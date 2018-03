Egalités Femmes – Hommes : sommes-nous entrés dans une nouvelle ère ?

Dans un contexte de libération de la parole des femmes partout dans le monde, de la revendication de l’égalité femmes-hommes… les droits des femmes sont aujourd’hui d’une actualité brûlante. France Culture célèbre la journée internationale des droits des femmes le jeudi 8 mars aux micros de Guillaume Erner, Emmanuel Laurentin ,Olivia Gesbert, Sonia Kronlund, Hervé Gardette et Marie Richeux ainsi qu’à travers le reportage de la rédaction.

Au programme

7h – 9h Les Matins de France Culture / Guillaume Erner et la rédaction

Sexisme : le combat se poursuit sur internet Avec Laurence Rossignol, ancienne ministre du Droit des femmes et sénatrice de l'Oise, Nadia Daam, journaliste à Slate, Europe 1 et Arte

Cécile Daumas, rédactrice en chef adjointe, en charge des pages idées de Libération

8h Reportage – Charlotte Lalanne

Après l’appel des femmes journalistes au Parisien

9h - 10h La Fabrique de l’Histoire / Emmanuel Laurentin

Les majorités sexuelles

Avec Juliette Rennes, sociologue et historienne. Ses thèmes de recherches sont liés à la sociologie du genre et aux discriminations et Michel Bozon, Directeur de recherche à l’Ined, Directeur adjoint du GIS "Institut du genre", Membre du Comité Directeur de l’Institut Emilie du Chatelet et Chercheur associé à l’Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux sociaux (IRIS) de l’EHESS et de l’Université Paris 13

12h – 13h30 La Grande table / Olivia Gesbert

1ère partie : Isild Le Besco, comédienne et réalisatrice. Elle publie S’aimer quand même (Grasset, mars 2018)

2ème partie : Raphaël Liogier, sociologue et philosophe, auteur de Descente au cœur du mâle (Les Liens qui Libèrent, mars 2018)

13h30 -14h Les Pieds sur terre / Sonia Kronlund

Séquestrées Chaïma, dix-neuf ans, orpheline, vit dans un foyer. En 2015, elle tombe dans un piège et se retrouve séquestrée dans un appartement d'Argenteuil transformé en hôtel de passe par Cherlie, une mère maquerelle de vingt-quatre ans.

En avril 2008, parmi d’autres, Elodie embarque à bord du Ponant en tant que membre d'équipage. Quelques jours plus tard, elle tombe aux mains de pirates Somaliens au large de la Corne de l'Afrique.

Reportage : Alice Milot - Réalisation : Philippe Baudouin

18h20 – 19h Du Grain à moudre / Hervé Gardette

La parité s’impose-t-elle par la loi ?

Avec Virginie Martin (par téléphone), politologue, directrice de Think Tank Différent, Laetitia Avia, députée de la République en Marche, Mercedes Erra, fondatrice de BETC et présidente exécutive d’Havas Worldwide et Pierre-Yves Gomez, économiste et docteur en gestion.

21h – 22h Par les temps qui courent / Marie Richeux

Avec la chorégraphe Régine Chopinot pour sa performance Pacifikmeltingpot présentée du 16 au 20 mars à la MC 93, Paris

Et aussi vendredi 9 mars ...

9h - 10h La Fabrique de l’Histoire / Emmanuel Laurentin

L’actualité en histoire

1ere partie : _La 40e édition du Festival International de Films de Femmes de Créteil, le thème de cette année : l’Europe et 40 ans d’exploration du cinéma des réalisatrices sous le regard de l’Histoire -Jackie Buet ,Directrice et fondatrice du Festival International de Films de Femmes de Créteil

2e partie : le livre « L’Europe des femmes »-_ Julie Le Gac, Historienne, Chercheuse à l’Université Paris Nanterre, Co-auteure de « L’Europe des femmes, XVIIIème – XXIème siècles » chez Perrin

Sur franceculture.fr, retrouvez toutes les émissions de cette journée spéciale Egalités Femmes – Hommes : sommes-nous entrés dans une nouvelle ère ? dans le dossier France Culture

Cette journée spéciale est en partenariat avec Libération