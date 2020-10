« Emancipation générale ! Les combats pour l’éducation »

Historiens, philosophes, scientifiques, sociologues seront à l’antenne de France Culture pour raconter comment l’éducation a été et reste un combat. Des forces ont toujours œuvré contre l’éducation, qui reste la clef de l’émancipation des femmes et des hommes.

Laïcité, fait religieux, islamisme et radicalisation, liberté d’expression et blasphème, complotisme : l’éducation par les médias sur franceculture.fr. Plus de 50 émissions de France Culture seront éditées et commentées pour offrir une base de programmes de référence notamment aux enseignants, aux parents comme aux élèves

Journée spéciale lundi 2 novembre dès 6h sur France Culture et sur franceculture.fr

AU PROGRAMME A L’ANTENNE

6h07 Le Réveil culturel / Tewfik Hakem Gilets jaunes, religions, sexualités / Peut-on parler de tout en classe ? Avec Cloé Korman, essayiste et romancière qui enseigne le français en lycée en Seine Saint-Denis, et la participation de Noémi Fischbach, institutrice

7h00 – 9h00 Les Matins de France Culture / Guillaume Erner

Monique Canto-Sperber, philosophe.

Retrouvez également les analyses et les commentaires de la philosophe sur la publication de caricatures sur franceculture.fr

9h05 Le Cours de l’Histoire / Xavier Mauduit

Les hussards noirs de la République ou le combat pour l’école laïque Jérôme Krop, historien, spécialiste de l'histoire de l'enseignement, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Lille. Auteur notamment de Les fondateurs de l'école républicaine - La première génération des instituteurs sous la IIIe République, (éd. Presses universitaires du Septentrion - 2016)

Céline Labrune-Badiane, docteure en histoire, co-autrice notamment de Les hussards noirs de la colonie. Instituteurs et petites patries en AOF (1913 – 1960) (Karthala, 2018)

10h00 Les Chemins de la philosophie / Adèle Van Reeth

10h55 La chronique d’Aurélien Bellanger

Quel rôle pour l'imam dans la République ?

Avec Hassen Chalghoumi, imam de Drancy

Comment se forme et que transmet un imam ? A-t-il pour vocation d'éduquer ses fidèles ? Comment articuler enseignement sacré et valeurs républicaines ?

11h00 CulturesMonde / Florian Delorme

11h55 Le Tour du monde des idées / Brice Couturier

De la France à l’Allemagne : quel accès à l’école pour les enfants migrants ? Avec notamment Maïtena Armagnague-Roucher, Maître de Conférences en Sociologie à l'INSHEA/Université Paris Lumières (UPL) et Werner Zettelmeier, chargé de recherche sur l’Allemagne contemporaine à l’Université Cergy-Pontoise.

13h00 La Grande Table « Idées » / Olivia Gesbert

Faut-il repenser la façon de traiter de la laïcité à l'école ?

Ces principes et ces fondements doivent-ils être réaffirmés ? Comment l'enseigner, en faire la pédagogie aux élèves/parents ?

Avec Vincent Peillon, philosophe et ancien ministre de l'Education nationale, porteur d'une chartre de la laïcité à l'école en 2013. La laïcité au cœur de son recueil de conférences intitulé "L'Emancipation" (PUF, 2020) et Dominique Schnapper, qui préside le Conseil des Sages de la laïcité, mis en place par JM Blanquer. La sociologue, directrice d'études à l'EHESS, vient par ailleurs de publier « Puissante et fragile : l’entreprise en démocratie» (Odile Jacob, 2020).

13h30 Les Pieds sur terre / Sonia Kronlund

Benjamin, Julie, Saïd, professeurs dans le secondaire racontent un cours particulièrement délicat et comment ils s’y sont pris, cette fois-là, pour faire classe. Religion, sexualité ou mathématiques, plongée dans le cambouis pédagogique.

Reportage : Fabienne Laumonier, Pauline Maucort et Alice Babin

Réalisation : Clémence Gross

14h00 Entendez-vous l’éco ? / Tiphaine de Rocquigny

L’accès à l’éducation, un droit pour tous ?

Avec Clément Dherbécourt, économiste à France stratégie et Eric Charmes, sociologue et urbaniste, chercheur à l’Université de Lyon.

16h00 La Méthode scientifique / Nicolas Martin

16h02 Le Journal de la science / Natacha Triou

Recherche scientifique : à l’école de la pensée critique

Avec notamment Elena Pasquinelli, philosophe des sciences cognitives, co-auteure de Esprit critique, Esprit scientifique aux éditions Le Pommier en 2017 et Richard Monvoisin, enseignant-chercheur à l’Université de Grenoble, au Laboratoire de recherche sur les Apprentissages en Contexte. Cofondateur du CorteX (Collectif de recherche transdisciplinaire Esprit critique & Sciences).

18h20 Le Temps du débat / Emmanuel Laurentin

Peut-on apprendre l’esprit critique ?

Avec Edwige Chiroutier, Philosophe, maîtresse de conférences à l'université de Nantes, titulaire de la Chaire Unesco "Pratiques de la philosophie avec les enfants : une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale", auteure du manuel "Ateliers de philosophie à partir d'albums de jeunesse : enseignement moral et civique et littérature de jeunesse : cycles 2 et 3" (Hachette Education, 2016).

Mathieu Farina (SR), Ancien professeur de SVT, coordinateur du projet Esprit scientifique, Esprit critique à la Fondation La main à la pâte.

Christian Savary Professeur d’histoire au lycée Lebrun, à Coutances, fondateur de l’association lycéenne des Sentiers de la mémoire, qui travaille sur la mémoire des génocides et crimes de masse.

21h00 Être et savoir / Louise Tourret Quoi de neuf ? Comment parler de l’actualité en classe ?

Avec notamment Nathalie Mons, présidente du CNESCO et auteure de Les nouvelles politiques éducatives, la France fait-elle les bons choix ? (PUF 2015), Christophe Naudin, professeur d’Histoire géographie et auteur de Journal d’un rescapé du Bataclan - Etre historien et victime d’attentat (Libertalia, 10/20) et Arthur Cattiaux (entretien pré-enregistré), professeur des écoles à Paris.

AU PROGRAMME SUR LE NUMERIQUE

L’éducation par les médias

Mise à disposition des professeurs, et plus largement de tous les citoyens, d’un corpus de plus de 50 heures d’émissions éditées et commentées par France Culture pour penser les valeurs de la République notamment la laïcité, la liberté d’expression, le droit au blasphème, mais aussi la lutte contre le complotisme. Un soutien fort, dans un format audio alternatif aux écrans, pour les professeurs qui devront aborder l’événement dramatique avec leurs élèves au retour des vacances de la Toussaint.

La publication de caricatures

Des caricatures seront publiées selon une sélection et commentées avec le regard éclairé de la philosophe Monique Canto-Sperber.