (Rêve béni) sur la plateforme était prévue pour octobre 2020 mais elle a été repoussée à 2021 à cause de la pandémie de coronavirus.

Maradona, chanté à travers le monde

Diego Maradona a également inspiré de nombreuses chansons, qui lui sont dédiées. La plus populaire en Argentine est sans doute La Mano de Dios, du jeune chanteur Rodrigo, devenue une sorte "d'hymne argentin" selon la revue So Foot. "Nació la mano de Dios, ¡Maradó, Maradó! / Fue alegría del pueblo / Regó de gloria este suelo", entonne Rodrigo dans le refrain (La main de Dieu naquit, Marado, Marado / Il apporta l'allégresse au peuple / Il arrosa ce sol de gloire). "La chanson de Rodrigo, c'est devenu un chant populaire en Argentine. Je suis allé à beaucoup de fêtes en Argentine et j’étais sûr à un moment ou à un autre qu'elle allait tomber. Quand elle tombait, tout le monde chantait à s'époumoner pour chanter Marado, Marado", se remémore Alexandre Juillard qui fut correspondant à Buenos Aires notamment pour L'Équipe jusqu'en 2010. "C'est une chanson qui rassemblait tout le monde parce que c'était une chanson qui avait été écrite et interprétée par Rodrigo. À l'époque, c'était vraiment une grande star de la chanson populaire argentine.

La chanson La Mano de Dios était un mélange de musiques actuelles en 2000 et de musique folklorique argentine, un condensé qui faisait que c'était une chanson qui était aimée par toutes les classes de la société.

Alexandre Juillard, auteur d'une biographie sur Maradona

La chanson de Rodrigo est d'ailleurs chantée par Diego Maradona lui-même dans le documentaire d'Emir Kusturica. Une autre chanson à la gloire du joueur argentin apparaît à la fin de Maradona par Kusturica. La vida tombola du chanteur français d'origine espagnole Manu Chao a été écrite en 2007 pour ce documentaire. La chanson justifie en partie la vie chaotique de Diego Maradona, pris dans les phares de la célébrité. "Si yo fuera Maradona viviría como él / Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería / Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría", écrit Manu Chao dans La vida tombola (Si j'étais Maradona, je vivrais comme lui / Si j'étais Maradona, devant n'importe quel but / Si j'étais Maradona, jamais je ne me tromperais). Manu Chao lui avait déjà dédié une chanson lorsqu'il faisait partie du groupe la Mano Negra : Santa Maradona est sortie en 1994.

Le journaliste à L'Équipe Pierre-Étienne Minonzio a cherché à savoir combien de chansons avait été écrites en hommage à Diego Maradona lorsqu'il s'est attelé à l'écriture de son Petit manuel musical du football en 2014. À l'époque, alors que les plateformes de streaming n'étaient pas encore très développées, il dénombre une cinquantaine de chansons à travers le monde. "J'étais hyper loin du compte, avec l'apparition des plateformes, cela change tout, parce que vous avez accès à un répertoire illimité. Quand on tape Maradona dans un répertoire, on se rend compte qu'il y a plusieurs centaines de chansons, rien qu'avec le titre Maradona", affirme Pierre-Étienne Minonzio. La liste décompte est en fait encore plus importante puisque certaines chansons, comme Dieguitos y Mafaldas du célèbre chanteur espagnol Joaquín Sabina, qui ne comportent pas le mot Maradona dans le titre, ne sont pas prises en compte.

Il n'y a pas un footballeur qui a suscité autant de chansons que Diego Maradona.

Pierre-Étienne Minonzio

Comme Manu Chao, Benjamin Biolay est passionné de football et d'Amérique latine, et en particulier d'Argentine. Dans son album Palermo Hollywood (Palermo en référence au quartier de Buenos Aires), sorti en 2016, le chanteur a également rendu hommage à Maradona en évoquant l'épisode de la main de Dieu, dans sa chanson Borges Futbol Club. Benjamin Biolay a repris les commentaires enflammés du journaliste Victor Hugo Morales, lors du match de Coupe du monde de l'Argentine contre l'Angleterre en 1986, au cours duquel Diego Maradona marque un but de la main, sans que l'arbitre s'en rende compte. Le chanteur est très affecté par la mort du joueur argentin, selon son attachée de presse, et a décliné la demande d'interview de France Culture sur ce sujet.

