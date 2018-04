Drames en montagne, de l'Everest à la haute Savoie

Emmanuel Cauchy, médecin urgentiste également guide de haute montagne, est mort le 2 avril dernier, emporté dans une avalanche alors qu’il évoluait dans le massif des Aiguilles Rouges à Chamonix avec un groupe de randonneurs à ski.

Comme chaque saison, la montagne a beaucoup tué en France et ailleurs...

Retour sur les catastrophes survenues en haute montagne avec Bastien Soulé, Professeur des Universités, Enseignant-Chercheur à l'Université Claude Bernard Lyon 1, dirige le L-VIS, Laboratoire sur les Vulnérabilités et l’Innovation dans le Sport.

'Guide de haute montagne' est une profession très exposée, on a beaucoup de chiffres plus ou moins alarmants qui circulent. Ceux qui me paraissent les plus sérieux sont ceux issus d’une thèse de médecine récente qui évaluait le taux annuel de mortalité chez les guides de haute montagne à 4,35 pour mille guides. Pour comparer, on sait que dans la population masculine française, on est plutôt à 0,06 décès au travail par an pour mille personnes...

Chaque année, on a une stabilité du nombre de décès, une trentaine de personnes meurt dans une coulée d’avalanche en France, ce chiffre est stable depuis quarante ans, et si je dis que c’est rassurant c’est parce que finalement si à chaque fois ça reste dramatique, en fait le nombre de pratiquants de ski hors piste, snow board hors piste ou ski de randonnée a largement augmenté. On peut donc supposer que l’exposition a baissé.

Avec mon équipe on a réalisé un état des lieux qui montre deux choses marquantes et bien connues aujourd’hui dans le milieu de la montagne : le profil type de la victime d’alpinisme, c’est plutôt quelqu’un qui est aguerri, majoritairement des hommes issus des milieux de la montagne.

Aussi, même si bien sûr il y a des dangers objectifs, on se rend compte aussi qu’il y a beaucoup d’accidents qui se produisent sur des passages relativement « faciles » à des moments où on peut supposer qu’après avoir surmonté une difficulté spécifique, il y a un relâchement.

