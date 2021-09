Émissions spéciales sur France Culture : Le 11 septembre, 20 ans après

À l’occasion de la commémoration des attentats du 11 septembre 2001, Guillaume Erner et la rédaction de France Culture se délocalisent à New-York pour deux émissions spéciales (7h-9h), jeudi 9 et le vendredi 10 septembre.

20 ans après, quelles sont les conséquences de cette attaque terroriste sur la vie des américains et sur la politique internationale ? Quel est le visage du terrorisme en 2021 ? France Culture prend le temps de l’analyse et propose plusieurs émissions en lien avec les événements du 11 septembre 2001, tout au long de la semaine sur France Culture, franceculture.fr et l’application Radio France.

JEUDI 9 SEPTEMBRE

7H-9H : Les Matins de France Culture en direct de New-York

La question du jour :

Retrait des Etats-Unis en Afghanistan : comment réagit l’opinion américaine ?

Avec Benjamin Haddad, chercheur en relations internationales, directeur Europe du think tank Atlantic Council à Washington.

Les invités de Guillaume Erner :

Richard Ford, romancier américain. Son dernier livre traduit en français par Josée Kamoun, “Rien à déclarer” est paru aux éditions de l’Olivier.

Célia Belin, docteure en science politique mention relations internationales de l'université Panthéon-Assas. Spécialiste des États-Unis et des relations transatlantiques, elle étudie les mouvements évangéliques et fondamentalistes et la droite radicale américaine

VENDREDI 10 SEPTEMBRE

7H-9H : Les Matins de France Culture en direct de New-York

La question du jour :

Théories du complot : que reste-t-il du 11 septembre sur les réseaux sociaux ?

Avec Camille François, directrice de recherche et d’analyse chez Graphika, entreprise d'analyse de réseau, spécialisée dans les enquêtes sur les menaces des médias sociaux, chercheure à Harvard.

Les invités de Guillaume Erner:

Clifford Chanin, vice-président exécutif et directeur adjoint des programmes du mémorial du 11-Septembre, où il supervise les expositions, les collections et les programmes publics du musée.

Michael Doyle, spécialiste dans la théorie des relations internationales, la sécurité internationale et les organisations internationales.

Simon Reich, professeur de sciences politiques et membre de la faculté de la Division des affaires mondiales de l'Université Rutgers à Newark. Ses travaux portent sur la grande stratégie américaine au 21e siècle.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

7H-9H : Les Matins du samedi de France Culture

Caroline Broué reçoit deux invités :

Grégory Philipps, producteur de Politique ! sur France Culture et ex-correspondant de Radio France à Washington. Plusieurs extraits de son podcast “11 septembre, l’enquête” (France Inter) seront diffusés.

En direct de New-York, Grégory Smith Simon, professeur de sciences politiques, spécialiste de sociologie urbaine américaine et des mutations du quartier des Twin Towers.

> Tout au long de ces trois jours, les reporters de la rédaction de France Culture Cécile de Kervasdoué et Camille Magnard interviendront en direct de New-York, dans “Le Reportage de la rédaction”, le “Dossier de 18h” et “La Revue de presse internationale”.

Et aussi > Une programmation spéciale “11 septembre, 20 ans après” sur France Culture du 6 au 12 septembre :

Cette semaine :

10h Les Chemins de la Philosophie / Géraldine Mosna-Savoye

“Terrorisme”

11h Cultures Monde : 2001-2021 / Florian Delorme

“Vingt ans d’interventions”

17h LSD, La Série Documentaire / Coordination : Perrine Kervran

“New-York : 11 septembre 2001, demande à la poussière”

Ce week-end :

12h45 Politique ! / Grégory Philipps

Avec Michèle Alliot-Marie, qui a occupé 4 postes ministériels : Ministre de la Défense (2002-2007), Ministre de l’Intérieur de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales (2007-2009), Ministre de la Justice et des Libertés (2009-2010) et Ministre des Affaires étrangères et européennes (2010-2011).

Fictions

Trois semaines après le paradis de Israël Horovitz (11/09 – 21h) Interprété par André Dussollier

11 Septembre de Michel Vinaver (11/09 - 23h) Texte lu par Michel Vinaver et Geoffroy Carey

Indja Kabul de Fabrice Melquiot (12/09 - 20h) Carnet de voyage - Commande de France Culture