En 1999, le chanteur argentin Andrés Calamaro dédie également le titre Maradona au joueur argentin. "Diego Armando, on attendra toujours que tu reviennes. On t'aimera toujours, pour la joie que tu donnes au peuple et aussi pour ton art", chante alors celui qui affirme "Peu importe le bazar dans lequel il se met, Maradona est mon ami". Après la mort de son "ami", Andrés Calamaro a d'ailleurs fait part de sa douleur sur Twitter : "Espérame en el cielo, querido hermano" (Attends-moi dans le ciel, cher frère), a-t-il écrit en référence au titre de l'une de ses chansons.

Il y a une diversité, une sorte de d'émulation artistique à travers le monde à son sujet, qui est vraiment fascinante et qui est unique pour un footballeur.

Pierre-Étienne Minonzio, auteur du Petit manuel musical du football

À l'image de la diversité de ses fans, Diego Maradona attire des chanteurs au style musical éclectique. Linda de Suza chante Maradona en 1987, un titre dans lequel elle évoque la fascination d'un enfant pour le champion du monde de football (Il a tes yeux Maradona / Et tes cheveux Maradona / Quand je le vois Maradona/ Je sais déjà Maradona / Qu'il sera un champion comme toi). Le 8 mars 1981, Maradona monte sur scène, invité par Freddie Mercury, en concert dans le stade José Amalfitani à Buenos Aires. "Je voudrais vous présenter un de vos amis et un des nôtres également ce soir. Je suis sûr que vous le connaissez : Maradona", lance alors le chanteur de Queen au public dans un tonnerre d'applaudissements. Ce jour-là, un an avant la guerre des Malouines qui oppose l'Argentine et le Royaume-Uni, leur rencontre est immortalisée par une photo, qui deviendra par la suite symbolique : Freddie Mercury porte le maillot de la sélection argentine et Diego Maradona un t-shirt avec le drapeau britannique. Le rock ne sera pas perméable à l'influence du joueur de football argentin. Comme le rappelle le journaliste de L'Équipe Pierre-Étienne Minonzio, The Dirty 9s, un groupe de rock irlandais, sort The Ballad of Diego avant la Coupe du monde de football 2010, alors que Diego Maradona est le sélectionneur de l'équipe argentine.

Maradona, comme icône littéraire

L'ami de Fidel Castro ou de Hugo Chávez est également présent dans la littérature, dans des styles qui vont de la bande-dessinée aux poèmes. En 1999, l'auteur uruguayen Jorge Lucas, installé en Argentine, publie par exemple le premier numéro de El Dié, une bande-dessinée dont l'un des personnages s'inspire de Diego Maradona. La revue est publiée jusqu'en décembre 2001, moment où éclate la crise économique en Argentine.

Maradona a également influencé la poésie, comme celle de l'écrivain uruguayen Mario Benedetti. En 2008, il dédit le poème Hoy tu tiempo es real (Aujourd'hui ton temps est réel) à Diego Maradona. "Hoy tu tiempo es real, nadie lo inventa / Y aunque otros olviden tus festejos / Las noches sin amos quedaron lejos", écrit Mario Benedetti un an avant sa mort (Aujourd’hui, ton temps est réel, personne ne l’invente / Et bien que d’autres oublient vos célébrations / les nuits sans amour étaient loin).

Ce but que Maradona mit aux Anglais avec l'aide de la main divine est jusqu'à maintenant l'unique preuve fiable de l'existence de Dieu.

Mario Benedetti, poète uruguayen, après le but de Maradona en Coupe du monde de football en 1986

Un autre écrivain uruguayen, Eduardo Galeano, a également écrit sur Maradona dans son livre Cerrado por Fútbol (Fermé pour cause de football) en 2017. Il y décrit le footballeur argentin "comme le plus humain des dieux". "Les dieux ne partent pas à la retraite, même s'ils sont humains. Lui n'a jamais pu retrouver l'anonyme multitude d'où il venait. Le succès qui l'avait sauvé de la misère le fit prisonnier", écrit Eduardo Galeano dans ce texte posthume. Dès 1995, dans El fútbol a sol y sombra (Le football au soleil et à l'ombre), l'écrivain uruguayen évoquait la figure de Diego Maradona. En 2015, lorsqu'Eduardo Galeano est décédé, le footballeur argentin lui avait à son tour rendu hommage : "Merci pour m’avoir appris à lire le football. Merci d’avoir lutté comme un n°5 au milieu du terrain et d’avoir marqué des buts aux puissants comme un n°10. Merci de m’avoir compris, aussi. Merci Eduardo Galeano, dans une équipe, il en manque beaucoup des comme toi. Tu vas me manquer", avait déclaré Diego Maradona au journal argentin La Nación.

