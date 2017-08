Durkheim, les radios pirates et la rose d'Oscar Wilde : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Bonjour à toutes et à tous,

Les feuilles des platanes jaunissent, l'été s'achève mais il est impératif de ne pas se laisser envahir par ce sentiment d'impuissance face à l'infini du temps. La culture n'est pas un tonneau des Danaïdes mais davantage une corne d'abondance ; alors puisez dans la sociologie avec Emile Durkheim, père fondateur de la sociologie, dans la philosophie avec Michel Foucault et sa Leçon inaugurale au Collège de France en 1970 et Michel Serres "accoucheur du nouveau monde". Et comme rien n'est jamais permanent, sinon le changement, venez découvrir la nouvelle grille des programmes de cette rentrée de France culture. Caroline Barkhou

LES SÉRIES D’ÉTÉ

• Crédits : Wikimedia Commons

Le Suicide et le facteur social. Emile Durkheim, contemporain de Sigmund Freud et de Max Weber, fonde la sociologie en croisant théories empiriques et données statistiques. Cet agrégé de philosophie mène pour la première fois une enquête sociale avec une méthodologie empirique et quantitative qui montre le lien étroit entre suicide et intégration sociale. Régularités et "courants suicidogènes" sont dès lors révélés pour construire deux types de suicide l'un "égoïste", l'autre "altruiste". (Avoir raison avec Durkheim, 5x29min)

Aspirer à la sagesse. Michel Onfray clôt sa brève encyclopédie du monde cette semaine. Le philosophe écarte l'habileté verbale et déploie une discipline du corps et de l'esprit, une ascèse. Pour ce faire, il nous livre les principes de son éthique sans morale pour que nous puissions tendre vers l'idéal philosophique, la sagesse. (Brève encyclopédie du monde, 59min)

Radios pirates. Les liens du son… ou comment la musique se transforme en se partageant. Embarquez pour ces radios pirates qui hurlent à la face du monde comme Radio Caroline ou encore Radio London. The Beach Boys, The Who, The Kings ou John Lee Hooker, tendez l’oreille à ces ondes téméraires qui passent par-dessus les frontières, par-delà la propagande et l’air du temps. Des ondes qui franchissent les limites, qui défient la loi et bravent les tempêtes. (Série Musicales d’été, 5x58min)

Le combat d’une famille. 14 années se sont écoulées… un passé interrompu, la mémoire d’un demi-frère qui s’estompe, une famille qui se recompose au fur et à mesure. Apitoiement et découragement ne sont pas de mise. Après une myriade d’interrogations, les dernières questions se posent à chacun des membres de la famille : où s’arrêtent les recherches ; est-ce qu’on peut s’arrêter ? (Estelle disparue : une famille debout - chapitre 8 - 5x10min)

PENDANT QUE VOUS N'ÉCOUTIEZ PAS...

• Crédits : MICHELE BANCILHON - AFP

Danger du discours. Qu'y a-t-il en jeu dans le discours sinon le désir et le pouvoir ? Michel Foucault ouvre sa Leçon inaugurale au Collège de France par l’injonction de Beckett dans L'Innommable : "Il faut continuer”. Continuer pour analyser le pouvoir des mots, la domination qu’elle implique, et les procédures de contrôle, de délimitation du discours. Tout savoir est un pouvoir et ces mots de 1970 nous invitaient déjà à “esquiver la lourde, la redoutable matérialité” discursive. (Les Cours du Collège de France, 8x60min)

Points, lignes et surfaces à la Villette. Fin des années 80, les ruines des anciens abattoirs industriels doivent désormais faire place à la vie et aux loisirs ! Le parc de la Villette émerge, un système de points, de lignes et de surfaces est aménagés. Les surfaces, ce sont ces jardins et espaces verdoyants, les lignes, ces allées droites et courbes ; quant aux points, ce sont ces bâtiments rouges, les Folies. Le parc devient ce plateau de jeu grandeur nature. (Génie des lieux, 30min)

Infertilité masculine. Votre sperme est-il compétitif ? Peut-être pas ! La proportion d'hommes touchés par l'infertilité ne cesse de croître depuis les 30 dernières années. C'est en fait la qualité du sperme qui inquiète. À qui la faute ? Notre mode de vie ainsi que les perturbateurs endocriniens sont en cause. Va-t-on devoir repenser la procréation ou bien essayer d'enrayer cette dégradation ? (L’invité des matins d’été, 20min)

Oscar Wilde et le géant égoïste. Une rose rouge contre l’amour, une rose rouge contre la vie ? Ce qui fait le chant du rossignol fait le désespoir de l’amant, l’amour est chose précieuse mais nul essayeur ne peut le peser, le mesurer ou le troquer. Mais que faire lorsqu’il n’existe aucune rose rouge pour l’être aimée ? Seul le rossignol peut la teinter en chantant jusqu’à l’aube, une épine contre la gorge, le cœur percé. Oscar Wilde interroge : “Mais qu’est-ce que le cœur d’un oiseau comparé au cœur d’un homme ?”. (Lectures d’enfance, 30min)

LA CITATION

Michel Serres, penseur non-académique, quoique faisant partie de l’Académie française, cet “éboueur de la philosophie”, comme il se plait à se dire, revient sur sa pratique philosophique et son concours à la naissance du monde. (Les Masterclasses, 59 min)

On dit que la philosophie c’est la sagesse. Mais moi je prends "sagesse" au sens de sage-femme. C’est-à-dire qu’un philosophe qui n’aurait pas prévu ou anticipé en quelque sorte le monde qui va venir, n’est pas un philosophe. Par exemple Aristote anticipe le Moyen-Age - il n’y a aucun doute là-dessus - Descartes anticipe la science moderne. Un philosophe est anticipateur. Et je me souviens, quand j’écrivais mon livre sur Hermès, je me suis fait engueuler par tout le monde, parce qu’il était bien évident que le Dieu, c’était Prométhée : le Dieu de la fabrication, de l’usine, de l’industrie etc. Mais j’ai dit : "Non, demain ce sera la communication".

On se quitte avec le film "120 battements par minute" sorti cette semaine et dont le réalisateur Robin Campillo participait à la Grande Table d'été ce mardi. 1990, le sida se propage depuis près de dix ans et les militants d'Act Up-Paris luttent contre l'indifférence générale et se déprennent de la solitude de la maladie. Laissez votre cœur s'emballer avec ce film de Robin Campillo, lauréat du Grand Prix du Jury, de la Queer Palm, du Prix Fipresci et du Prix du Public au Festival du film de Cabourg.