En 1982, l'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa écrit Maradona et les héros, un texte sur le footballeur argentin qui l'a impressionné lors de la Coupe du monde de football. "Maradona est un mythe parce qu'il joue merveilleusement bien, mais aussi parce que son nom et son visage s'enregistrent sur le moment et parce que, pour une de ces raisons indéchiffrables, qui n'ont rien à voir avec la raison, d'entrée il nous semble intelligent et il nous est sympathique", écrit le futur prix Nobel de littérature (2010) dans le journal péruvien El Comercio. Cette année-là, Diego Maradona vient de signer au FC Barcelone pour une somme record à l'époque, qui fait polémique. "Dix millions de dollars, c'est beaucoup d'argent pour un simple mortel qui frappe dans la balle, mais ce n'est rien si en fait, ce qui est acheté en vérité, c'est un mythe", écrit Mario Vargas Llosa dans son texte Maradona et les héros.

Au-delà de l'Amérique latine, Diego Maradona a évidemment suscité de l'intérêt chez d'autres écrivains, comme Alicia Dujovne Ortiz en France. L'écrivaine née en Argentine et réfugiée en France en 1978 publie Maradona, c'est moi en 1992. Cette biographie a ensuite inspiré la pièce de théâtre homonyme mise en scène par Étienne Durot en février 2019, au Théâtre de Belleville à Paris.

L'écrivain François Bégaudeau lui va jusqu'à comparer Maradona à Céline. "Qu’on se le dise, le génie n’est pas correct. Il est mal léché. C’est un même coup de rein qui l’arrache aux codes techniques, physiques, moraux. C’est la même capacité hallucinatoire qui produit Mort à Crédit et les délires antisémites de Céline. C’est le même pli qui fait inventer un passement de jambe dont les séances vidéo peineront à trouver la parade et oser une main qui échappe à la surveillance arbitrale", écrit-il dans un texte publié dans la revue So Foot, signalé par le journaliste Pierre-Étienne Minonzio.

Le visage du "Pibe de Oro", peint sur les murs du monde entier

Il suffit d'une courte ballade dans les rues de Buenos Aires pour trouver un graffiti à l'effigie du "Pibe de oro". Son visage s'affiche sur les murs colorés du quartier populaire de La Boca, où se situe La Bombonera, le stade du club Boca Juniors qu'a bien connu Maradona pour y avoir joué de 1981 à 1982 et de 1995 à 1997. D'autres peintures ont été réalisées par exemple dans le quartier La Paternal à Buenos Aires, près du Musée Maradona, sobrement intitulé "La casa de D10S" (La maison de Dieu), installé dans une maison où Diego Maradona a vécu avec sa famille. Il y a huit ans, les artistes argentins Leandro Frizzera, Emy Mariani, Martín Ron ont également peint une fresque murale de 30 mètres de long sur 6 mètres de haut, représentant la "Mano de Dios" sous un pont dans le quartier de Buenos Aires.

Au-delà de l'inspiration artistique, certains musées voient même en Diego Maradona un artiste. À Naples, le musée d'art contemporain Donnaregina compare par exemple le footballeur argentin à Picasso et au Caravage, dans un hommage publié également sur Instagram. "Avec Picasso, Maradona a partagé la sagesse de rompre les actions, annulant ses règles et principes", a écrit le musée napolitain, au lendemain de la mort de Diego Maradona. Cette fascination pour l'ancien joueur du Napoli se retrouve également dans les rues de Naples. Le "Pibe de oro" a joué sept saisons avec l'équipe de football napolitaine et il a apporté au club les deux seuls titres de champion de son histoire en 1987 et 1990. En 2017, la ville de Naples a souhaité lui rendre hommage pour les 30 ans de cette première victoire en championnat italien. Une gigantesque fresque murale a été peinte par l'artiste italien Jorit Agoch à l'extrémité d'une grande barre d'immeuble du quartier populaire de San Giovanni Teduccio, situé dans l'est de la ville.

Même après sa mort, Maradona va continuer d'inspirer de nombreux artistes à travers le monde. À Rome, par exemple, dans le quartier de Trastevere, l'artiste italien Harry Greb a peint un portrait de Maradona sur un mur avec ces mots écrits en espagnol : "Adiós gran campeón" (Adieu grand champion). Et au lendemain de la mort du mythe argentin, Aziz Asmar, un artiste syrien, lui rendait également hommage en dessinant son portrait sur le mur d'une maison détruite dans la ville de Binnish, dans la province d'Idlib en Syrie.